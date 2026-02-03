桃園大鼎庭園餐廳復古客家菜，八菜一湯3000元有找，限量鵝肉必點。

「大鼎庭園餐廳」經營逾十年，主打復古客家菜。內用雞油拌飯吃到飽，必點鵝肉與白魚米粉鍋，八菜一湯不到三千元。

在桃園觀音在地經營超過十年的「大鼎庭園餐廳」，是許多內行人聚餐的私房名單，每到過年年菜更是難搶，建議大家不妨先揪朋友來吃個小尾牙。餐廳地理位置極佳，距離崙坪文化地景園區開車僅需三分鐘，周邊田園風光宜人。這裡不僅擁有專屬的免費停車場與綠意盎然的魚池庭院，店內更走濃濃的古早味復古風。超過 50 道的熱炒料理選擇豐富，加上內用提供免費的雞油拌飯吃到飽，我們這次七個人點了滿滿八菜一湯竟然不到 3000 元，絕對是多人聚會最划算的美味選擇。

復古懷舊阿嬤櫥櫃，停車場便利

餐廳外觀有個愜意的小庭院與魚池，一走進店內則彷彿穿越時空回到過去。寬敞的用餐空間以大圓桌為主，擺放了許多阿嬤年代的舊櫥櫃，裡面陳列著復古碗盤與懷舊小物，甚至還看得到傳統的「四色牌」，讓人感到親切感滿滿。雖然是平日中午，但人氣依舊旺盛，沒多久就坐滿了一大半。對於開車族來說這裡非常友善，餐廳前後都設有停車位，完全不用擔心愛車沒地方停，可以放心地享受美食與懷舊氛圍。

內用雞油拌飯吃到飽，白飯殺手

來到這裡用餐，絕對不能錯過內用限定的福利——「雞油拌飯免費吃到飽」。在熱騰騰的白飯上淋許清爽的雞油與醬油，香氣瞬間撲鼻而來，光是這碗飯就足夠讓人食指大動。雞油的香氣濃郁卻不油膩，搭配鹹香的醬油，簡單卻是最強的「白飯殺手」。想吃多少都可以自己盛裝，搭配重口味的客家熱炒簡直絕配，但也要提醒大家酌量取用，珍惜這份美味不要浪費食物。

限量鵝肉切盤預約，鮮甜沾豆醬

店內的鎮店招牌絕對是每日限量的「鵝肉切盤」，想吃的朋友務必提前打電話預訂，否則現場只能看著別桌享用。一份鵝肉大約是半隻的量，份量十足超大一盤。鵝肉肉質軟嫩多汁，帶有自然的鮮甜味，雖然部分皮厚處口感較紮實，但越嚼越香。隨盤附上的客家黃豆醬與薑絲是靈魂所在，鹹甘的豆醬引出鵝肉的甜味，這才是最道地的客家風味吃法，超級加分。

薑絲大腸酸爽夠味，悶筍鮮脆嫩

客家菜的經典代表「薑絲大腸」處理得非常乾淨，完全沒有異味。入口酸度十足，大腸口感軟嫩好嚼，不會有咬不爛的橡皮筋口感，搭配薑絲一起吃酸爽開胃，非常下飯。另一道「客家悶筍」也是心頭好，選用的筍塊厚實，吃起來卻意外地清脆鮮嫩，完全沒有老纖維的柴澀感。這兩道菜都是搭配雞油拌飯的最佳拍檔，讓人忍不住一口接一口。

蔥爆牛肉肉質軟嫩，鹹香超下飯

雖然「蔥爆牛肉」的肉量稍微偏少，洋蔥反倒成為了這道菜的靈魂主角，但撇開比例不談，牛肉本身的肉質處理得相當軟嫩，完全不乾柴。調味上充滿了洋蔥爆炒後的甜味與醬汁的鹹香，整體口味非常濃郁，超級下飯。光是這道菜搭配無限供應的雞油拌飯，就能讓人忍不住多扒好幾口，是喜歡重口味朋友的必點家常菜。

椒鹽排骨下酒首選，蚵仔酥肥美

這裡的炸物料理同樣表現出色，非常適合作為下酒菜。「椒鹽排骨」採用避風塘式料理手法，滿滿的蒜酥結合濃厚椒鹽，骨邊肉越嚼越香。深受好評的「脆皮肥腸」中間塞入蔥段，外皮炸得微脆內裡軟嫩，沾點胡椒鹽就超美味。「蚵仔酥」選用的蚵仔顆顆肥大，外酥內嫩多汁。比較特別的是「椒鹽龍珠」，個頭碩大，口感偏軟 Q，帶有椒鹽香氣，與一般常見的脆硬口感不同，別有一番風味。

白魚米粉鍋去刺，白帶魚湯清甜

壓軸的湯品推薦「白魚米粉鍋」，端上桌時份量驚人。這道鍋物的最大亮點在於使用了「去刺白帶魚」，炸過的魚塊吸飽了鮮甜的湯汁，肉質細緻軟嫩，完全不用擔心魚刺問題，可以大口放心吃。湯頭加入了綿密的炸芋頭與米粉一同熬煮，喝起來清甜不油膩，且充滿了魚鮮與芋香。這鍋不僅暖胃又有飽足感，是整頓飯最完美的句點。