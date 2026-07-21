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2026臺灣米其林三星 二星 一星餐廳名單！最新米其林摘星餐廳不斷更新。

米其林2026台灣米其林米其林一星米其林二星
2026-07-21 14:00文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

2026台灣米其林指南完整清單總整理！編輯 鄭雅之 表示，饕客每年都在等米其林，不管有沒有摘星、掉星都很值得一個鼓勵。

2026台灣米其林指南完整名單正式揭曉，今年全台共有61間餐廳榮獲星級殊榮，包含3間三星、9間二星與49間一星餐廳，另有9間餐廳拿下米其林綠星肯定。三星殊榮由頤宮、態芮與JL Studio穩坐寶座；二星迎來首度入榜即登二星的Mizue以及成功晉升的NOBUO；一星戰場則精彩無比，除了晶華軒、Mume等名店強勢進榜外，台南漁光島的「予島 YuDao」更一舉包辦一星、綠星與開業大獎成為最大贏家，新竹竹北「Sushi An鮨安」主廚許劉安也同步奪下一星與年輕主廚大獎，全台饕客一定要先把這份清單收到口袋裡，下次約會聚餐就來訂。

▲2026台灣米其林指南頒獎典禮會場，絕美燈光與席位準備迎接收獲星級肯定與綠星榮耀的頂尖主廚團隊，即時更新最新榜單資訊。(攝影：鄭雅之)
▲2026台灣米其林指南頒獎典禮會場，絕美燈光與席位準備迎接收獲星級肯定與綠星榮耀的頂尖主廚團隊，即時更新最新榜單資訊。(攝影：鄭雅之)
▲2026台灣米其林指南頒獎典禮現場熱鬧登場，象徵美味榮耀的米其林寶寶親臨現場迎接全台頂級主廚與美食饕客，一起鎖定最新摘星名單與即時榜單報導。(攝影：鄭雅之)
▲2026台灣米其林指南頒獎典禮現場熱鬧登場，象徵美味榮耀的米其林寶寶親臨現場迎接全台頂級主廚與美食饕客，一起鎖定最新摘星名單與即時榜單報導。(攝影：鄭雅之)

2026台灣米其林名單亮點

今年榜單最震撼的亮點莫過於「非雙北區域」的強勢崛起。台南地區加入米其林評選以來，在第五年首度破蛋，由漁光島的「予島 YuDao」首度進榜便一口氣橫掃米其林一星、綠星及開業大獎三大榮耀，展現驚人實力；新竹地區同樣寫下新頁，竹北「Sushi An鮨安」不僅為新竹摘下首顆星級榮耀，主廚許劉安更抱走年輕主廚大獎，在合影時還驕傲的大喊「新竹不是美食沙漠」。此外，再加上被譽為最難訂位粵菜的台北晶華酒店「晶華軒」首度奪得一星，讓現場主廚、記者歡呼不已，直呼「終於！」、「實至名歸」，讓今年的美食地圖比往年更加精彩且充滿驚喜。
▲2026台灣米其林一星摘星餐廳共有49間。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲2026台灣米其林一星摘星餐廳共有49間。(攝影：編輯 鄭雅之)

2026台灣米其林綠星名單

關注永續飲食與在地風土的星級體驗，2026台灣米其林綠星名單熱騰騰出爐，今年除了山海樓、好嶼、Tu Pang 地坊、Embers、陽明春天、小小樹食與THOMAS CHIEN等指標性餐廳持續連莊外，最受矚目的新入榜黑馬莫過於台中人氣餐廳「澀 sur-」以及台南話題幾近爆棚的「予島 YuDao」。這些獲獎店家不僅擅長運用台灣在地當季食材減少碳足跡，更巧妙融合頂級料理技法與環保理念，展現在地永續餐飲的強大實力。想一嚐友善土地又無懈可擊的極致美味，趕快將這些口袋名單通通收下。

▲2026台灣米其林指南，台中人氣餐廳澀sur首度榮獲米其林綠星肯定，展現結合永續飲食與在地風土的頂級餐飲實力。(攝影：鄭雅之)
▲2026台灣米其林指南，台中人氣餐廳澀sur首度榮獲米其林綠星肯定，展現結合永續飲食與在地風土的頂級餐飲實力。(攝影：鄭雅之)

台南首間摘星餐廳！予島一次獲三大獎

台南美食界迎來歷史性的一刻，位於漁光島的法式精緻餐飲「予島YuDao」一舉成為全台焦點。由前Sinasera 24知名主廚楊柏偉（Nick）一手打造，餐廳靈魂在於將純熟的法式頂尖烹調技法，深刻融入台灣在地風土與新鮮食材，完美演繹出獨具一格的「新台灣料理」。在2026台灣米其林指南頒獎典禮上，「予島YuDao」不僅勇奪米其林一星，更同時包辦米其林綠星與開業大獎三大榮耀，一舉刷新紀錄成為台南地區首間成功摘星的餐廳，是全台饕客不可錯過的年度夢幻口袋名單。

▲台南首間摘星餐廳「予島YuDao」不僅勇奪米其林一星，更同時包辦米其林綠星與開業大獎三大榮耀。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲台南首間摘星餐廳「予島YuDao」不僅勇奪米其林一星，更同時包辦米其林綠星與開業大獎三大榮耀。(攝影：編輯 鄭雅之)

2026台灣米其林一星榜單！晶華軒終於摘星

2026台灣米其林指南一星榜單共有49間餐廳摘下星星，今年新入榜黑馬陣容強大且亮點十足。最受矚目的莫過於被譽為全台最難訂位粵菜的台北晶華酒店「晶華軒」終於實至名歸強勢奪星，而重回一星榮耀的「Mume」與話題新星「掬」、「Restaurant 12」也以精湛料理技法大放異彩。地方戰場更是驚喜連連，新竹竹北的「Sushi An鮨安」不僅為新竹破蛋奪下首顆星，主廚許劉安更一舉拿下年輕主廚大獎。此外，台中「山与」、台南震撼美食圈的「予島 YuDao」，以及高雄人氣極高的「Nibbon」與「Hābu」等新面孔同步躍升星級殿堂，搭配多家實力雄厚的連莊餐廳，為饕客們勾勒出最精彩的全台星級美食地圖。
▲台北晶華酒店「晶華軒」終於實至名歸強勢奪得一星殊榮。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲台北晶華酒店「晶華軒」終於實至名歸強勢奪得一星殊榮。(攝影：編輯 鄭雅之)

2026台灣米其林二星！9間都是台北餐廳

象徵極致星級美味的2026台灣米其林二星榜單強勢揭曉，今年入榜二星的9間餐廳都位於台北，展現台北高端餐飲展現頂尖水準。今年最耀眼的二星黑馬當屬位於台北嘉佩樂酒店內的日料餐廳「Mizue」，一開業即以無菜單割烹料理一舉直攻二星，展現令人驚豔的料理底蘊。另一大亮點則是主廚李信男一手打造的法式餐廳「NOBUO」，憑藉著對在地食材的細膩演繹與極致追求，成功從一星強勢晉升為二星殿堂。而二星常勝軍 Logy、盈科 EIKA、A、牡丹 天婦羅、彧割烹、侯布雄以及渥達尼斯磨坊等頂級實力派餐廳屹立不搖持續連莊，為饕客獻上二星美味。
▲2026台灣米其林二星餐廳共有9間入選，皆為台北餐廳，其中NOBUO、Mizue為2026新入榜。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲2026台灣米其林二星餐廳共有9間入選，皆為台北餐廳，其中NOBUO、Mizue為2026新入榜。(攝影：編輯 鄭雅之)

頤宮、態芮、JL Studio守住米其林三星

代表最高榮耀的2026台灣米其林三星榜單重磅登場，雖然今年未見新面孔入榜，但全台三間三星餐廳依然展現無懈可擊的頂尖實力。台北君品酒店「頤宮」持續締造連莊紀錄穩坐粵菜王者寶座；「態芮 Taïrroir」以極致法式技法精緻演繹在地風味；台中「JL Studio」則憑藉前衛現代新加坡料理。三家神級餐廳屹立不搖，再次向世界證明台灣極致餐飲的無可取代。

▲頤宮、態芮、JL Studio守住2026台灣米其林三星餐廳殊榮。（攝影：編輯 鄭雅之）
▲頤宮、態芮、JL Studio守住2026台灣米其林三星餐廳殊榮。（攝影：編輯 鄭雅之）


2026台灣米其林完整名單

2026台北米其林一星餐廳名單

晶華軒(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/10522

Mume(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/47682

掬(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/158515

Restaurant 12(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/158516

壽司芳
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/105417

INITA
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/147451

川雅
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/150914

T+T
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/105802

金蓬萊遵古台菜
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/17900

好嶼 Hosu
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/145219

La Vie by thomas bühner睿麗
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/157309

謙安和
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/81906

吉兆割烹壽司
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/36228

鮨 嘉仁
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/157306

明福台菜海產
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/1444

SENS
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/137022

米香 Ｍipon
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/134312

鮨隆
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/81905

Impromptu by Paul Lee
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/91583

Wok by O'BOND
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/153526

元一
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/150710

山海樓
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/41528

FRASSI
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/157308

欣葉 鍾菜
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/53200

明壽司
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/101630

天香樓
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/134301

CIRCUM-
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/150750

雅閣
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/81903

請客樓
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/38355

ZEA
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/144638

斑泊
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/145187

A CUT
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/4562

de nuit
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/101032

富錦樹台菜香檳(松山)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/49366

Ad Astra
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/147450

2026新北米其林一星餐廳名單



2026新竹縣米其林一星餐廳名單

Sushi An鮨安(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/158514

2026新竹市米其林一星餐廳名單



2026台中米其林一星餐廳名單

山与(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/157112

俺達的肉屋
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/97172

澀 sur-
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/93238

L'Atelier par Yao
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/153530

元紀
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/153419


2026台南米其林一星餐廳名單

予島 YuDao(2026 新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/158513

2026高雄米其林一星餐廳名單

Nibbon(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/109671

Hābu(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/158517

雋 GEN
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/151230

Haili
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/147453

承Sho
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/134319

方蒔 the FRONT HOUSE
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/157305

aMaze 心宴
介紹連結：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/157307


2026台北米其林二星餐廳名單

NOBUO(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/153529

Mizue(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/158518

Logy
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/92103

盈科 EIKA
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/153528

A
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/153527

牡丹 天ぷら
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/96470

彧割烹
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/134320

侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/76579

渥達尼斯磨坊
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/110977

2026新北米其林二星餐廳名單



2026新竹縣米其林二星餐廳名單



2026新竹市米其林二星餐廳名單



2026台中米其林二星餐廳名單



2026台南米其林二星餐廳名單



2026高雄林二星餐廳名單



2026台北米其林三星餐廳名單

頤宮
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/61395

態芮
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/62167

2026新北米其林三星餐廳名單



2026新竹縣米其林三星餐廳名單



2026新竹市米其林三星餐廳名單



2026台中米其林三星餐廳名單

JL Studio
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/69838

2026台南米其林三星餐廳名單



2026高雄林三星餐廳名單



2026台灣米其林綠星餐廳名單

澀 sur-(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/93238

予島 YuDao(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/158513

好嶼 Hosu
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/145219

山海樓
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/41528

Tu Pang 地坊
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/52244

Embers
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/106123

陽明春天 士林
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/18360

小小樹食 大安
商家介紹：walkerland.com.tw

THOMAS CHIEN
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/144424

2026台灣米其林侍酒師大獎

邱雯琪(Li.nu)

2026台灣米其林服務大獎

蔡欣宜(CIRCUM-)

2026台灣米其林開業大獎

予島 YuDao(2026新入榜)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/158513

2026台灣米其林年輕主廚大獎

許劉安(Sushi An鮨安)

台灣米其林必吃推薦！

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