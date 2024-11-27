小院子咖啡隱藏在宜蘭員山鄉的田野間，是一間位於小巷弄內的獨棟花園別墅咖啡廳。這裡的地點相當隱密，被滿滿的綠意所圍繞，環境清新舒適。整間咖啡廳的風格走的是居家文藝路線，店內佈滿各式畫作與藝術品，讓人彷彿置身於藝文展覽空間中，不論是享受咖啡還是欣賞藝術，這裡都讓人倍感愉悅。

小院子咖啡的甜點更是讓人驚艷，其中提拉米蘇的水準非常高，口感柔滑，帶著淡淡的酒香。店內還提供咖啡、茶飲、輕食等，價格大約在130至220元之間。每位客人低消為一杯飲品，非常適合想要放慢腳步、度過一個寧靜文藝下午的人前來。

小院子咖啡位於宜蘭縣員山鄉德湖路二段與大湖19路的轉角處，門口是一個小巧的庭院，充滿綠色植栽的氛圍非常悠閒。開車的朋友可以直接把車停在店門口，非常方便。

看到招牌往裡面走就是了，庭院有種走綠園道路的氛圍感。

進入咖啡廳前需要脫鞋，門口也有貼出提示：四人以上的團體需要事先預約，並且不接受吵鬧的小孩。雖然規定有些嚴格，但這樣的安排其實是為了保持店內的寧靜氛圍。

小院子咖啡的店內空間走的是居家溫馨風，大片的窗戶帶來明亮的自然採光，牆上掛著不少畫作，充滿了藝術氣息。廁所位於戶外，整體空間簡單舒適，沒有過多的裝飾，卻透著一股文藝氣息，讓人感到放鬆自在。

店內還有一些畫廊展覽，展示著不同風格的畫作及手工藝品。對藝術有興趣的朋友，可以在這裡一邊喝咖啡，一邊欣賞這些創作，享受難得的文藝時光。

小院子咖啡的菜單

小院子咖啡的菜單其中還有手沖單品咖啡，價格在130至220元之間。每人低消是一杯飲品，甜點的選擇多樣，但某些品項可能會因當天的供應情況而有所調整。

奶酥葡萄起酥派

外層酥脆，內餡是充滿奶香的葡萄奶酥，口感非常豐富，但要小心吃時容易掉屑。

酒香提拉米蘇

這款提拉米蘇酒味淡雅，搭配濃郁的鮮奶油和可可粉，蛋糕體濕潤綿密，口感介於慕斯與蛋糕之間，入口即化，非常推薦。

美式巧克力布朗尼

巧克力布朗尼不會過於乾硬，口感濃郁而不甜膩，內層還有豐富的口感，讓人一口接一口。

抹茶提拉米蘇

撒滿抹茶粉的提拉米蘇，蛋糕體散發出抹茶的香氣，味道甘苦清香，質地濕潤，喜歡抹茶的人一定不要錯過。

維也納軟法麵包

切片的軟法麵包上擠滿濃郁的鮮奶油，奶油清爽不甜膩，麵包略帶酥脆感，整體口感香甜鬆軟，是一道非常美味的輕食選擇。

小院子咖啡位於田野間，開車是最方便的交通方式，且門口就有停車空間。周邊有不少民宿，如果計畫在員山鄉過夜的話，可以順便安排到這裡喝咖啡。

這間小院子咖啡不僅是喝咖啡的好地方，也是享受藝術與田野風光的好選擇。無論是想要度過一個靜謐的午後，還是與朋友一起享受輕鬆的時光，都非常適合。分享給喜愛探索隱藏景點的你！

店家資訊

店名： 小院子咖啡

地址： 宜蘭縣員山鄉德湖路二段21號

營業時間： 14:00 - 18:00（週二、週六公休）

電話： 03-9228416

備註：每人低消一杯飲品，免收服務費

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