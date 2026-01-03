台北牯嶺街黃龍莊，平價鼎泰豐現點現包，必吃爆汁湯包蝦仁燒賣。

「黃龍莊」被譽為平價版鼎泰豐，免收服務費且提供免費牛蒡茶，是捷運中正紀念堂站的高 CP 值美食。

鄰近捷運中正紀念堂站的「黃龍莊」，是許多老饕口耳相傳的「平價版鼎泰豐」。座落於人文氣息濃厚的牯嶺街，這間老字號江浙餐廳由擁有超過三十年資歷的師傅掌廚，前身甚至可追溯至七零年代的知名點心攤「上海灘」與八零年代的「群香品」。店內堅持每日現擀麵皮、現包肉餡，透過透明櫥窗就能看見師傅們俐落的手藝。除了餐點水準極高，店內更提供免費的熱牛蒡茶且不收服務費，親民的價格與紮實的美味，讓這裡每到用餐時刻總是座無虛席，連日本觀光客也聞香而來。

牯嶺街平價鼎泰豐，三十年手藝現點現包

黃龍莊位於中正區牯嶺街，從捷運中正紀念堂站 2 號出口步行僅需六分鐘。店內最大的特色就是一樓的半開放式廚房，一進門就能看見六、七位師傅忙著備料，從擀皮、調餡到包製全都一覽無遺，讓客人吃得安心。老闆累積了三十多年的餐飲經驗，傳承了紮實的江浙點心手藝，如今以相對親民的價格提供高品質餐點。店內環境樸實，一、二樓皆有座位，雖然尖峰時刻常需併桌，但那份熱騰騰的手作溫度，絕對值得排隊等待。

招牌小籠湯包皮薄汁多，鮮甜肉餡不油膩

來到這裡絕對必點的就是「小籠湯包」，一籠售價 180 元。師傅展現精湛的摺數工藝，蒸好的湯包外皮晶瑩剔透，薄而有彈性，輕輕夾起不易破。內餡加入了特製的豬肉凍與老母雞湯，一口咬下，滾燙鮮美的湯汁瞬間在口中爆發，肉餡鮮甜且不油膩。建議先吸吮湯汁再品嚐肉餡，搭配薑絲與醋更是對味，若喜歡重口味的朋友，千萬別錯過店內特製的獨門生辣椒醬，香辣提味非常過癮。

蝦仁燒賣整隻鮮蝦入餡，口感彈牙好滋味

雖然一籠要價 330 元，換算下來單顆約 33 元並不便宜，但「蝦仁燒賣」絕對物有所值。不同於一般燒賣的乾硬，這裡的燒賣皮薄餡飽，最上方豪邁地放上一整隻新鮮蝦仁。蒸熟後的蝦仁口感爽脆彈牙，是整顆燒賣的靈魂所在，搭配吸附了飽滿湯汁的內餡，每一口都能嚐到海鮮的鮮甜與豬肉的嫩滑。純手工製作的細緻口感，展現了扎實的江浙點心功夫，是許多老饕推薦的必點菜色。

蝦仁炒飯粒粒分明鑊氣足，免費牛蒡茶超佛

除了蒸籠點心，這裡的麵飯類表現也相當出色。「蝦仁炒飯」沒有過多的調味，靠的是師傅對火候的精準掌握，米飯炒得粒粒分明、鑊氣十足，且完全不會有黏糊或過油的問題。選用的蝦仁肉質結實有彈性，每一口都充滿鮮甜。此外，店內用餐免收服務費，還貼心提供整壺免費的熱牛蒡茶供客人無限續飲，清香甘甜的茶湯既解膩又養生，為這頓平價美味的餐點畫下完美句點。