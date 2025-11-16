參拾尋味小奢華台味套餐，一個人也能喝道法租界招牌十年一鍋黃金雞湯！

一個人也能喝法租界雞湯！療癒系雞湯「法租界」主打「十年一湯」黃金雞湯，是許多人冬天必吃的療癒美食，這次不用揪團約吃，一個人也能爽爽喝黃金雞湯。法租界主廚 Adam 在2025年創立全新「參拾尋味」私廚料理，以「三十而立，尋味而行」為理念，將台灣懷舊風味的元素，打造中式創意料理，同時還能喝道法租界的招牌雞湯，以套餐方式呈現，就算一人也能享受。



▲參拾尋味主廚Adam創立，一個人也能喝法租界十年一湯黃金雞湯。（攝影：張人尹）



▲參拾尋味延續法租界雞湯，提供1,880元起的小奢華套餐。（攝影：張人尹）

參拾尋味招牌黃金雞湯必喝

鎮店招牌「十年一湯」原味雞湯，只使用雞肉與鹽巴，每一鍋熬煮時間長達8小時，讓雞湯呈現金黃色澤、喝得到滿滿膠質。上桌前會在桌邊開鍋，粉絲們就是衝著這一鍋療癒雞湯來朝聖。雞湯還搭配「參拾尋味」專屬平安符充滿台灣元素，裡面搭配隨機運勢籤，打開讓人會心一笑。前湯「究好豬四寶養生湯」也是療癒系濃郁湯底，由究好豬搭配白蘿蔔、老菜脯等食材熬製，天冷喝起來暖心暖胃。



▲參拾尋味招牌雞湯熬煮8小時，金黃湯頭充滿膠質。（攝影：張人尹）





參拾尋味小食 滷味與六品小菜的台灣味

參拾尋味巧妙地將經典中式風格融入創意料理，前菜有主廚獨家小菜六品，包含滷牛筋、烤麩、醉雞、海蜇皮、豆乾絲、花生等，彷彿清粥小菜的配菜，帶有滿滿台灣味。人氣「綜合滷味」使用港式沙茶搭配雞爪、米血、魚蛋等經典滷味，再搭配現烤黑糖饅頭，烙印品牌 LOGO 有小巧思，打造讓人耳目一新的奢華美食。



▲參拾尋味主廚獨家小菜六品，包含滷牛筋、烤麩、醉雞、海蜇皮、豆乾絲、花生等。（攝影：張人尹）

參拾尋味台味黯然銷魂飯 懷舊麵茶甜點

在套餐主菜的設計上，參拾尋味主食「究好豬控肉飯」堪稱是台味版「黯然銷魂飯」，米飯先用雞湯煮過，增加香氣與口感，搭配半熟太陽蛋，讓傳統控肉飯變得充滿創新驚喜。肉品有「菌野帶骨牛排」以及「蔥花白酒馬頭魚」，餐後甜點是充滿懷舊感的「起司火腿炸麵茶麻糬」，內餡是起司火腿，外層沾上療癒的麵茶粉，讓台灣風味也有重新吃法。



▲參拾尋味主食「究好豬控肉飯」更是台味版「黯然銷魂飯」。（攝影：張人尹）



▲餐前湯「究好豬四寶養生湯」濃郁暖胃。（攝影：張人尹）





參拾尋味空間 隱藏單桌包廂適合聚餐

對於粉絲們來說，「參拾尋味」的用餐空間充滿巧思與隱密性，等候區直接做成包廂空間，可租借場地使用。用餐區最多容納12人，還有隱藏版的單桌包廂。讓適合秋冬品嚐的功夫雞湯，不論是聚餐請客約吃，或是一個人獨享都適合。



▲參拾尋味用餐區可容納12人，提供顧客更高的隱密性。（攝影：張人尹）



▲參拾尋味主廚Adam創立，將台味料理升級更具儀式感。（攝影：張人尹）





參拾尋味營業資訊

地址：台北市松山區民權東路三段160巷19弄3號1樓

電話：0933-813-187（預約制)

套餐資訊：

8 道料理套餐：NT$1,880／人

9 道料理套餐升級版：NT$2,680／人

