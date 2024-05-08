為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 桃園繡球花季擴大升級！超過500公頃「繡球金針農遊趣」16天快閃，野餐音樂會來放空。

桃園繡球花季擴大升級！超過500公頃「繡球金針農遊趣」16天快閃，野餐音樂會來放空。

2024-05-08 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：桃園繡球金針農遊趣 人氣：2,216
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

桃園人衝復興鄉打卡去！作為桃園後花園的復興鄉，夏天除了上山避暑、吃水蜜桃之外，初夏限定繡球花季也是每年桃園人不能錯過的盛事。今年更首度結合金針花，將整條台七線變成賞花秘境，沿途享受山城農裝的花海美景。
2022桃園繡球花季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
桃園繡球花季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

一球球綻放的繽紛繡球花，是初夏限定的必拍打卡點，除了富有盛名的竹子湖繡球花季之外，作為全台繡球花發源地的桃園復興鄉，也不落人後。將台七桃花源休閒農業區內16家農場串連起來，超過上萬株繡球花散落在超過500公頃的空間中，這次更延伸至百吉休閒農業區，讓人到此一次體驗繡球花、金針花海。
2022桃園繡球花季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

將於5/11正式登場的「2024花現台七-繡球金針農遊趣」，桃園農業局規劃18主題農遊小旅行，帶大家走進台七線深度小旅行。開幕當天在百吉休閒農業區遊客中心，規劃木親節大聲說愛活動，於現場完成指定動作就免費送限量金針花乾。而5/25則是規劃大地野餐音樂會，免費報名體驗再加碼送主題野餐墊，揪大家走進森林中享受療癒時刻。

推薦閱讀：板橋人後花園點燈！2024新北河濱蝶戀季「花開音樂節、花海市集」搶先看，5萬株花海光雕海從早拍到晚。
桃園繡球花季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

桃園繡球金針農遊趣

活動時間：2024/5/11~5/26
活動地點：台七桃花源休閒農業區 
 

桃園大地野餐音樂會

時間：113/5/25（六）
地點：百吉休閒農業區遊客中心（桃園市大溪區環湖路二段688-1號）

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#桃園景點
morechevron_right
文章關鍵字
桃園景點 賞花 台七線 花季 more
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up