台北大稻埕八十年老字號賣麵炎仔，米其林推薦必吃紅燒肉與清甜湯麵。

台北「賣麵炎仔」飄香超過八十年。榮獲米其林必比登推薦，主打銅板價清甜湯麵與超人氣酥脆紅燒肉，是必訪傳統麵店。

隱身於台北市大同區安西街上的「賣麵炎仔」，是一間在地經營超過八十年的傳統老字號麵店，更曾榮獲米其林必比登推介的殊榮。店家每天清晨七點便開門營業，以極具親和力的銅板價位與道地的古早味，成為許多台北人記憶中不可或缺的經典早餐。這裡的招牌名菜「中赤燒肉」更是饕客們早起的最大動力，每日限量供應，往往不到中午便宣告完售。來到大稻埕商圈周邊，不妨避開正中午的人潮，走進這間充滿歲月痕跡的質樸小店，品嚐一碗清甜順口的大骨湯麵，感受那份傳承近百年的純粹美味與濃厚人情味。

隱密安西街，古早老麵店

賣麵炎仔座落於台北市大同區的安西街上，鄰近永樂國小與知名的滋養和菓子。店面外觀極具歷史年代感，僅掛著一塊寫著店名的簡約招牌，散發著濃厚的古早味小麵店氛圍。走近門口便能看見小巧的半開放式廚房，工作人員忙碌的雙手從清晨開始便幾乎從未停歇。由於名氣響亮且深受在地居民與觀光客的喜愛，平日還未到正中午的用餐尖峰時段，店內便已座無虛席。為了確保能順利入座並品嚐到每日限量的招牌小菜，強烈建議旅客盡量安排在早晨或離峰時段前往，以免因人潮眾多而向隅。

佛心銅板價，熱情老店員

店內的點餐方式保留了傳統老店的獨特風格，牆上的菜單並未明確標示各項餐點的價格。顧客入座後可直接向穿梭於桌間的店員點餐，經驗豐富的店員會根據用餐人數，貼心地為客人配置合適的小菜份量。儘管未標明價格，但整體消費極為平易近人，例如一碗招牌湯麵僅需20元的佛心銅板價。若初次造訪不知從何點起，熱情的店內阿嬤甚至會將菜單上的品項如數家珍般推薦一輪，充滿人情味的互動讓用餐體驗更加生動。搭配幾道經典的切肉小菜，平均每人約百元上下便能飽餐一頓，性價比極高。

清甜大骨湯，經典古早麵

來到賣麵炎仔，絕對不能錯過這碗看似平凡卻底蘊深厚的招牌湯麵。麵條選用傳統的黃色油麵，口感滑順且不軟爛，吸附湯汁的能力極佳。配料僅簡單撒上翠綠的韭菜段與清脆的豆芽菜，完美襯托出湯頭的純粹。這碗湯麵的靈魂在於那以豬大骨長時間熬煮而成的清甜高湯，滋味溫潤順口，完全沒有過多的味精或人工調味料的負擔感。在冷涼的清晨喝上一口熱騰騰的大骨湯，不僅能迅速暖胃，更能深刻體會到這份傳承八十年的古早味魅力。相較之下，乾麵因淋上偏鹹的甜辣醬，口味表現較為見仁見智。

酥脆紅燒肉，軟嫩中赤肉

榮獲米其林必比登推薦的靈魂菜色，便是這道讓無數饕客甘願早起的「中赤燒肉」（紅燒肉）。店家對於炸肉的火候掌握極其精準，外皮炸得極致金黃酥脆，咀嚼時甚至能聽見誘人的喀滋聲響。內層選用肥瘦比例適中的豬肉部位，肉質軟嫩多汁且絲毫不顯乾柴。這道招牌紅燒肉通常於上午十點左右新鮮出爐，往往在十一點過後便會被搶購一空，是名副其實的限量夢幻逸品。無論是細細品嚐其原汁原味的肉香，或是沾取店家特製的醬汁增添風味，都能展現出令人難以抗拒的絕佳美味，是來店必點的精華所在。

豐富涼小菜，傳統黑白切

除了名氣響亮的紅燒肉，店內的麵攤前還擺滿了各式各樣的傳統黑白切小菜，提供顧客豐富的搭配選擇。常見的品項如豬粉肝、鯊魚煙、花枝與白切肉等，皆是搭配古早味湯麵的經典配角。不過在內臟類的處理上，部分品項如豬粉肝的口感可能較為偏乾，且搭配的特製沾醬口味稍重，對於飲食習慣較為清淡的旅客來說，建議可以先少量沾取以免過鹹。整體而言，賣麵炎仔以其極具歷史意義的用餐氛圍、親民實惠的價格，以及令人回味無窮的清甜湯麵與招牌紅燒肉，完美詮釋了台北大稻埕的在地美食底蘊。