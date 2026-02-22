> 美食 > 雲林莿桐義和製豆皮工廠，七十年老字號手工炸豆皮，在地人狂推必買。

tiger Walker 玩樂季雲林美食雲林工廠雲林旅遊
2026-02-22 12:00文字：靜兒貪吃遊玩愛分享 
雲林「義和製豆皮工廠」隱身鄉間小巷。傳承七十年手工製法，新鮮現炸豆香濃郁，是在地老饕整袋掃貨的隱藏版伴手禮。

來到雲林莿桐，除了著名的楊桃與蒜頭，絕對不能錯過被譽為在地三寶之一的「豆皮」。全台高達八成的豆皮製品皆產自此地，而這間隱身在鄉間巷弄裡的「義和製豆皮工廠」，更是擁有超過七十年歷史的傳統老字號。工廠堅持遵循古法手工製作，不添加任何防腐劑與化學成分，每天新鮮出爐的豆皮散發著極致濃郁的天然豆香。無論是未經油炸的濕豆包、腐竹，還是炸得金黃酥脆的豆皮捲，這裡通通買得到。不少在地老饕都是專程開車來一袋一袋地搬，絕對是走訪雲林必買的超強隱藏版神級食材。

隱密小巷弄，壯觀豆皮海。

義和製豆皮工廠的地理位置相當隱密，雖然靠近西螺交流道，但在 Google 地圖上導航後，仍需鑽進雲 42 鄉道的小巷子裡尋找。循著小小的招牌前進，首先會抵達專門生產濕豆包與腐竹的第一廠區。在這裡，幸運的話可以看見師傅們在熱氣蒸騰的廠房內，用竹籤熟練地挑起一張張薄透的豆衣。這些豆皮被整齊地掛在竹竿上晾曬，形成一片非常壯觀的「豆皮海」，獨特的傳統工藝畫面，甚至吸引了許多攝影愛好者專程前來捕捉這份古早味的美感。

金黃炸豆皮，濃郁鮮豆香。

如果想要購買炸豆皮捲，則需要繼續往下走，來到不到廣農企業巷弄內的第二廠區。看到路口停靠著三和豆皮的車輛，大膽走進去就對了。一踏入炸豆皮的廠區，撲鼻而來的便是一陣陣極其濃郁迷人的天然大豆香氣。這裡的炸豆皮捲堅持純手工製作且不含任何化學添加物，剛炸好的豆皮呈現誘人的金黃色澤，外表極致酥脆。因為純天然無防腐劑，買回家後需要特別注意保存期限，但也正因為這份無添加的純粹，讓它成為家家戶戶最安心的美味。

實在老字號，萬用好食材。

工廠裡的炸豆皮捲都是以「大包裝」的形式販售，一整袋重量約 1800 公克，售價為 310 元（年後價格可能微調，請依現場公告為主）。沉甸甸的一大袋拿在手上份量感十足，許多熟門熟路的在地人來採買時，都是毫不手軟地好幾袋直接搬上車。買回家的炸豆皮用途非常廣泛，無論是冬天煮火鍋時吸飽鮮甜的湯汁、平時拿來燉煮古早味白菜滷，或者是簡單地搭配青菜大火快炒，都能完美展現出豆皮獨有的Ｑ軟口感與醇厚豆香，絕對是主婦們的料理好幫手。

義和製豆皮店

所在地址：臺灣雲林縣莿桐鄉121號
營業時間：週一～週五
店家電話：05-5840551 /  05-5842347

相關商家

義和製豆皮工廠

05-5840551
雲林縣莿桐鄉121號
