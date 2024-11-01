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宜蘭羅東夜市排隊美食！60元超值古早味雞蛋糕小攤，全台唯一小花造型超萌好吃。

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發表篇數：673篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：

平胸妹脆皮雞蛋糕
place宜蘭縣羅東鎮公園150號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭羅東夜市排隊美食！60元超值古早味雞蛋糕小攤，全台唯一小花造型超萌好吃。

這間在羅東夜市的小攤「平胸妹脆皮雞蛋糕」可是人氣美食！傳承自50年代的阿嬤古早配方，每天攤位前都排滿了人潮。雞蛋糕造型獨特，做成全台獨家的小花形狀，小巧可愛，外皮脆、內層Q彈，帶著濃郁古早味，邊走邊吃特別有趣。

宜蘭羅東夜市排隊美食！60元超值古早味雞蛋糕小攤，全台唯一小花造型超萌好吃。

 

宜蘭羅東夜市排隊美食！60元超值古早味雞蛋糕小攤，全台唯一小花造型超萌好吃。

這攤雞蛋糕位於羅東夜市的小巷裡，沿著公園路走到振泰街附近就能找到。

店家名稱：平胸妹脆皮雞蛋糕

所在地址：臺灣宜蘭縣羅東鎮公園路150號

宜蘭羅東夜市排隊美食！60元超值古早味雞蛋糕小攤，全台唯一小花造型超萌好吃。

小小的攤位上，不停翻轉的特製烤盤香氣四溢，排隊等候的過程中，常常看到不少遊客、在地人都趕來買這道古早味的雞蛋糕。

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宜蘭羅東夜市排隊美食！60元超值古早味雞蛋糕小攤，全台唯一小花造型超萌好吃。

宜蘭羅東夜市排隊美食！60元超值古早味雞蛋糕小攤，全台唯一小花造型超萌好吃。

一份雞蛋糕售價60元，有12顆左右，買四份還送一份，CP值真的很高！

宜蘭羅東夜市排隊美食！60元超值古早味雞蛋糕小攤，全台唯一小花造型超萌好吃。

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每顆雞蛋糕小小一朵，趁熱咬一口，外層微微酥脆，中間軟Q，甜度適中，入口剛剛好，不會過膩。尤其是在夜市這樣的氛圍下，品嚐這款復古小點心特別能勾起小時候的記憶。
 

店家/景點資訊

店家名稱：平胸妹脆皮雞蛋糕

所在地址：臺灣宜蘭縣羅東鎮公園路150號

營業時間：週六～週四 15:00pm-22:00pm

週日 14:00pm-22:00pm

店家電話：0981098811

交通資訊宜蘭羅東夜市排隊美食！60元超值古早味雞蛋糕小攤，全台唯一小花造型超萌好吃。

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