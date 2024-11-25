位於雲林縣斗六市府前街的這間 日劇裡的燒餃子，藏身於巷弄間，一開幕就成為當地的排隊人氣美食。整間店充滿濃濃的日系文青風格，無論是簡約的招牌還是充滿細節的裝潢，都讓人彷彿置身日劇場景中。這裡販售的是冰花造型的燒餃子，每天限量兩種口味，酥脆的冰花搭配多汁的內餡，雖然選擇不多，但美味絕對不容錯過。店家每日只在晚上營業，燒餃子完售即打烊，想嚐到這份美味的朋友務必早點來排隊。

日劇裡的燒餃子 位於斗六的府前街，鄰近著名的太平老街。如果開車前來，建議先找好停車位，騎機車的朋友則可以將車停在店門口。店鋪從下午 5:30 開始營業，還沒開門就經常能看到不少人在排隊，人氣可見一斑。

店家名稱： 日劇裡的燒餃子

所在地址：臺灣雲林縣斗六市府前街 4 號

店內空間

店內空間不大，大約能容納八位客人，但因換桌率高，所以等待時間不會太長。裝潢風格則融合了日系和文青元素，呈現出一種既日式又溫馨的氛圍。不過，由於門口經常有排隊人潮，想拍美照的話可得抓住空檔。

店門口有著一些內用須知：每個座位的低消是一份燒餃子，目前店家不提供外帶服務，入內需等人數到齊後再行排隊，門口也設有候位單供填寫。

菜單 MENU

這裡的菜單使用機器點餐，選項包括燒餃子、小菜和飲品，價位大致在 30 元到 130 元之間。每日限量的燒餃子售完即打烊，因此建議盡早到場避免撲空。

餐點

蔓越莓蘇打

飲品選擇相當多元，有許多很具特色的日式飲品，特調的蔓越莓蘇打裝在相當可愛的杯子裡，喝起來清爽不甜膩，相當解膩。

柚香蓮藕/百香青木瓜

小菜品項有五種，其中「百香青木瓜」也是當日限量提供，完售即沒有。柚香蓮藕吃起來脆脆的，帶有柚子的香氣，而百香青木瓜則是酸甜脆口，相當開胃解膩。

豬肉高麗菜燒餃

豬肉燒餃子做成冰花造型，每日限量，我到的時候只剩下 17 份可點，真的很搶手。一份有六顆，每顆約 15 元，份量稍微少些。冰花部分戳下去有著酥脆聲，口感微酥，餃子皮相當薄，內餡入味且多汁，熱熱吃要小心燙口。

絲瓜鮮蝦燒餃子

第一次吃到絲瓜鮮蝦口味的燒餃子，感覺非常特別。內餡包含絲瓜和蝦肉，雖然餡料比豬肉餡少，但入口時爆汁的感覺非常驚喜，要小心不要噴到衣服。絲瓜鮮蝦燒餃子的口感較為清爽，喜歡重口味的朋友建議點豬肉高麗菜燒餃。

如果你是喜歡探索隱藏版美食的小吃控，或者喜歡日系文青風的裝潢，這間 日劇裡的燒餃子 絕對值得一試！

店家資訊

店名： 日劇裡的燒餃子

地址： 臺灣雲林縣斗六市府前街 4 號

營業時間： 下午 5:30 至售完為止，週一公休

備註：每位至少點一份燒餃子，僅提供內用，不提供打包與外帶服務，禁止攜帶外食與寵物。

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