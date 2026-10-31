4大超商週末優惠攻略！咖啡買一送一、雪糕5折、早餐組59元，月底小資族很需要

編輯 鄭雅之 表示：週末就是要搶吃超商優惠啊！全家、7-11、萊爾富、OK超商都有，咖啡買一送一先寄杯～

每到週末就是超商挖寶的最佳時機，全台四大便利商店同步端出滿滿誠意，從提神醒腦的每日現煮咖啡、療癒系冰品甜點，到下午茶解饞零食通通祭出超值折扣。不僅能用銅板價品嚐美味，還能透過行動裝置輕鬆寄杯，讓精打細算的小資族在放假期間用極具CP值的方式犒賞平日辛勞。



▲全家便利商店晚間限定優惠，Fami!ce霜淇淋不限口味每支只要29元銅板價。





超商週末優惠：7-11精品咖啡與冰品甜點特惠

想要替休閒時光增添愜意氛圍，來杯現煮咖啡最合適。走進7-ELEVEN門市就能享用「CITY PRIMA大杯精品美式」買2送2，特大杯美式平均1杯只要36元。甜點胃也能被妥善照顧，除了「曠世奇派草莓大雪糕」只要25元，頂級「哈根達斯草莓雪酥」更下殺至75元。





7-11 優惠

門市超值五六日：10月30日至11月1日推出買1送1、買2送2、第2件10元。曠世奇派草莓大雪糕25元、布丁大雪糕18元、哈根達斯草莓雪酥75元、多喝水強炭酸生檸風味18元、原味本舖牛奶花生18元、辛炒麵33元。

門市限時咖啡：10月28日至10月31日CITY CAFE特大杯美式3杯100元、特大杯拿鐵2杯100元；CITY PRIMA大杯精品美式、精品拿鐵買2送2；不可思議門市CAFE RESERVE大杯精品莊園美式、椰香冠軍拿鐵任選第2杯半價。

OPENPOINT APP行動隨時取：10月28日至10月31日CITY CAFE特大杯美式10杯360元、特大杯拿鐵10杯480元；CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯500元；黑糖珍珠撞奶與珍珠奶茶任選10杯360元。每位會員限購4組，兌換期限至12月31日。

▲7-ELEVEN祭出週末限定折扣，CITY CAFE特大杯美式享3杯100元超值優惠。





超商週末優惠：全家霜淇淋29元與買一送一超值選

全家便利商店端出連續好康回饋廣大饕客，每天傍晚指定時段現場購買「Fami!ce霜淇淋」單支特價只要29元。線上APP同步推出「Let’s Café大杯單品美式」買1送1，喜愛清爽口感的人還能挑選20元的「阿奇儂青梅脆樂冰」，輕鬆用銅板價品味甜蜜冰品。





全家 優惠

門市5天5好康：10月30日至11月3日最低5折起。御茶園和紅茶15元、芬達橘子汽水18元、曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕25元、阿奇儂青梅脆樂冰20元、牧場直送4.0牛奶雪糕20元、好多魚餅乾13元。

門市晚間霜淇淋：即日起至11月10日每天17點至20點59分，Fami!ce霜淇淋不限口味單支特價29元。限門市現場購買。

門市實體促銷：10月29日至11月4日貝納頌茶韻黑咖啡、特濃拿鐵、蜜香堅果風味拿鐵同價位任選買1送1；桂格五白銀耳薏仁穀飲、光泉一日快充系列買1送1；萬丹鮮乳936ml會員限定單件79元。

APP隨買跨店取：10月27日10點至11月2日Let’s Café大杯單品美式買1送1；貝納頌茶韻拿鐵、特濃拿鐵、蜜香堅果風味拿鐵及大醇豆無加糖豆漿同品項買3送3。

全家行動購加價購：即日起至11月5日指定店取單筆滿499元，加69元可獲得MLB球衣造型多用途收納袋隨機1款。



▲全家便利商店端出APP隨買跨店取好康，大杯單品美式享買1送1冷熱任選。





超商週末優惠：萊爾富咖啡買10送10與超狂銅板價

習慣囤貨的咖啡控絕對不能錯過萊爾富的線上好康，透過行動APP購買大杯美式享有「買10送10」優惠，單杯換算只要22.5元。門市端出的限時優惠同樣吸睛，可愛好玩的「彩色轉轉棉花糖」只要5元，就連超人氣的辣味泡麵也祭出超值半價，讓採購清單一次補齊。





萊爾富 優惠

門市限時殺5日：10月28日至11月1日共6款約5折。彩色轉轉棉花糖5元、康貝特13元、杜老爺QQ雪糕指定口味18元、味覺糖條糖28元、辛拉麵辣白醬風味33元、辛炒麵起司風味38元。

Hi-Life VIP APP整買零取：10月24日至10月31日大杯美式、大杯重乳拿鐵、台茶18紅玉拿鐵買10送10。每位會員每天限購2組，可跨店與轉贈，兌換期限至2027年1月31日。

門市週末Happy Hour：10月31日至11月1日10點至14點，Hi café大杯美式與大杯拿鐵冰熱任選單杯特價29元。

▲萊爾富週末限時好康登場，Hi café大杯美式與拿鐵門市特價單杯29元。





超商週末優惠：OKmart風味飲品折抵與澎湃早餐組

假日早晨想省時又吃得飽足，OKmart為上班族與家庭客準備了超划算早餐，只要挑選「燻雞火腿三明治」搭配大杯鮮奶拿鐵，組合價僅需59元。午後想來點不同滋味，館內熱門的「西西里咖啡」與消暑的「楊枝甘露冰沙」享有任選2杯69元，讓休閒時光更加豐富精彩。





OKmart 優惠

門市風味飲品：即日起至11月11日OKCAFE指定風味飲品單杯39元、任選2杯69元。品項包含西西里咖啡、楊枝甘露冰沙、黃金蕎麥茶，以及阿華田、黑糖道、冰淇淋與茶敬茶聯名系列。

門市活力早餐：即日起至11月24日燻雞火腿三明治、巧克力草莓三明治任選1件搭大杯鮮奶拿鐵特價59元；指定6款三明治任選1件搭大杯美式咖啡特價69元。不含極冰咖啡品項。



▲OKmart推出週年慶飲品優惠，OKCAFE指定風味飲品享任選2杯69元折扣。

優惠省錢吃不完！

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