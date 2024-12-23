台南的超人氣咖啡店Barista Ray Taipei終於進軍台北！開幕不久就成為熱門排隊景點，背後的老闆可是世界拉花冠軍。他們的招牌「芭樂咖啡」掀起了水果咖啡的風潮，清甜的口感讓人一試就愛上。店內座位不多，但外帶可便宜40元，真的很適合隨手帶走享受獨特的水果咖啡滋味。
這家人氣咖啡店位於忠孝敦化站與國父紀念館站中間的巷弄裡，交通相當便利。雖然隱身於小巷弄中，但依然吸引許多顧客光顧。建議想避開人潮的朋友，選擇平日時段來購買，排隊時間會短一些。
- 店家名稱：Barista Ray Taipei
- 所在地址：台北市大安區忠孝東路四段248巷11號
店面設計簡約且別具吸引力，圓形的小窗口更增添了幾分可愛氛圍，搭配溫暖色調的牆面設計，整體充滿溫馨感。而簡單的插畫風LOGO，更是可愛到讓人忍不住拍照打卡。
店內空間雖然不大，大約只能容納6到7人，但整體設計統一且舒適，讓人感覺放鬆自在。內用的咖啡杯能清楚看到層次分明的咖啡漸層。不過，由於人氣太高，當天客滿要等一個小時左右，我們最後選擇外帶更加方便。
菜單MENU
他們的菜單分為現場彩繪版和外帶可攜版，選項相當多元，包含咖啡、牛奶咖啡系列、台灣水果咖啡系列以及非咖啡飲品等，價格在80到180元之間。外帶可省下40元，尤其推薦招牌芭樂咖啡，水果與咖啡的完美結合真的讓人驚艷。
阿嬤釀的脆梅咖啡
「阿嬤釀的脆梅咖啡」口感酸甜，散發著迷人的梅子香氣，喝起來清爽順口。店門口還貼心擺放了樣品杯供顧客拍照。不過，若是選擇外帶，杯中不會看到脆梅。相比之下，脆梅咖啡的風味稍遜於人氣芭樂咖啡。
台灣燕巢芭樂咖啡
「台灣燕巢芭樂咖啡」堪稱招牌之作，喝一口就讓人愛上。芭樂可以選擇放在杯內或串在杯上拍照，我們毫不猶豫地選擇了後者。芭樂撒上黑糖，清脆香甜，帶有濃郁的黑糖香氣。入口的芭樂甜味與咖啡的清爽完美融合，難怪被稱為「全台最好喝的芭樂咖啡」。
店家資訊
- 店名：Barista Ray Coffee
- 地址：台北市大安區忠孝東路四段248巷11號
- 營業時間10:00-18:00（週三、週四公休）
- 電話：0955-390-375
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備註：外帶飲品每杯可享40元折扣喔！
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