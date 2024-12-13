接連享用兩家甜品後，嘴巴突然想念鹹香的滋味，正巧發現附近有一攤「巷口蘿蔔絲餅」的小吃攤。這間真的就像名字一樣，隱身在巷口的不起眼角落，每天限時營業3小時，老闆娘堅持手工現包現煎，只賣單一款蘿蔔絲餅，每個售價35元。雖然味道偏中規中矩，但拿來解解嘴饞或當鹹食點心是再適合不過了。

這間低調的小攤子位於信義路三段與四段的巷口附近，真的非常不起眼，稍不注意可能就會錯過。營業時間標示為下午三點半開始，不過當天運氣很好，老闆娘提早開張，才讓我們成功嚐到這道隱藏版美食！

店名：巷口蘿蔔絲餅

地址：台北市大安區信義路四段58號

蘿蔔絲餅的製作過程簡單卻令人食指大動。老闆娘將蘿蔔絲包入麵團，再放入煎鍋壓成扁平形狀，透過半煎半炸的方式煎到金黃酥脆。一旁等候的時間不長，做好的餅迅速送上，不過有一點可惜的是，並沒有特別將多餘的油瀝乾。

蘿蔔絲餅

金黃酥脆的蘿蔔絲餅，個頭不大，圓滾滾的可愛模樣讓人愛不釋手。建議趁剛出爐時熱熱吃，才能享受到最佳的口感！

蘿蔔絲餅的外皮酥脆迷人，內餡則是滿滿的蘿蔔絲，還加入了一點蔥提味，整體調味稍微偏鹹。由於採用半煎炸方式製作且未瀝油，吃起來會覺得稍微油膩一些。口感上算是中規中矩，35元的價格平實，拿來填填肚子是個不錯的選擇。

喜歡嚐鮮的朋友們，不妨來試試這份巷口蘿蔔絲餅吧！

店家資訊

店名：巷口蘿蔔絲餅

地址：台北市大安區信義路四段58號

營業時間：

週一～週五15:30-18:30 / 週六12:30-18:30（週日公休）

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