如果你也愛吃甜點又喜歡日式文青風格的店，那你一定不能錯過「初茉制甜室」，這家位於斗六行啟紀念館後方的小店，由獨棟日式宿舍改造而成，外觀簡約又超有質感，完全是日式文青風格愛好者的最愛！這裡的甜點超有特色，店內使用當季的在地水果製作，千層蛋糕有多達六種口味可以選擇，不管是自己來放鬆，還是當作午後甜點，都是完美選擇。

而且，雖然店內座位不多，但就算外帶也非常方便。每一樣甜點的價格都不貴，範圍大約是80到250元，讓你可以隨便選擇自己喜歡的款式，完全不會傷荷包。

初茉制甜室位在斗六行啟紀念館的後方，是初禾甜點的市集風格品牌，停車停在府前街上斗六籽公園旁的路邊停車格。

初茉制甜室的外觀設計超有日式風味，簡單的白色小屋，搭配溫暖木質裝潢，門口超適合拍美照，進去以後更是讓人不想離開！

店內的燈光柔和，木質門窗、榻榻米座位和浪漫的窗簾都給人一種寧靜又放鬆的感覺，超適合放慢腳步，靜靜地享受下午茶。雖然座位數不多，大約可以容納8人，入座需要脫鞋，如果你有心情和朋友一起來，這裡絕對是一個很有氛圍的好地方。

還可以順便逛逛店裡的伴手禮，帶一些回家當作紀念也不錯！

菜單MENU

這裡的餐點選擇很多，除了千層蛋糕外，還有各種塔類、常溫小甜點，還可以選擇手沖咖啡、茶類以及氣泡飲等，應有盡有，讓你隨心所欲地選擇，價位落在$80~$250之間，每人低消200元，用餐限時1小時！

餐點

這裡的瓜地馬拉和經典曼巴手沖咖啡也非常推薦！

瓜地馬拉的淺中焙，口感扎實帶有巧克力和堅果香，經典曼巴則是中焙的口味，溫潤的堅果和麥香，兩款都是極品，配上甜點一起享用，更是完美！

綠葡萄塔

塔類有六種口味，綠葡萄塔，酸甜交織的口感，再加上超酥的塔皮，吃起來更是讓人一口接一口

檸檬柚子

檸檬柚子千層的酸甜度很剛好，酸甜的檸檬搭配柚子的香氣，酸度十足，非常開胃

如果你來斗六旅遊或是想找個地方療癒心情，初茉制甜室一定是你不容錯過的選擇！

店家/景點資訊

交通資訊

更多雲林斗六美食旅遊

延伸閱讀