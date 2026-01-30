> 美食 > 鹿港米弎豆台北公館店，冬季限定草莓大福必吃，九州小判餅外酥內軟超道地。

鹿港米弎豆台北公館店，冬季限定草莓大福必吃，九州小判餅外酥內軟超道地。

2026-01-30 22:35文字：靜兒貪吃遊玩愛分享 
鹿港排隊名店「米弎豆」插旗台北公館，由九州闆娘帶來道地日式風味。冬季限定草莓大福爆汁鮮甜，是公館商圈必吃的散步甜點。

在鹿港老街紅透半邊天的「米弎豆お菓子処」，終於在去年正式進軍北部，首間分店就選在熱鬧的台北公館商圈。這間由來自日本九州的闆娘親手創立的小店，保留了極具質感的日式木造外觀，光是站在店門口就彷彿一秒飛到了日本街頭。店內專賣道地的日式點心，其中最吸睛的莫過於以日本古代金幣為造型的「小判餅」，以及冬季限定、讓少女心噴發的「草莓大福」系列。即便平日開店沒多久，排隊人潮依然絡繹不絕，想品嚐這份道地美味的朋友，建議一定要提早來卡位。

鹿港排隊名店插旗公館商圈，日本九州闆娘道地手藝

米弎豆台北公館店地理位置相當便利，鄰近捷運公館站 1 號出口，步行約 5 分鐘即可抵達。店面隱身在羅斯福路的巷弄中，兩旁飲料店林立，剛好可以買杯飲料搭配點心。這間店保留了鹿港本店的日式風格，木質調的裝潢與布簾透出濃濃的京都氛圍。看著店員在製作區忙碌地包著大福、烤著小判燒，分工明確且手腳俐落，光是看著那療癒的製作過程，就讓人對即將到手的甜點充滿期待，是公館近期最熱門的散步美食。

金幣小判燒外酥內軟Q口感，抹茶紅豆內餡甜而不膩

店內的招牌靈魂「小判餅」，外型做成日本古代金幣的模樣，小巧可愛且寓意吉祥。剛出爐時外皮烤得微微焦脆，咬下去口感卻像麻糬一樣軟 Q 彈牙，帶有獨特的米香。口味部分推薦「抹茶口味」，選用福岡八女茶製作，帶有濃厚茶香與微苦的大人味，搭配綿密細緻的紅豆餡，甜度控制得恰到好處，完全不膩口。若外帶回家變冷了也不用擔心，使用氣炸鍋或烤箱稍微覆熱，就能恢復外酥內軟的絕佳口感。

冬季限定草莓大福爆汁鮮甜，四入禮盒價格最為划算

既然是冬季造訪，絕對不能錯過季節限定的「草莓大福」。一顆售價 80 元，但購買四入禮盒平均一顆只要 75 元，CP 值相對較高。米弎豆的草莓大福個頭不小，咬下去瞬間草莓鮮甜的果汁在口中爆開，酸甜度平衡得極好。搭配著甜而不膩的紅豆泥與軟 Q 的麻糬外皮，三種層次在嘴裡完美融合。看著店員現包現做，新鮮度絕對沒話說，是草莓控冬天必吃的夢幻逸品。

草莓最中餅層次豐富口感殊，日式餅殼夾入軟Q大福

除了大福，店內還有另一款人氣商品「草莓最中餅」。這款點心造型相當可愛，上下兩層是日式最中餅殼，中間夾著綿密紅豆餡、軟 Q 的大福皮以及新鮮大草莓。不過要特別提醒，這裡的最中餅皮口感偏向帶有韌度而非酥脆，這點可能因人而異。雖然外帶用紙袋裝著走稍微容易擠壓到造型，但豐富的內餡層次依然值得一試。如果喜歡多重口感堆疊的朋友，這款結合了糯米香與果香的點心會是不錯的選擇。

米弎豆お菓子処

所在地址：臺灣臺北市中正區羅斯福路三段316巷3之1號
營業時間：12:00pm-20:00pm
店家電話：02-23679850

