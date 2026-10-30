40元喝翰林茶館珍奶！首間「板前關東煮飲料店」開在京站，5大優惠、會員再享飲料4折

編輯 鄭雅之 表示：40元喝國宴珍奶真的很划！京站還有關東煮更升級誒～

從街角小店一路飄香成國宴經典，台灣珍奶創始品牌翰林茶館迎來40歲生日，特別回到發源地台南舉辦盛會，更宣布回饋廣大茶迷推出大杯「原創珍珠奶茶」40元超殺優惠，會員還能爽領飲品4折券。除了超划算折扣，品牌更在台北京站打造全新板前店型，讓饕客能近距離看師傅現烹現煮熱騰騰關東煮，體驗升級版的質感饗宴。



▲九宮格慢火煨煮的精緻關東煮，嚴選當日新鮮食材，搭配濃郁黃金湯頭，呈顯豐富的多樣化美味選擇。

▲招牌關東煮嚴選高麗菜卷、福袋與各式丸類食材，搭配醇厚高湯，成為京站商圈用餐的全新熱門選擇。





走過40年淬鍊的國宴級台灣好茶

創立於1986年的翰林茶館，不僅是台灣手搖飲文化的重要推手，其招牌「原創白粉圓」與「黑白雙珠」更曾連續兩屆躍上國宴舞台。品牌團隊這次特別穿上傳統旗袍回到台南鹿耳門聖母廟，象徵著將40年的濃厚茶韻帶往新紀元，團隊在現場席開台式辦桌，搭配「麻辣滷味」與「珍奶風味蛋糕」，展現老字號品牌對於茶飲與美食文化的熱情與執著。



▲歡慶40週年推出限時優惠，經典原創珍珠奶茶只要40元即可享用，吸引無數手搖控爭相品嚐國宴級風味。





京站限定現點現煮板前關東煮登場

為了帶給消費者多元的新體驗，翰林茶棧特別選在台北京站打造全新板前店型，一改以往常見的街頭小吃風格。現場由專業師傅於檯面前親自夾揀、悉心照顧鍋中食材，以精心熬製的黃金湯頭慢火煨煮鎖住鮮甜，搭配近百種每日直送的嚴選食材與秘製「特調手路沾醬」，把平民美食「關東煮」打造出極具個人儀式感的精緻台味饗宴。



▲麻辣湯底與清甜黃金湯頭各有風味，豐富食材吸滿湯汁精華，再配上一杯招牌珍奶更顯對味。





限時搶拿40元珍奶與復古風周邊

手搖控千萬不能錯過這次的週年慶大禮，指定百貨門市週年慶首4日推出限量「原創珍珠奶茶」40元寵粉價，會員還能領取全品項外帶4折優惠券。門市更同步推出懷舊風「造型徽章」、「造型燈箱盲袋」以及實用「托特包」等周邊加價購，只要消費滿額還能免費獲得限量禮品，讓大家在品嚐好茶之餘也能把懷舊台味帶回家。



▲40週年限定精美周邊同步登場，推出質感金屬徽章，將珍珠奶茶意象融入生活周邊收藏。

▲品牌推出40週年限定加價購周邊，包括懷舊造型燈箱盲袋與實用托特包，兼具實用性與紀念收藏價值。

翰林茶館40週年優惠活動

百貨週年慶限定：

即日起至2027年1月31日，指定百貨門市週年慶首4日，大杯原創珍珠奶茶特價40元，每日限量50杯，每人限購1杯，僅限外帶，實際日期依各百貨公告為準。





即日起至2027年1月31日，指定百貨門市週年慶首4日，大杯原創珍珠奶茶特價40元，每日限量50杯，每人限購1杯，僅限外帶，實際日期依各百貨公告為準。 美食通APP會員優惠：

2026年11月6日至2027年1月31日，會員可領取專屬優惠券1張，憑券享全品項任1大杯外帶飲品4折優惠，結帳前須出示優惠券。





2026年11月6日至2027年1月31日，會員可領取專屬優惠券1張，憑券享全品項任1大杯外帶飲品4折優惠，結帳前須出示優惠券。 品牌日9折優惠：

每月第1與第3個星期二，全台門市單筆消費享整筆訂單9折優惠，不得與其他優惠併用。





每月第1與第3個星期二，全台門市單筆消費享整筆訂單9折優惠，不得與其他優惠併用。 40週年限定周邊加價購：

2026年11月6日至2027年1月31日，於全台指定門市消費不限金額即可加價購，包含造型徽章69元、造型燈箱盲袋89元、托特包99元，數量有限售完為止，燈箱盲袋採隨機出貨。





2026年11月6日至2027年1月31日，於全台指定門市消費不限金額即可加價購，包含造型徽章69元、造型燈箱盲袋89元、托特包99元，數量有限售完為止，燈箱盲袋採隨機出貨。 翰林茶館滿額贈：

2026年11月6日至2027年1月31日，於翰林茶館門市單筆消費折扣後每滿1,299元，即贈40週年限定好禮1份，可累贈，隨機贈送不可指定，數量有限送完為止。





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