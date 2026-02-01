宜蘭冬山阿源快炒桶仔雞樹屋熱炒，必點香煎豬肝預約制隱藏版美食。

宜蘭冬山「阿源快炒桶仔雞」隱身綠蔭鐵皮屋如樹屋般神秘。主打高 CP 值創意熱炒，招牌桶仔雞需提前一小時預訂。

來到宜蘭冬山想吃在地隱藏版美食，這間「阿源快炒桶仔雞」絕對是榜上有名。店面超級不起眼，藏身在一片綠蔭下的鐵皮屋裡，若不是跟著導航走，真的會誤以為只是普通民宅。這裡就像一座隱身在樹屋裡的熱炒店，雖然空間不大且桌數有限，但生意卻好得驚人。因為只有老闆與老闆娘兩人作業，建議想來用餐的朋友一定要事先打電話訂位，尤其是招牌的桶仔雞更是要「提前一小時」預訂，否則現場臨時來可是吃不到這道功夫菜的。這裡的菜色創意十足且價格親民，是許多老饕心中絕不踩雷的聚餐首選。

隱身綠蔭鐵皮屋樹屋熱炒，不起眼卻是老饕最愛

阿源快炒桶仔雞的地理位置相當隱密，鄰近冬山國小，位於冬山路一段與香南路的轉角處。外觀被茂密的綠樹包圍，低調的鐵皮屋造型彷彿一座秘密樹屋。雖然店面不起眼，但旁邊就附設免費停車場，對於開車前來的食客來說非常方便。店內用餐空間不算大，桌數也不多，平日或許還能碰碰運氣，但假日絕對一位難求。為了避免撲空，強烈建議大家一定要拿起電話預約訂位，才能安心享用這份在地美味。

無菜單牆上點菜高CP值，桶仔雞需提前一小時訂

這裡沒有提供紙本菜單，想吃什麼直接看牆上的牌子點餐，充滿了傳統熱炒店的隨興氛圍。價格方面非常實在，這次我們十個人點了九道菜，結帳金額竟然不到 3400 元，平均一人不用 340 元就能吃得飽足，CP 值極高。除了現場的熱門菜色外，最受歡迎的「桶仔雞」因為製作費時，規定必須提前一小時預訂。雖然店內只有老闆夫婦兩人忙進忙出，上菜速度可能受人潮影響，但吃到餐點的那一刻你會發現，這份美味絕對值得耐心等待。

新疆串串羊孜然香氣濃郁，舞動中卷外酥內軟超吸睛

來到這裡有幾道功夫菜絕對不能錯過。「新疆串串羊」是一道非常費工的料理，老闆需手工將羊肉細心串起，入口後濃郁的孜然香氣在嘴裡爆發，香辣夠味，簡直是下酒菜的王者。「舞動中卷」的取名也相當有創意，剛上桌時熱氣讓鋪在上面的柴魚片翩翩起舞，視覺效果滿分。中卷本身炸得外酥內嫩，搭配特製的鹹甜醬汁，口感涮嘴，讓人忍不住一口接一口。

香煎豬肝軟嫩入味無腥味，金字塔炒飯粒粒分明鍋氣足

老饕一致推薦的必點菜色還有「香煎豬肝」，切得微厚的豬肝完全沒有一點腥味，入口軟嫩綿密，裹上鹹甜交織的醬汁與白芝麻，滋味迷人。主食部分的「炒飯」一上桌就讓人驚艷，堆疊成金字塔狀的造型相當吸睛。裡面的配料豐富，米飯炒得粒粒分明且充滿鍋氣，鹹香十足卻不死鹹，展現了老闆深厚的炒功，讓人忍不住多扒好幾碗。

涼拌荷包蛋泰式酸甜解膩，香酥豬尾巴膠質滿滿越嚼香

想要來點清爽的，首推「涼拌荷包蛋」。這道菜結合了洋蔥、香菜、小黃瓜與番茄，搭配清爽的泰式酸甜醬汁拌勻，口感豐富又解膩，是第一次吃到這麼特別的做法。另一道讓人驚喜的是「香酥豬尾巴」，不同於常見的滷製方式，老闆將豬尾巴炸到外酥脆內軟 Q，吃起來帶有豐富的膠質，越嚼越香，是喜歡啃骨頭的朋友會愛不釋手的一道創意料理。

雲南椒麻雞外酥內嫩多汁，油條鮮蚵肥美熱炒海菜脆

喜歡吃雞肉的朋友除了桶仔雞，也可以試試「雲南椒麻雞」，外皮炸得酥脆，內裡肉質依然軟嫩多汁，搭配酸甜微辣的醬汁非常開胃。海鮮部分推薦「油條鮮蚵」，選用的蚵仔顆顆碩大肥美，搭配吸飽鮮甜湯汁的油條簡直絕配。還有少見的「炒海菜」，不同於一般的涼拌吃法，熱炒後的海菜口感爽脆，相當特別。這次老闆娘還熱情招待了香醇不油膩的烤雞湯，讓人更期待下次一定要預訂到招牌桶仔雞！