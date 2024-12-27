位於民宅內的合鴨米灶腳是一家非常低調的餐廳，Google上有超過1500則4.2顆星的好評！建議平日離峰時間來品嚐美食，這裡採用稻鴨共存的種植方式，特別推薦簡單卻風味十足的鴨肉飯，搭配DHA鴨蛋與皮蛋辣椒，還能吃出三種不同層次的享受。

合鴨米灶腳位於礁溪信義路，從礁溪火車站出發，開車僅需約4分鐘，步行約11分鐘，店旁還有天池收費停車場，停車十分方便。

餐廳外觀非常低調，搭配大量綠色盆栽，營造出一種隱密又舒適的氛圍。

我們選擇在平日下午的離峰時間造訪，剛好避開了人潮。如果不想遇到擁擠的情況，非常推薦大家選擇離峰時段用餐！

店內還有販售自家生產的無毒米與蛋等農產品，有興趣的話可以順便帶一些回家品嚐！

這裡採用自然農法，將養鴨與水稻共存的方式種植，生產出無農藥與化肥的有機米，這正是“合鴨自然米”的由來。

菜單MENU

菜單內容非常豐富，包含三杯鴨、熱炒、湯品以及飯麵等，還有手工皮蛋辣椒可以試吃。價格從$30元到$220元不等，另有五菜一湯的合菜組合，非常適合全家大小一起享用。

鴨肉切盤（小盤）

小盤的鴨肉切盤份量剛好適合兩人享用，上面撒滿紅蔥頭，增添了濃郁香氣。鴨肉軟嫩多汁、不乾不柴，吃起來特別鮮美！

皮蛋辣椒炒高麗菜

這道皮蛋辣椒炒高麗菜炒得微軟，加入皮蛋辣椒後香氣濃郁，非常下飯。

鴨肉飯

單點的鴨肉飯配料豐富，包含去骨鴨碎肉、魯蛋、醃漬小黃瓜及紅蘿蔔絲，還淋上特製鴨油，香氣滿溢，每一口都讓人回味無窮。

DHA荷包蛋

皮蛋辣椒

皮蛋辣椒試吃價，結合皮蛋與辣椒的風味，無論是搭配飯、麵還是米粉都非常美味。

點鴨肉飯時建議搭配半熟鴨蛋和皮蛋辣椒，不論單吃還是加荷包蛋都充滿蛋香，再拌入皮蛋辣椒更是別有風味。這樣吃出三種口感，微辣的辛香味令人難以抗拒，飯很快就會吃光，超級推薦！

店家資訊

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