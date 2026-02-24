嘉義市東市場百年老店！「王家祖傳本產牛雜湯」人氣排隊早餐必吃。

嘉義東市場百年老店「王家祖傳本產牛雜湯」，傳承四代在地超人氣。主打新鮮溫體牛與霸氣鐵鍋熬煮。

隱身於嘉義市東公有零售市場內的「王家祖傳本產牛雜湯」，是一間自1920年創立至今、擁有超過百年歷史的傳奇老字號。目前已傳承至第四代，不僅是在地嘉義人從小吃到大的經典美味，更吸引無數觀光客與各大知名媒體爭相造訪。店家最大的特色在於使用新鮮的北港溫體牛，並以一口極具視覺震撼的巨大鐵鍋持續燉煮各個部位的牛肉精華。這裡的營業時間從清晨展開，往往在中午前便會全數售罄，因此被譽為「不早起就吃不到」的夢幻市場美食。來到嘉義，千萬別錯過這碗充滿濃厚在地風情的暖胃牛雜湯。

隱密東市場，霸氣大鐵鍋

王家祖傳本產牛雜湯的地理位置隱身於充滿生活氣息的東公有零售市場內部。由於周邊早晨為熱鬧的市集，車輛無法直接駛入，建議開車前往的旅客可將車輛停放於附近的立體停車場後，再步行進入市場尋找。在搜尋地圖導航時，務必輸入完整的店名以免因資訊誤差而迷失方向。走進市場，只要看到大排長龍的攤位，以及那口不斷冒著熱氣的霸氣大鐵鍋，便能確認已抵達目的地。這口大鍋裡翻騰著當日屠宰直送的滿滿牛肉大雜燴，將所有精華濃縮其中，視覺與嗅覺的雙重震撼令人食指大動。

新鮮溫體肉，軟嫩好口感

店家每日選用新鮮溫體牛，確保食材的最佳品質。菜單品項相當豐富，涵蓋了牛肉、牛心、牛肝、牛腰、毛肚與牛筋等多種部位，價格約落在190元至240元之間。初次造訪強烈推薦點上一碗「牛雜綜合湯」，裡頭豪邁地放入牛腸、牛肚與牛肉等豐富配料，滿滿一碗幾乎看不到清湯，份量極具誠意。各個部位的火候掌控得宜，吃起來不僅沒有令人害怕的內臟腥味，口感更是囊括了軟嫩、Ｑ彈與微帶咬勁等多層次變化，完全不會過於強韌難咬，展現了老店處理內臟的深厚功力。

醇厚鮮湯頭，特製甜辣醬

除了豐富的配料，這碗牛雜湯的湯頭更是整道料理的靈魂所在。清澈見底的湯頭完全沒有多餘的雜質，入口清甜順口，伴隨著淡淡的薑絲香氣與清爽的牛肉鮮味，喝起來溫潤且絲毫不覺油膩。店家更貼心地提供免費續湯的服務，讓喜愛熱湯的顧客能盡情享用。此外，品嚐牛雜時絕對不能錯過在地的獨特吃法。將鮮嫩的牛雜夾起，沾上店家特製的醬油膏與甜辣醬，鹹甜交織且帶點微辣的風味，能將牛肉的鮮甜完美提升，若再搭配一碗白飯，便是一頓飽足感滿分的嘉義式豐盛早餐。

百年老字號，在地排隊店

由於名氣響亮且座位有限，攤位前從清晨便會擠滿等候的人潮。為了維持用餐品質與效率，店家訂定了明確的排隊規則。顧客需依序排隊、點餐並完成結帳後，由工作人員統一安排入座，且入座後不得隨意更換座位。由於餐點皆為現點現做，建議在排隊等候時便先決定好想品嚐的品項，以加快整體流程。儘管人潮眾多，但攤位的翻桌率相當快，只要耐心稍作等候便能順利入座。想品嚐這碗百年傳承的極致美味，務必安排在中午以前前往，以免提早完售而向隅。