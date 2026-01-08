桃園楊梅薑太宮小火鍋，超狂起司瀑布雞，復古課桌椅懷舊風。

桃園楊梅「薑太宮」主打平價一鍋兩吃，加價 88 元享超狂起司瀑布，復古國小課桌椅裝潢超吸睛，起司控必朝聖。

桃園楊梅的「薑太宮 市井小火鍋」，絕對是起司控們不能錯過的朝聖地。這裡主打超高 CP 值的「一鍋兩吃」，一人平價火鍋只要 298 元起，加價 88 元就能升級成超浮誇的「起司瀑布流火鍋雞」。熱騰騰的熔岩起司鋪滿整鍋，隨便夾都牽絲，彷彿進入了起司盤絲洞。除了視覺效果震撼，店內的裝潢也極具特色，使用真實的國小課桌椅與舊報紙牆，營造出濃濃的懷舊復古風，是兼具美味與打卡亮點的特色餐廳。

復古國小課桌椅，秘製沾醬百搭必試

一走進店內，彷彿穿越時空回到過去。老闆精心蒐集的大量舊報紙貼滿牆面，搭配原汁原味的國小課桌椅，連保溫壺都是阿嬤年代的款式，每一個角落都充滿了復古情懷，即便避開用餐尖峰時段，人潮依舊絡繹不絕。自助區的「秘製沾醬」更是店內一絕，只要照著配方調製，帶點烏醋溫和酸爽的辣感，還沒沾就能聞到陣陣香氣，無論沾什麼食材都超百搭，甚至讓作者想敲碗老闆單賣醬料。

麻辣醬香起司雞，一鍋兩吃飽足感強

招牌必點的「麻辣醬香起司火鍋雞」，一上桌那滿滿的起司量簡直讓人驚呆，完全覆蓋住底下的食材。這道菜主打「一鍋兩吃」，先品嚐濃郁牽絲的起司炒雞肉，口感類似三杯雞般入味軟嫩，接著再加入高湯煮火鍋料與拉麵。麻辣湯底帶有勁道的嗆辣感，與起司融合後變得溫潤順口，辣味依舊但減少了刺激感。份量十足的炒雞加上火鍋配料，絕對讓人飽到天靈蓋，CP 值爆表。

初戀番茄不辣首選，青花椒淋起司吸睛

不吃辣的朋友首推「初戀番茄起司火鍋雞」，湯頭充滿濃郁的番茄香氣，還吃得到真實果粒，搭配邪惡的牽絲起司與Q彈拉麵，酸甜奶香交織超幸福。喜歡嚐鮮的則推薦新品「鮮青花椒起司火鍋雞」，擁有獨特的清香麻味，帶點微辣感非常有記憶點。這道菜最特別的是採「桌邊淋起司」服務，店員將熱騰騰的起司瀑布當場淋下，視覺震撼效果拉滿，裹著青花椒炒雞一同入口，麻香與奶香完美結合简直無敵。

川味口水雞嫩辣，魚酥飯銅板價必點

除了火鍋，店內的單點菜色也相當有水準。愛吃辣的絕不能錯過「川味口水雞」，走重口味路線，辣得過癮且雞肉鮮嫩，底下的川味小黃瓜更是爽脆開胃。懶人必點的「涼拌辣雞翅」與清爽解膩的「檸檬小卷沙拉」也是搭配火鍋的好夥伴。主食部分推薦一碗只要 20 元的「魚酥飯」，細緻酥脆的魚酥配上白飯，簡單卻美味。飲料方面同樣佛心，超大杯的「鮮榨檸檬紫蘇梅」不到 50 元，還有懷舊的彈珠汽水與檳榔盒包裝糖果，處處充滿驚喜。

薑太宮 市井小火鍋 桃園楊梅店

地址：桃園市楊梅區大成路175號

電話：03 4883225

時間：11:30–22:45

