隱身在一棟擁有60年歷史的老公寓二樓，「微蜜Jolie」迎來了第二間分店，目前正試營運中！延續一店的復古文青風格，二店則加入磚紅色作為主色調，營造出50、60年代的懷舊氛圍。店內空間寬敞舒適，提供甜點、咖啡及飲品，價格落在$100到$220之間。消費滿四百元還能免費體驗塔羅牌占卜。不限時的靜謐環境，非常適合帶著筆電來這裡工作或享受閱讀時光。

微蜜Jolie大安店距離大安捷運站非常近，從2號或4號出口步行僅需1分鐘即可抵達。若沒有特別注意招牌，可能會錯過這家隱藏的咖啡廳，旁邊就是一家早餐店。沿著旁邊的樓梯上到二樓，門口還有一隻超可愛的貓頭鷹裝飾，吸睛度滿分！

店內空間非常寬敞，桌椅之間保有適當間隔，提供舒適的用餐環境。磚紅色的主色調搭配50年代復古窗花、60年代經典收音機、縫紉機、木質家具及綠色植栽，整體散發濃厚的復古文青氛圍。每個座位區還貼心設有插座，非常適合需要使用電腦或3C設備的客人。

店內採自助服務，免收服務費，水杯及置物籃等用品都可以自行取用。

菜單MENU

菜單內容包括甜點、咖啡和飲品，價格介於$100到$220之間，選項豐富多元。每人低消一杯飲品，且用餐時間不受限制，十分友善。

消費滿$400還能享受一次免費塔羅牌占卜，對占卜有興趣的朋友千萬別錯過。

芭樂冰美式

店內提供多達6種水果美式口味，其中近期超受歡迎的芭樂冰美式值得一試！芭樂的清甜香氣與重烘焙咖啡的甘苦風味相得益彰，整體咖啡味偏重。如果你是芭樂愛好者，這杯絕對不容錯過！

柚檸冰美式

柚檸冰美式選用重烘焙咖啡豆，搭配酸度十足的柚檸，入口酸甜平衡，清爽宜人。特別適合喜歡水果香氣的朋友，可以來上一杯。

開心果巴斯克

如果你是開心果控，這道甜點絕對不能錯過！巴斯克乳酪蛋糕擁有濃郁的乳酪香氣，搭配細緻的開心果風味，蛋糕上淋有開心果鮮奶油並撒上碎粒，增添層次感。濃郁又不膩口，口感綿密入口即化，讓人一試成主顧。

大甲芋泥布丁

芋泥迷必點的甜品！布丁上鋪著一大球綿密芋泥，再撒上鹹甜交融的肉鬆，風味獨特。芋泥甜度較高，搭配滑嫩的布丁與鹹香的肉鬆後，味道層次豐富，讓人回味無窮。

店家資訊

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