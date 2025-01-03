溫度 WEN DU 真的是一家低調到不行的小店，沒有任何顯眼的招牌，藏身於台北大安區的老宅巷弄裡。經過時如果沒特別留意，很可能就錯過了。整個店給人一種濃厚的香港老街區氛圍，每日限量供應的手作布丁更是吸引無數甜點愛好者，空間雖然不大，卻充滿了溫暖的氣息。甜點與咖啡表現都很出色，特別推薦給熱愛布丁的朋友！
從捷運大安站5號出口出來，步行約3分鐘便可抵達 溫度 WEN DU。這家小店隱藏在信維市場中，周邊環境讓人有種置身香港老街的感覺。店旁邊是一家早午餐店，而溫度的門口只簡單放著地上寫有英文店名的小牌子，完全沒有懸掛招牌，不仔細找真的很容易錯過。
- 店家名稱：溫度 WEN DU
- 所在地址：台北市大安區信義路四段60之100號
店內空間相當小巧，僅約3坪大，採用簡約文青風設計，非常有格調。整間店最多可容納7到8人，因此常常一不小心就客滿了。
菜單MENU
菜單上主要提供咖啡、飲品以及甜點，價格範圍約在80到260元之間。店內規定每人低消為一個品項，而布丁則是每日限量供應，口味隨天更換，總能帶給人驚喜！
江江西西里
江江西西里是一款酸度稍高的西西里咖啡，微微帶有檸檬皮的清香，入口順滑，尾韻則留下濃郁的咖啡香。
溫拿鐵
當天有點冷，點了一杯溫拿鐵。濃郁的咖啡搭配滑順的鮮奶，口感溫潤順口，完全不會覺得膩口。
脆餅史妝貝瑞布丁
看名字覺得有點長，這款甜點由原味布丁、脆餅、新鮮草莓以及水果冰淇淋組成。布丁滑嫩細膩，底層焦糖隱隱透出酒香，上層的冰淇淋酸甜沁涼，再配上新鮮草莓，整道甜點層次豐富，甜而不膩，視覺與味覺雙重享受。
店家資訊
- 店名：溫度 WEN DU
- 地址：台北市大安區信義路四段60之100號
- 營業時間：11:33-17:55（週三公休，另外公休日以店家IG公告為準）
- 備註資訊：✔每人低消為一個品項、✔客滿時用餐限時90分鐘、✔僅接受現金付款
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