哈囉大家好，今天靜兒要來跟大家分享一間我在宜蘭發現的寶藏店家啦！這間「德合記蜜餞舖」真的是厲害了，號稱是百年歷史的老字號，而且現在已經傳承到第四代了呢！他們家的宜蘭蜜餞跟一般的蜜餞店很不一樣，聽說有很多獨家口味，像是綠茶金桔喉糖、微燻鳳梨、微醺李、玫瑰黑棗等等，聽起來就超特別的！這次去宜蘭玩，我超幸運買到了他們家限量的蜜地瓜條，一吃就愛上，香甜Q軟又不膩，連吃過的朋友都說讚啦！而且還是獨立包裝，放在包包裡當小零嘴超方便的，下次大家來宜蘭玩，記得可以買他們家的蜜餞當伴手禮喔，而且他們也有提供宅配服務，超貼心der！
跟大家說，「德合記蜜餞舖」就位在宜蘭市的東港路二段389號，從宜蘭火車站開車大概只要2分鐘，走路也差不多7分鐘就到囉。不過要注意一下，雖然路滿大的，但是不太好停車，路邊停車可能要碰碰運氣喔。
店家名稱：「德合記蜜餞舖」
所在地址：臺灣宜蘭縣宜蘭市東港路二段389號
店內空間
他們店內的裝潢沒有很fancy，就是走一個很樸實簡單的小店面風格，不過看起來是很乾淨舒服的。裡面的產品真的是琳瑯滿目，各種口味的蜜餞這邊通通都有，還有用宜蘭特產金桔做出來的產品，甚至連臘味產品都有賣呢！
現場也有一些散裝的蜜餞，而且老闆娘還很親切地讓我們試吃，結果就是每吃一樣就忍不住想帶一包回家，真的很容易失心瘋啦！
這一區的蜜餞都是一包50元，口味超級多，有果乾、梅子蜜餞、橄欖蜜餞、金棗蜜餞、李子蜜餞等等，選擇多到不行！
結果我不小心就買了兩大袋回家，真的太容易手滑了啦，因為每一種口味感覺都很特別！
蜜餞
微醺鳳梨
微燻鳳梨：他們家的微燻鳳梨是用土鳳梨做的，切片之後再經過醃製跟燻烘，吃起來不會刮舌頭喔！而且燻烘過的鳳梨帶有淡淡的煙燻香氣，加上鳳梨本身的果甜味，還吃得到鳳梨的纖維，真的超級好吃！
限定-蜜Q地瓜條：這個真的是要看運氣才買得到！聽店員說是因為有熟客預訂才會特別做，我們去的時候剛好還有剩下幾包，就立馬把它們掃光啦！這個蜜地瓜條口感真的是超級Q軟糯又扎實，吃起來香甜卻不會太膩，完全不會有那種傳統蜜地瓜的甜膩感，真的會讓人忍不住一口接一口！這個超推，大家有遇到一定要買來吃吃看！
招牌-微燻李：這個招牌微燻李也是他們家的熱門產品之一喔！選用很讚的李子，去核之後再醃漬跟燻烘，跟以往吃到的那種偏甜帶黏的李子蜜餞不一樣，他們的口感是甘甜中帶點微酸，而且還保有李子果肉的脆度，加上淡淡的微燻香氣，去核之後吃起來更方便！
團購熱門-綠茶金桔果：他們家的喉糖系列也很受歡迎！這個綠茶金桔果跟一般的八仙果、羅漢果不一樣，它是選用宜蘭在地的金棗跟金桔，細細絞碎成型再烘烤，完全是真材實料的金桔喔！聽說是團購 очень火爆的產品之一！
總之，德合記蜜餞舖現場還有超多不同種類的蜜餞，大家如果有到宜蘭玩，真的可以去逛逛挖挖寶喔！買來當伴手禮送人或是自己吃都很讚啦！
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店家/景點資訊
- 店家名稱：德合記蜜餞舖
- 所在地址：臺灣宜蘭縣宜蘭市東港路二段389號
- 營業時間：8:00am-20:00pm
- 店家電話：039383050
- 備註資訊：
交通資訊
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