為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

2024-12-03 11:46:00 文字：靜兒貪吃遊玩愛分享
share
靜兒貪吃遊玩愛分享

靜兒貪吃遊玩愛分享
 
 

 

雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

來到雲林斗六，絕對不能錯過的就是「太平老街陳家臭豆腐」。這家人氣排隊餐車隱身在太平老街區，提供的臭豆腐以古法天然發酵，炸得外酥內嫩，每一口都散發濃郁香氣，深受在地人喜愛。除了臭豆腐，還有大腸麵線、當歸湯和豬血湯，價位超佛心，只要 $25~$65，絕對是晚餐或宵夜的超值選擇！

雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

這家「太平老街陳家臭豆腐」位在太平路與中華路的轉角處，下午四點開賣，越晚人潮越多，尤其是晚餐時間幾乎天天排長龍。以在地人居多的排隊美食，建議想吃的朋友盡早前來或直接電話預訂，才不會久等！

雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

菜單只有四樣經典選擇，臭豆腐、當歸湯、豬血湯、大腸麵線，價位介於 $25~$65，完全是銅板美食，讓你吃得飽又滿足！

雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

大份臭豆腐

雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

這裡的臭豆腐堅持古法製作，經天然發酵後現點現炸，與一般需要二次油炸的臭豆腐不同，只經過一次油炸，保留食材的原味與香氣。搭配清爽脆甜的泡菜與小黃瓜，再淋上店家特製無添加的蒜味醬汁，每一口都能感受到自然的濃郁風味。

雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

臭豆腐外皮偏軟，沒有一般酥脆口感，但內部卻軟嫩多汁，吃起來特別有層次感。

雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。 雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。 雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

如果你喜歡這種偏軟又帶汁的臭豆腐，千萬別錯過！泡菜的甜度剛好，但酸度稍弱一些，整體搭配起來仍然相當不錯。

店家/景點資訊

  • 店家名稱：太平老街陳家臭豆腐
  • 所在地址：臺灣雲林縣斗六市太平路85號
  • 營業時間：16:00pm-20:00pm
    週四、日公休
  • 店家電話：0925909024
  • 備註資訊：

交通資訊雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。

更多雲林斗六美食旅遊

 

 

 

延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

太平老街陳家臭豆腐

phone
place雲林縣斗六市太平85號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up