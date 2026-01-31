迪化街22黃金山海戀XXL草莓大福，金箔烏魚子鹹甜口味免排隊。

迪化街「22黃金山海戀」是免排隊的草莓大福首選。提供 M 到 XXL 超巨尺寸，銅板價 45 元起。

每到草莓季，迪化街簡直就是草莓大福的一級戰區，名店前總是排著長長的人龍。如果你不想排隊排到天荒地老，位於德和中醫診所騎樓下的「22黃金山海戀」絕對是你的救星。這裡不僅購買速度快，不用跟風罰站，最厲害的是草莓尺寸從 M 號到 XXL 號任君挑選，最便宜只要 45 元銅板價。除了經典紅豆與綿密芋頭內餡可客製化，店家更推出了超狂的隱藏版——鹹香烏魚子與華麗金箔大福，瞬間將傳統甜點升級為精品等級，無論是自己解饞還是買來送禮都超級體面。

迪化街草莓大福戰區，免排隊首選

「22黃金山海戀」的地理位置相當好找，就位於知名的路力草莓大福對面、德和中醫診所的騎樓下。在迪化街這條草莓大福的兵家必爭之地，這裡最大的優勢就是「不用排隊」！雖然攤位前偶爾會有購買人潮，但老闆手腳俐落，消化速度非常快，幾乎隨到隨買。對於不想花時間在寒風中苦等，卻又想品嚐高品質草莓大福的遊客來說，直接選擇這一家絕對是聰明又省時的決定，重點是美味程度完全不輸給排隊名店，完全不用擔心會踩雷。

尺寸任選銅板價，紅豆芋頭客製化

這裡的點餐方式非常人性化，草莓尺寸分得極為細緻，從中顆（M）、大顆（L）、超大顆（XL）到超級大顆（XXL）通通都有，滿足不同預算與食量的需求。價格也相當親民，入門款最低只要 45 元就能入手。內餡方面也不馬虎，想吃經典的香甜紅豆，還是綿密的芋頭口味，都能依照個人喜好進行客製化搭配。這種專屬的服務讓人感到格外貼心，每一顆大福都是為你量身打造的甜蜜滋味。

隱藏版烏魚子金箔，奢華精品甜點

除了基本款，這裡最讓人驚豔的莫過於菜單上的「隱藏版口味」。老闆發揮創意，將大福變身為奢華精品。你可以選擇貼上閃亮亮的「金箔款」，視覺效果浮誇滿點，拿來送禮絕對話題性十足；或者是挑戰鹹甜碰撞的「烏魚子款」，將年節必備的烏魚子與草莓大福結合，鹹香海味與酸甜果香在口中交織出獨特風味。甚至還能要求「金箔+烏魚子」的超奢華合體版本，整顆大福看起來金光閃閃又高級，徹底顛覆你對傳統草莓大福的想像。

超巨XXL尺寸多汁，紅豆餡綿密

我們這次直接挑戰了最頂級的「XXL 超級大草莓大福」，一顆雖然要價 85 元，但拿在手上沉甸甸的份量感，整顆跟手掌心一樣大，光看就覺得值回票價。切開斷面，那顆真材實料的巨型草莓佔據了絕大版面，咬下去水分豐沛、鮮嫩多汁且酸度適中。搭配的紅豆餡滑順綿密，還吃得到明顯的顆粒感，甜度控制得宜不膩口。加上外層軟 Q 有勁的大福皮，完美的皮餡比例，讓每一口都充滿了幸福的層次感。