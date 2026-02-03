宜蘭員山鄉村風味隱藏版民宅披薩，鴨賞三星蔥必吃脆皮德國豬腳。

宜蘭員山「鄉村風味」隱身田野民宅，主打在地食材窯烤披薩。必點鴨賞三星蔥口味與酥脆德國豬腳。

來到宜蘭員山旅遊，這間藏身在鄉間田野的「鄉村風味」絕對是低調的隱藏版美食。餐廳外觀宛如一般民宅，沒有顯眼招牌，若不是熟門熟路很容易錯過。這裡一週僅營業四天，戶外庭園還能看到雞鴨漫步，充滿濃濃的農莊風情。主打現點現做的手作窯烤披薩，將宜蘭在地的鴨賞、三星蔥完美融入，還有讓人驚豔的窯烤德國豬腳。坐在戶外邊欣賞田園美景邊享用美食，是享受悠閒假期的最佳選擇，建議來訪前先確認營業時間以免撲空。

隱身田野民宅庭園，農莊氛圍悠閒

地理位置鄰近吉姆老爹啤酒工廠，周邊被寧靜的田野與民宅包圍，開車前來只需停在路邊即可。店前擁有一大片寬敞的庭園，甚至還飼養著雞鴨，讓人彷彿來到鄉下農莊般放鬆。用餐空間分為室內與戶外，天氣好時強烈建議選擇戶外座位，可以一邊享用現烤美食，一邊欣賞自然的田園風光。看著老闆在窯烤爐前忙碌的身影，期待著熱騰騰的披薩上桌，這種慢活的步調正是宜蘭旅遊的迷人之處。

手作窯烤披薩薄脆，現點現做豐富

這裡的菜單主打手作窯烤披薩，口味多達 14 種可供選擇，價格約落在 220 元至 380 元之間，每人低消僅需 100 元。由於堅持現點現做現烤，人多時需要稍微耐心等待。披薩餅皮厚度介於薄皮與厚皮之間，烤得酥脆還會牽絲。口味上除了經典款，最特別的是結合了宜蘭在地食材的創意口味，讓遊客能品嚐到最道地的蘭陽風味，是來到這裡不可錯過的限定美食。

必點蘭陽風味鴨賞，三星蔥在地香

首推招牌「蘭陽風味披薩」，豪邁地鋪滿了宜蘭特色的鴨賞與蒜苗，起司給得相當大方。鴨賞獨特的煙燻香氣與蒜苗的辛香完美結合，搭配酥脆餅皮令人愛不釋手。另一款「三星蔥披薩」也是在地限定，加入了滿滿的宜蘭三星蔥、杏鮑菇與培根。三星蔥經過高溫窯烤後釋放出自然的甜味，搭配水嫩的杏鮑菇，口感層次豐富，是蔥控絕對不能錯過的美味。

海鮮披薩料多實在，鮮蝦大隻彈牙

喜歡海鮮的朋友則推薦「海鮮披薩」，用料超級豐富實在。內餡包含了鮮蝦、透抽、蟹肉棒、番茄、杏鮑菇與洋蔥等豐富食材，特別是鮮蝦個頭很大，吃起來鮮甜 Q 彈。搭配濃郁的起司香氣與黑橄欖的點綴，每一口都能吃到滿滿的海洋鮮味。在鄉間田野裡能吃到如此真材實料的海鮮披薩，搭配現烤的餅皮香氣，絕對讓人大呼過癮。

窯烤德國豬腳，外皮酥脆肉質軟嫩

除了披薩，這裡還有一個隱藏版必點狠角色，那就是「窯烤德國豬腳」。經過高溫窯烤後的豬腳，外皮呈現焦黃色澤，咬下去會發出「卡滋卡滋」的酥脆聲響，口感超級過癮。雖然外皮酥脆，但內裡的肉質卻意外地軟嫩多汁，帶有些許油脂卻完全不覺得油膩。搭配一旁的酸菜與黃芥末醬一同食用，酸香解膩，好吃程度讓人驚豔，絕對值得列入必吃清單。