來到雲林斗六，絕對不能錯過的就是「太平老街陳家臭豆腐」。這家人氣排隊餐車隱身在太平老街區，提供的臭豆腐以古法天然發酵，炸得外酥內嫩，每一口都散發濃郁香氣，深受在地人喜愛。除了臭豆腐，還有大腸麵線、當歸湯和豬血湯，價位超佛心，只要 $25~$65，絕對是晚餐或宵夜的超值選擇！

這家「太平老街陳家臭豆腐」位在太平路與中華路的轉角處，下午四點開賣，越晚人潮越多，尤其是晚餐時間幾乎天天排長龍。以在地人居多的排隊美食，建議想吃的朋友盡早前來或直接電話預訂，才不會久等！

菜單只有四樣經典選擇，臭豆腐、當歸湯、豬血湯、大腸麵線，價位介於 $25~$65，完全是銅板美食，讓你吃得飽又滿足！

大份臭豆腐

這裡的臭豆腐堅持古法製作，經天然發酵後現點現炸，與一般需要二次油炸的臭豆腐不同，只經過一次油炸，保留食材的原味與香氣。搭配清爽脆甜的泡菜與小黃瓜，再淋上店家特製無添加的蒜味醬汁，每一口都能感受到自然的濃郁風味。

臭豆腐外皮偏軟，沒有一般酥脆口感，但內部卻軟嫩多汁，吃起來特別有層次感。

如果你喜歡這種偏軟又帶汁的臭豆腐，千萬別錯過！泡菜的甜度剛好，但酸度稍弱一些，整體搭配起來仍然相當不錯。

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