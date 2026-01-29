小涼帶路！有春茶館2026新菜全攻略，鍋物、甜點一次澎湃上桌，新年聚餐首選好去處。

對台中人來說，有春茶館一直不只是「喝茶的地方」，而是那種想吃點東西、想坐下來聊天，腦中自然會浮現的日常茶館名單。不管是平日下午偷個空，還是假日和朋友相約，有春總有一種剛剛好的節奏。2026 年新菜單延續這份熟悉感，在不張揚的變化中，默默多加了幾道讓人會想再點一次的選項，讓老客人來了不陌生，新客人也能很快融入這份台中式的日常。

分享有春茶館2026年新菜單之前，先來跟大家告知有春迎接 2026 馬年推出的【瑞馬迎春・鴻運組冷凍年菜】，主打的是熟悉的台式年味，加上滿滿吉祥寓意，讓過年團圓這件事變得更輕鬆。不用一早跑市場，也不用在廚房忙進忙出，只要準備好一桌年菜，就能把「過年該有的樣子」一次備齊。



冷凍宅配的形式，也替年節準備省下不少時間與心力，不管是提前規劃，或是臨近過年才決定，都能從容上桌，讓團圓的重點回到相聚本身，而不是忙碌。

價格與優惠資訊早鳥優惠價：NT$4,680，另加贈有春茶館人氣品項「芝麻麵茶粉」與「黑糖小餅乾」，年節茶餘飯後也能輕鬆分享，更多詳細介紹訂購請點入：有春瑞馬迎春年菜

這次有春茶館在年菜規劃上，多了一份很貼心的考量。除了葷食年菜之外，也特別為吃素的家人與朋友準備了一套專屬的素食年菜，讓年夜飯的餐桌上，每個人都能安心坐下來一起吃。



馬年無憂・歲豐宴以全素料理呈現過年的團圓滋味，不追求浮誇，而是回到熟悉的年節手路與蔬食食材本身，把「清爽、不負擔」這件事放進年菜裡。不論是一整桌素食，或是家中同時有葷有素，都能自然搭配，讓蔬食在年節餐桌上也能有份量、有存在感。

價格與優惠資訊早鳥優惠價：NT$3,280，加贈上班族很受歡迎的零嘴「紅心芭樂乾」，年節嘴饞時剛剛好。更多詳細介紹訂購請點入：馬年無憂・歲豐宴

再來我們就來到有春茶館的內觀：紅色布幔上印著有春的標誌，低調卻很有存在感，搭配竹編燈罩與柔和燈光，讓整個空間多了一點傳統茶館的味道，但又不會顯得老派。整體裝潢介於現代與復古之間，是那種台中人會覺得熟悉、坐起來也自在的茶館空間。

用餐時段的有春茶館總是熱鬧卻不混亂，座位之間保有剛好的距離，就算人多也不會吵雜。這裡不像快來快走的餐廳，更像是一個讓人願意放慢節奏，好好吃一餐、喝杯茶的日常聚點。

2026年有春茶館新菜單，在熟悉中做了剛剛好的更新。原本老客人愛點的經典品項依舊保留，同時也加入不少新菜色，讓每次來都有新鮮感。這次菜單中特別整理出店家自家的「十大排行榜」，對第一次造訪的朋友來說，照著點幾乎不會踩雷。



除了人氣排行榜之外，新菜單也多了幾道暖心的鍋物選擇，像是陶鍋濃白雞湯、扁魚沙茶鍋都很適合多人一起分享；主食部分則能看到帶有家常手路感的紅燒牛肉飯。點心類同樣有亮點，麻辣臭豆腐、千張黃金蝦捲等品項，都很適合搭配飲品一起慢慢享用。

飲料的部分，小涼這次也私心推薦幾款一定要點的品項。天氣偏涼時，暖暖一杯熱麵茶拿鐵或芋泥波波奶綠特別剛好；想來點招牌特色，曾創下萬碗以上紀錄的蜜糖粳粽冰也絕對不能錯過。喜歡咀嚼系口感的朋友，麵茶杏仁凍冰沙也是很不錯的選擇，一杯就能喝到滿滿層次。

每次好友姊妹相約聚餐時，最喜歡的就是這樣滿滿一桌的點法，餐點一字排開，看起來就讓人心情很好。大家分著吃、交換心得，笑聲比筷子動得還快，吃到最後，留下來的都是剛剛好的飽足感和開心的回憶。

陶鍋濃白雞湯是這次菜單中新加入的鍋物選項，一上桌就能感受到湯色的厚實感。湯底以小米椒為風味基礎，經過長時間慢慢熬煮，整體風味濃郁卻不厚重。因為加入了酸菜，湯頭多了一點自然的酸香層次，搭配微微的辣度，喝起來相當開胃。



套餐內容也幫大家準備得很完整，隨餐會附上一碗白飯、金針菇，還有辣椒醬可以依個人口味自行搭配，餐後再以仙草凍作為結尾，從主餐到甜點一次到位，很適合想簡單點、又想吃得滿足的時候。

陶鍋濃白雞湯上桌時是以自行加熱的方式呈現，隨著火慢慢加熱，湯汁開始冒出熱氣，整鍋的香氣也跟著散開，等待的過程反而多了一份儀式感。

鍋裡配料給得很實在，雞肉、豆腐、酸菜、白菜與腐皮捲等食材慢慢在湯中加熱，湯頭帶著微微辣度，喝起來順口不膩，越煮越有味道。我個人很喜歡最後拿湯來拌白飯，簡單卻特別下飯，是寒冷天氣裡會讓人感到滿足的一道鍋物。

不得不說，這一鍋的雞肉份量給得相當大方，而且肉質表現也不錯，不會乾柴。隨著湯頭慢慢滾煮，雞肉把湯汁的香氣吸進去，吃起來多了一層風味，整體很加分。

隨鍋還會附上一小碟金針菇，直接下鍋一起煮就很剛好。

扁魚沙茶鍋是有春茶館新推出的鍋物之一，一上桌就能感受到份量十足。鍋裡有五花肉片、鮮蝦、金針菇、腐皮捲、木耳、蛋餃、虱目魚丸與青蔥，食材豐富又澎湃。多以原型食材來搭配經典扁魚沙茶，吃起來較不會有負擔。



套餐附白飯、辣椒醬、仙草凍，還有一小碟茼蒿可自行下鍋，方便依喜好調整風味。這道鍋物份量足、選料實在，非常適合多人分享。

豬肉軟嫩滑順，咬下帶點彈性。湯頭偏重口味，鹹香十足，沙茶味濃厚，又帶有淡淡扁魚香氣，喝起來過癮卻不膩。喜歡重口味沙茶的人，這鍋肯定會很合胃口。偷偷說、小涼超愛這湯頭拌飯吃~~

千張黃金蝦捲是有春茶館這次新菜之一，外層金黃酥脆，內餡包著鮮甜的蝦肉，吃起來帶有層次感。

輕輕一口，就能同時感受到外皮的酥香和蝦肉的鮮味，非常適合拿來當點心或搭配鍋物一起享用。

有春茶館的經典麻油雞鍋是一道一年四季都能點的經典鍋物，無論春夏秋冬，都能帶來暖心的麻油香氣，讓人一吃就暖上心頭。隨鍋會附上白飯、時蔬、沾醬以及仙草凍。

湯頭帶著迷人的麻油香氣，喝起來順口不油膩。鍋裡的用料也很大方，有仿土雞肉、高麗菜、玉米、米血等，份量十足。玉米的鮮甜融入湯裡，讓整鍋更有層次感，而爆過麻油的薑片也能直接食用，增添風味。我特別喜歡那吸滿湯汁的雞肉，口感紮實不柴，搭配軟嫩的米血一起吃更是令人滿足。對我來說，這鍋本身的風味就很足，完全不用沾醬；如果你偏好重口味，也可以搭配店家準備的沾醬，風味會更濃郁。

隨餐還有附上一小碟茼蒿，需要自行下鍋煮(時蔬會依照季節更換)。

有春茶館的新菜紅燒牛肉飯真心必點！套餐還附了三樣當季小菜、一份湯、辣椒醬，最後還有仙草凍收尾，整份吃下來超滿足。不管是想簡單吃飽，還是想一次嚐到多樣風味，這份紅燒牛肉飯都很適合。

這份紅燒牛肉真的很讚，半筋半肉的組合讓口感超豐富。牛肉軟嫩又多汁，咬下去幾乎在嘴裡就化開，牛筋帶點Q勁，咬起來有彈性又不硬。紅燒湯汁香氣十足，鹹香帶點微甜，拌著白飯吃更涮嘴，整份飯都能一下子清空，真的很容易一口接一口停不下來。

有春茶館的麻辣臭豆腐是愛辣朋友必試的小點，豆腐口感軟嫩滑順，完全沒有油炸的負擔。麻辣湯汁香氣十足，微微麻辣帶出層次感，裡面的豬血軟滑入味，增添口感豐富度。每一口都能同時感受到豆腐的細嫩、醬汁的香麻，以及豬血的滑順，非常適合配飯或搭鍋物一起享用。

麵茶炸年糕可說是有春茶館的點心代表作，更是每桌客人必點的餐點之一。

麵茶炸年糕真的很迷人！外層炸得金黃酥香，咬下去年糕依然Q彈，不油不膩，越吃越涮嘴。沾上一點麵茶，每口又多了香甜的層次感，整個風味立刻升級。剛上桌的時候還能拉絲，看著就療癒，吃起來完全不輸給乳酪起司的邪惡感，一口接一口停不下來。

有春茶館的蜜糖粳粽冰從2025年夏天一推出就超受歡迎，短時間內就創下上萬碗的銷售紀錄，完全不誇張！

冰涼的粳粽Q彈有嚼勁再加上滑溜的仙草和咀嚼感十足的小芋圓，整口都很有層次感。還有必吃的蜜芋頭，看起來大塊紮實，吃下去卻鬆軟綿密，口感超療癒。就算是冬天來上一碗，也依舊冰涼爽口，吃起來超過癮，完全沒有違和感，絕對是全年都很可以的甜品！

有春茶館家的花生厚片，使用了帶顆粒的花生醬，所以每一口都是層次分明、香氣四溢，加上烤的外酥內鬆軟；現在也成為小涼來有春必點的點心之一。

有春茶館的熱麵茶拿鐵喝起來香氣十足，麵茶的香濃帶著微微的甜味，喝進嘴裡滑順帶點奶香，喝一口整個人都暖了起來，非常適合冬天暖手暖心。熱的芋泥波波奶綠則有著濃郁的芋香，芋泥細緻綿密，搭配小芋圓的彈牙口感，每一口都是溫潤又有層次的享受。熱熱喝不但暖胃，芋頭的香甜也恰到好處，不會過膩，完全是下午茶或餐後暖心飲品首選！

有春茶館的招牌麵茶杏仁凍冰沙，除了帶有濃厚的麵茶香氣以外，入嘴沙沙的口感加入杏仁凍的Q彈更是豐富不已，邊喝邊咀嚼的口感可是會令人一喝就上癮！！

整體來說，有春茶館的新菜單從經典鍋物到甜點、飲品都很用心，不管是陶鍋濃白雞湯、經典麻油雞鍋、扁魚沙茶鍋，還是紅燒牛肉飯，或是麻辣臭豆腐、麵茶炸年糕，再到蜜糖粳粽冰，每一道都能感受到店家的用料和巧思。無論是一人獨享，還是好友姊妹聚餐，或是全家團圓來上一桌，都是暖心又滿足的選擇。下次來有春茶館，不妨跟著小涼的推薦，一次嚐遍這些新菜，保證吃得開心又滿足！

有春茶館-大墩店

電話：04-23221669

地址：台中市南屯區大進街377號

營業時間：11:30~21:00

臉書粉絲頁：有春茶館