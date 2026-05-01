拒絕健康焦慮！萬歲牌推出機能綜合堅果，精準補給蛋白質與Omega-3不再靠意志力。

現代人面臨執行力不足的健康焦慮，資深編輯李維唐指出，萬歲牌透過精準配方將堅果由零食轉化為機能補給品。這不僅符合全球高蛋白趨勢，更以原型食物解決了忙碌族群的營養缺口，是極具前瞻性的市場策略。

現代人穿梭在緊湊的都市節奏中，健康意識雖然抬頭，卻常在三餐外食與忙碌工作間，面臨營養補充執行力不足的矛盾。根據Innova 2026全球十大趨勢指出，高蛋白食品已成為全球最受關注的品類，近6成消費者正積極增加蛋白質攝取，而對Omega-3等功能性營養的需求亦持續成長，顯示健康訴求正從廣泛補充轉向精準補充特定營養素。堅果領導品牌萬歲牌（VIVA）看準此浪潮，憑藉多年研發經驗與低溫烘焙技術，正式開創機能綜合堅果新品類，推出Omega-3與高蛋白質系列新品，宣告健康管理不應再憑藉意志力苦撐，而是要透過更聰明、有效率的方法融入日常生活。

▲萬歲牌機能堅果系列嚴選優質原料，將核桃、黑豆、毛豆與南瓜子等自然食材轉化為日常補給 。 圖／萬歲牌提供；窩客島編輯李維唐整理



精準營養新標竿，機能堅果成為忙碌族群的補給首選

萬歲牌此次於VIVA+（VIVA Plus）系列下專項開發，率先市場成為首家以營養需求為導向設計的堅果品牌。針對750位消費者的深入調查顯示，超過3成民眾食用堅果是為了促進生理機能，其中更有逾4成消費者迫切希望補充Omega-3不飽和脂肪酸，蛋白質需求則以25%緊隨其後。為解決現代人對原型食物的渴望與健康焦慮，研發團隊捨棄人工營養添加劑，完全以原型食物的食材營養比例進行精確計算與搭配，讓每一顆堅果都具備對應現代生活節奏的補給功能，實現更自然的日常精準營養補給。

▲針對追求精準營養的族群，萬歲牌透過原型食物配方設計，讓Omega-3的補充變得更輕鬆便利 。 圖／萬歲牌提供；窩客島編輯李維唐整理

營養師深度解析，植物性蛋白質與微量元素的高效協作

擁有10年經驗的孫語霙營養師指出，堅果不僅是零食，更是富含植物性蛋白質與不飽和脂肪酸的寶庫。針對蛋白質攝取不足的缺口，萬歲牌推出了「綜合堅果（高蛋白質）」與「無調味高蛋白質養生綜合堅果」。前者精選腰果、杏仁、毛豆與黑豆，提供豐富的膳食纖維、鐵、鎂及維生素E，特別適合健身族群、青少年及高齡長者。營養師進一步解釋，原型食物中的鎂與鐵如同蛋白質的好隊友，能協助養分運送並維持能量正常代謝。而「無調味」版本則保留了食材原始風味，讓追求純粹健康的消費者能以高營養密度的方式，輕鬆找回日常活力。

▲「綜合堅果（高蛋白質）」精選豆類與堅果組合，方便健身族群與高齡長者隨時補充所需活力 。 圖／萬歲牌提供；窩客島編輯李維唐整理



守護思緒與健康，天然維生素E為Omega-3打造防護衣

在Omega-3的補充上，萬歲牌則推出「綜合堅果（Omega-3）」，精選核桃、杏仁、腰果與南瓜子。Omega-3屬於人體無法自行製造的多元不飽和脂肪酸，其中ALA是素食者重要的來源，對維持思緒順暢運作至關重要。孫語霙營養師強調，健康管理不只要吃得準，更要補得深。產品中天然存在的維生素E能發揮抗氧化作用，就像為脆弱的Omega-3穿上防護衣，幫助穩定吸收並保護營養素不被破壞。對於經常外食且生活壓力大的族群而言，這種結合原型食物與精準配方的設計，讓消費者在工作空檔或通勤途中，不必計算複雜的熱量與營養配比，就能完成深度營養補充。

▲孫語霙營養師指出，堅果含有植物性蛋白質、不飽和脂肪酸及微量元素，適量攝取有助健康 。 圖／萬歲牌提供；窩客島編輯李維唐整理

質感生活新美學，代言人Janet分享不必拚意志力的健康哲學

擁有醫學背景的形象代言人Janet，在忙碌生活中始終維持絕佳狀態，她分享自己的健康哲學在於「吃得準」。她認為健康管理不該是一件辛苦的事，現代人缺乏的不是營養知識，而是簡單、高效且能長期執行的方案。萬歲牌機能綜合堅果全系列採隨手包與小包裝設計，讓健康不再是額外的任務，而是能隨時隨地發生的習慣。無論是在家樂福選購Omega-3與高蛋白質系列，或是在全聯尋找無調味養生包裝，萬歲牌透過安心履歷與嚴選原料，陪伴消費者將精準補給轉化為生活的質感，真正實踐不必拚意志力的健康新生活。

▲全新「無調味高蛋白質養生綜合堅果」採隨手小包裝設計，預計於6月5日在全聯與大全聯正式上市，建議售價每盒235元 。 圖／萬歲牌提供；窩客島編輯李維唐整理







萬歲牌機能綜合堅果新品上市

活動時間：即日起（家樂福）；2026年6月5日起（全聯）

活動內容：

機能系列上市：推出「綜合堅果（Omega-3）」與「綜合堅果（高蛋白質）」兩款隨手包袋裝，每袋建議售價199元 。

養生系列上市：推出「無調味高蛋白質養生綜合堅果」盒裝隨手包，每盒建議售價235元 。

家樂福：即日起於全台門市及線上通路販售「Omega-3」與「高蛋白質」袋裝系列 。

全聯福利中心：6月5日起於全聯、大全聯正式上市「無調味高蛋白質養生綜合堅果」 。