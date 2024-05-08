桃園人衝復興鄉打卡去！作為桃園後花園的復興鄉，夏天除了上山避暑、吃水蜜桃之外，初夏限定繡球花季也是每年桃園人不能錯過的盛事。今年更首度結合金針花，將整條台七線變成賞花秘境，沿途享受山城農裝的花海美景。
一球球綻放的繽紛繡球花，是初夏限定的必拍打卡點，除了富有盛名的竹子湖繡球花季之外，作為全台繡球花發源地的桃園復興鄉，也不落人後。將台七桃花源休閒農業區內16家農場串連起來，超過上萬株繡球花散落在超過500公頃的空間中，這次更延伸至百吉休閒農業區，讓人到此一次體驗繡球花、金針花海。
將於5/11正式登場的「2024花現台七-繡球金針農遊趣」，桃園農業局規劃18主題農遊小旅行，帶大家走進台七線深度小旅行。開幕當天在百吉休閒農業區遊客中心，規劃木親節大聲說愛活動，於現場完成指定動作就免費送限量金針花乾。而5/25則是規劃大地野餐音樂會，免費報名體驗再加碼送主題野餐墊，揪大家走進森林中享受療癒時刻。
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桃園繡球金針農遊趣
活動時間：2024/5/11~5/26
活動地點：台七桃花源休閒農業區
桃園大地野餐音樂會
時間：113/5/25（六）
地點：百吉休閒農業區遊客中心（桃園市大溪區環湖路二段688-1號）