說到「雲林斗六」的隱藏版美食，「清涼冰之屋」絕對是許多人從小吃到大的回憶！這家傳承48年的老字號剉冰店，就藏在斗六西市場裡。除了招牌的傳統剉冰，他們還創意加入了現打果汁和當季水果，吃冰喝果汁一次滿足！尤其現在傳到第三代，LOGO飲料杯搭配水果冰品，更有潮流新意，逛市場一定要來嚐嚐！
就在鄧肉圓的斜對面。店面雖然低調，但超有人氣！開車來建議停附近停車場，再步行過來，邊逛市場邊尋寶。
- 店家名稱：清涼冰之屋
- 所在地址：臺灣雲林縣斗六市興北街41號
「清涼冰之屋」從民國65年營業至今，店內裝潢雖然是傳統風格，但氣氛樸實親切。
剉冰可以自由選配料，全部都是每天現做的新鮮選擇，冰箱裡更擺滿了當季水果，光看就食慾大開！
價目表就掛在小攤上
價格從30元到120元不等，選擇超豐富，無論是果汁、冰品還是創意飲品都能找到喜歡的。
自選四種配料的剉冰只要45元，絕對超值！
綜合果汁
店家的綜合果汁全用當季水果現打，完全不添加人工成分。喝起來酸甜清爽，每一季都有不同風味，像現在是粉嫩果汁，下一次來可能又變新驚喜了！
月見冰
這裡竟然還有傳統的月見冰！冰上鋪滿自家生產的生雞蛋，搭配紅豆泥與花生仁，拌勻後入口綿密滑順，完全沒有腥味。剉冰的顆粒也處理得很細緻，不會太粗，整體甜而不膩，非常討喜。
現場也推出不少創意果汁飲品，用心結合當季水果，包裝在印有LOGO的飲料杯裡，簡單卻不失精緻，邊逛邊喝剛剛好！不論是逛累了想喝一杯新鮮果汁，還是嘴饞來碗水果剉冰，「清涼冰之屋」都能滿足！這家雲林斗六在地人的愛店，48年來靠的是紮實品質和滿滿誠意，無論大人小孩都超愛。下次來斗六西市場，記得帶著期待來品嚐！
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店家/景點資訊
- 店家名稱：清涼冰之屋
- 所在地址：臺灣雲林縣斗六市興北街41號
- 營業時間：9:00am-21:00pm
- 店家電話：05-5320985
- 備註資訊：
交通資訊
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