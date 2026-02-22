> 美食 > 台北大稻埕永樂蔥油餅乾烙不油膩，二十六年排隊銅板美食甜甜圈必吃。

台北大稻埕永樂蔥油餅乾烙不油膩，二十六年排隊銅板美食甜甜圈必吃。

2026-02-22 14:00 
大稻埕永樂市場旁「永樂蔥油餅」，在地熱銷二十六年。主打古法乾烙外酥內Ｑ，還有人氣古早味甜甜圈，必吃銅板小吃。

來到台北大稻埕的永樂市場周邊，絕對不能錯過這間在地飄香二十六年的排隊名店「永樂蔥油餅」。這裡最大的特色在於採用傳統古法的「乾烙」方式製作，有別於一般市面上吸滿油脂的蔥油餅，吃起來外層薄脆、內裡軟Ｑ且完全不油膩。小小的日式木質攤位前總是擠滿了排隊人潮，四個烤爐全開依舊供不應求。除了招牌的乾烙蔥油餅之外，店內的古早味甜甜圈、雙胞胎與酸菜包等點心也是超高人氣的熱銷品項。下次來到大稻埕商圈逛街，別忘了來這裡帶上一份銅板美食，享受充滿麵香的愜意下午茶時光。

復古木攤位，熱鬧大稻埕

「永樂蔥油餅」的地理位置相當好找，就坐落於大稻埕商圈、永樂市場對面的民樂街上。路過時很難不被那充滿日式木質氛圍感的文青攤位，以及從未間斷過的排隊人潮給吸引。為了應付絡繹不絕的顧客，店家貼心地將動線進行分流設計。右邊專門排現做的熱騰騰蔥油餅，左邊窗口則提供給只需要購買甜甜圈等甜點的客人，不僅提升了結帳效率，也讓整體購買體驗更加順暢，是商圈內不可錯過的人氣地標。

古法乾烙餅，酥脆厚餅皮

這裡的蔥油餅之所以大受歡迎，關鍵在於店員那雙幾乎從未停過的手，以及四個火力全開的煎爐。店家堅持採用傳統的「古法烙餅」方式製作，煎鍋裡不放入過多的油脂，純粹依靠火候與麵糰本身的特性將餅皮烙熟。這樣乾烙出來的蔥油餅，外皮帶點微焦的迷人酥香，吃起來軟Ｑ有勁且充滿純粹的麵粉香氣。最棒的是，因為少了油炸的過程，就連裝盛的紙袋也乾爽無比，完全沒有令人害怕的油膩負擔感。

獨門辣椒醬，提味海苔粉

除了單吃品嚐麵香，強烈推薦一定要加蛋，厚實的口感會讓整體層次更加豐富。在醬料的選擇上也是一大亮點，店家提供了多種佐料讓客人自行搭配。塗上特製的獨門辣椒醬，吃起來鹹鹹甜甜且帶有微微辣度，超級開胃；接著再豪邁地撒上滿滿的海苔粉，海苔的鮮香與蔥油餅的麵香在口中完美交融，風味極佳。半張加蛋的份量其實不少，足夠兩到三個人一起分食，絕對是下午茶時段解饞的完美組合。

經典甜甜圈，平價小點心

如果不想吃蔥油餅，或者吃完鹹的想來點甜食，左邊窗口的各式古早味點心絕對能滿足你的味蕾。店內販售了許多台灣人記憶中的經典小吃，像是裹滿糖粉的甜甜圈、口感紮實的雙胞胎、Ｑ彈的芝麻球以及綿密的芋頭餅等。若偏好鹹食點心，這裡也有酸菜包與咖哩包可供選擇。這些銅板美食的價格落在十五到四十五元之間，平價實惠又美味，不過由於生意太好，太晚來可是很容易撲空買不到的喔！

永樂蔥油餅

所在地址：臺灣臺北市大同區民樂街4號
營業時間：11:30am-17:30pm 週一公休
店家電話：0987603868

