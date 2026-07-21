2026米其林一星開到竹北！元一天婦羅零下196度液態氮炸藝，竹科人叫老闆請客。

編輯 鄭雅之 表示，米其林一星「元一天婦羅」以獨門炸藝震撼饕客，今年9月插旗新竹竹北更指日可待。

米其林一星頂級天婦羅要插旗新竹竹北！台北頂級日式料理「元一天婦羅」成功蟬聯2026台灣米其林指南一星肯定。這家由東京星級名廚元吉和仁駐店監修的頂級餐廳，主打超高科技的零下196度液態氮麵糊工藝，帶來極致酥脆的旬味饗宴。品牌更震撼宣布將於今年9月正式擴點進軍新竹竹北，帶來全新概念的「元一新竹」。



▲「元一天婦羅」頂級日式天丼將海鮮鮮甜原汁與極致酥脆麵衣完美結合。

▲「元一天婦羅」成功蟬聯2026台灣米其林指南一星殊榮。

東京二星名廚元吉和仁親自來台監修

老饕們引頸期盼的米其林一星美饌「元一天婦羅」，從2024年開幕以來就人氣超高。東京星級大師元吉和仁每月都會親自飛來台灣嚴格監督品質。從獨門自製炸網、精準控溫到將炸蝦細分三個部位處理，這種對旬鮮食材熟度與炸藝的極致執著，正是能持續穩坐星光榜單的美味關鍵。



▲東京米其林二星名廚元吉和仁每月親自來台監修「元一天婦羅」頂級炸藝。





獨家零下196度液態氮打造極薄麵衣

說到「元一天婦羅」最驚豔的秘密靈魂，就是引入極致吸睛的零下196度液態氮麵糊技術。透過神奇的低溫鎖住水分，搭配獨門分溫炸製手法，打造出極薄又零油感的夢幻隱形麵衣。一口咬下就能聽到無比清脆的聲響，完美的將海鮮與蔬菜的純淨鮮甜原汁完整封存於其中。



▲「元一天婦羅」獨家零下196度液態氮麵糊打造極薄零油感海老天婦羅。





元一新竹全新空間美學登陸竹北

看好新竹頂級餐飲的驚人消費力，品牌宣布「元一新竹」將於今年9月在竹北正式優雅登場。新據點不只是複製台北店，元吉和仁主廚將從空間氛圍、流動光影到座席細節進行全方位全新解構，打造專屬於竹北的美學秘境，讓新竹老饕能有遠離塵囂的全新頂級極致感官饗宴。



▲「元一天婦羅」嚴選極致旬鮮食材展現頂級江戶前天婦羅美學。

▲「元一天婦羅」台北大安區店內打造極具質感的優雅日式座席與精緻餐飲氛圍。

2026台灣米其林一星 元一天婦羅 店家資訊

營業時間：午餐12點00分至15點00分、晚餐18點00分至22點00分

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號1樓

電話：0227783380，每週二至週六14點00分至22點00分開放電話諮詢

訂位方式：僅接受線上訂位，採完全預約制

https://reurl.cc/DOldOE





2026台灣米其林一星 元一天婦羅 套餐價格

元一新竹

米其林必吃推薦！

午間套餐NT$5,500＋10%／人；晚間套餐NT$6,500＋10%／人開幕時間：預計2026年9月進駐新竹竹北

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