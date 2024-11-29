在宜蘭礁溪的巷弄內，有一家隱藏版的焦糖布丁專門店——慕嶼商行，這裡原本是經營車輪餅的小店，後來改為焦糖布丁專賣店，主打4種獨特口味的焦糖布丁，還有在地特色咖啡，帶來日式文青風格的質感甜點享受。不過這間店可不是那麼容易發現，藏在礁溪服務所旁的小巷內，如果不是深入探索，真的很容易錯過。

慕嶼商行位於礁溪服務所旁的小巷內，可以從奕順軒礁溪店旁邊的小巷走進來，也可以從中山路二段的小巷走進來，雖然地點隱密，但隱藏的美味值得一探究竟。來到礁溪旅遊時，不妨順道來這裡品嘗一下獨特的焦糖布丁，享受一段悠閒的午後時光。

慕嶼商行的裝潢走的是簡約日式文青風格，門口還有可愛的LOGO設計，就像公車站牌一樣，搭配彩色的塑膠座椅，有種在等車的氛圍感。

店內空間不大，大概只能容納10位客人，假日前往建議提前電話預約，才能保證有位置哦。

菜單與價格

慕嶼商行的菜單有焦糖布丁、甜點、咖啡、茶飲等，價格相當親民，介於90元到140元之間。內用與外帶的布丁有所不同，內用的布丁會有精緻的裝飾，而外帶則比較簡單。如果想要外帶，記得可以提前電話預訂，免得撲空。

內用甜點加上各種裝飾真的是超級精緻。

日出抹茶山

抹茶控必點！抹茶口味的布丁上鋪滿了鮮奶油、蜜紅豆，還有炙燒過的白玉，再淋上黑糖醬，口感層次非常豐富。布丁本身滑嫩綿密，抹茶味清爽，但由於蜜紅豆和黑糖醬都偏甜，稍微蓋過了抹茶的香氣。如果能減少一點甜度，讓抹茶味更突出，相信會更加美味。

伯爵紅茶 / 金棗西西里

布丁搭配茶飲或咖啡也是絕配！伯爵紅茶味道清爽甘甜，而金棗西西里則是用宜蘭在地的金棗製作，帶著酸甜口感和金棗特有的香氣，整體清新好喝。

店家資訊

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