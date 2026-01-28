宜蘭礁溪春水笈溫泉24H不打烊，超大湯屋百元價，親子家庭首選。

宜蘭礁溪「春水笈溫泉湯屋」 24 小時營業，擁有超大石砌湯池，雙人湯屋 380 元，家庭房平均每人僅百元出頭。

冬天來到宜蘭礁溪，絕對不能錯過這間在地指標性的「春水笈溫泉湯屋」。每逢假日這裡總是人潮滿滿，原因無他，就是因為這裡擁有數一數二寬敞的超大湯池。特別是家庭湯屋，空間大到坐進四、五個人都還覺得空曠，算下來平均每人只要百元出頭就能享受。重點是這裡 24 小時全天候營業，全年無休，無論是半夜突然想泡湯暖身，還是避開尖峰時段來放鬆，都能隨時衝一波，難怪成為許多親子家庭與情侶的泡湯首選。

專屬停車場寬敞休息區有遊戲機

春水笈的地理位置雖然位於巷弄內，但規劃了相當大的專屬停車場，從路口延伸至湯屋門口都有車位。不過因爲人氣實在太旺，尖峰時段仍常一位難求，建議不想排隊的朋友可以選擇深夜或離峰時段前來。等待區的規劃非常貼心，不僅有充足的座椅供休息，還設置了彈珠台、遊戲機以及投幣式按摩椅。讓帶著小孩的家長或長輩在等候叫號時，也能打發時間不無聊，完全不用站著乾等。

雙人湯屋380元，家庭房高CP值

價位方面相當親民，雙人湯屋 380 元，而可容納 2 至 5 人的家庭湯屋只要 680 元，兩者皆限時 50 分鐘。若是一家五口來泡家庭房，平均一人最低只要 136 元，CP 值極高。不想受時間限制的朋友，也可以選擇每人 120 元的大眾池（需自備毛巾）。要注意的是，結帳後會給予號碼單，並倒數 2 分鐘開始算時間，所以動作要快一點，跟著指標迅速找到湯屋，才能把握每一分鐘的泡湯時光。

石砌湯池出水快，淋浴水壓偏弱

這裡的湯屋空間感真的沒話說，比許多同價位的湯屋更寬敞。湯池採石砌堆疊設計，雖然不是亮晶晶的磁磚風格，但維護得相當乾淨。出水量非常大，不到五分鐘就能放滿超大的浴池，建議一進房就先放水。泉質屬於無色無味的碳酸氫鈉泉，泡完皮膚會有滑溜感。唯一的小缺點是淋浴間的水壓相對較弱，習慣大水流沖澡的朋友可能需要適應一下，但整體瑕不掩瑜。

吹髮區備品齊全，販賣機解嘴饞

泡完湯後，外面的公共區域設有吹髮區，雖然吹風機數量偏少，但備有紫外線殺菌燈箱提供的梳子，衛生細節做得不錯。門口還設有「小小福利社」販賣機，販售各式冷熱飲品與零食。在全身暖呼呼之後，來瓶冰涼的飲料或小點心解解饞，絕對是泡湯行程最完美的句點。如果你正在尋找空間大、價格實惠且隨時能泡的礁溪溫泉，春水笈絕對值得列入口袋名單。

春水笈溫泉湯屋

所在地址：臺灣宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號

營業時間：24小時

店家電話：03-9871968