這間在羅東夜市的小攤「平胸妹脆皮雞蛋糕」可是人氣美食！傳承自50年代的阿嬤古早配方，每天攤位前都排滿了人潮。雞蛋糕造型獨特，做成全台獨家的小花形狀，小巧可愛，外皮脆、內層Q彈，帶著濃郁古早味，邊走邊吃特別有趣。
這攤雞蛋糕位於羅東夜市的小巷裡，沿著公園路走到振泰街附近就能找到。
店家名稱：平胸妹脆皮雞蛋糕
所在地址：臺灣宜蘭縣羅東鎮公園路150號
小小的攤位上，不停翻轉的特製烤盤香氣四溢，排隊等候的過程中，常常看到不少遊客、在地人都趕來買這道古早味的雞蛋糕。
一份雞蛋糕售價60元，有12顆左右，買四份還送一份，CP值真的很高！
每顆雞蛋糕小小一朵，趁熱咬一口，外層微微酥脆，中間軟Q，甜度適中，入口剛剛好，不會過膩。尤其是在夜市這樣的氛圍下，品嚐這款復古小點心特別能勾起小時候的記憶。
店家/景點資訊
店家名稱：平胸妹脆皮雞蛋糕
所在地址：臺灣宜蘭縣羅東鎮公園路150號
營業時間：週六～週四 15:00pm-22:00pm
週日 14:00pm-22:00pm
店家電話：0981098811
交通資訊
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