南港北大荒巨無霸水餃！三十年老店滷味堆成山，捷運站旁超人氣名店。

在 Google 評論擁有超過 9200 則紀錄的「北大荒水餃店」，憑藉著尺寸驚人的水餃與種類繁多的超強滷味，在競爭激烈的南港路上屹立超過 30 年。

位於南港路一段上的北大荒水餃店，離捷運南港站或南港展覽館站約 10 分鐘步行距離。雖然在網路評價上有著兩極的討論，但每天用餐時刻爆滿的人潮，足以證明其在在地人心中的指標地位。這裡不靠精緻裝潢取勝，而是以紮實的份量與專業的燻、醬、滷工法征服饕客。走進已有多年歷史的店內，地板上剝落的顏色訴說著老店的歲月痕跡， 1 樓忙碌的滷味櫃與 2 樓寬敞的用餐區，構築出最道地的台北小吃氛圍。無論妳是為了那顆 1 入 9.5 元的巨大水餃而來，還是想一嚐被喻為「被水餃耽誤」的專業滷味，北大荒總能以豪邁的姿態，餵飽每一位挑剔的食客。

捷運站旁老字號，九千則評論聚人氣

北大荒水餃店是南港路上一道醒目的風景， 30 多年來見證了鐵路地下化與南港的轉型。店內格局分為兩層樓， 1 樓負責點餐與滷味挑選， 2 樓則提供多人座位的用餐空間。雖然環境帶有濃厚的歲月感，但整體作業流程非常規律，內用需由店家安排座位後再行點餐。最讓老饕津津樂道的莫過於自助調味料區，除了必備的水餃醬汁與辣椒，店家還大方提供小吃店少見的免費蔥花，讓每一位上門的顧客都能依照喜好調配出最契合的味覺比例。

巨無霸水餃驚人，韭菜內餡飽滿香

這裡的水餃以尺寸傲視群雄，每顆售價 9.5 元且規定 6 顆起跳。水餃外皮透著淡淡綠色，包裹著飽滿的韭菜內餡，咬下去能感受到紮實的調味與肉香。雖然有時因一次下鍋數量較多導致皮質偏軟，但搭配上店家特製的靈魂醬汁後，整體的飽足感與爽快度依舊爆表。不少女性食客吃下 6 顆就已達極限，這種完全不用擔心吃不飽的豪邁份量，正是北大荒能吸引眾多食客不遠千里而來的核心魅力，展現了老店屹立不搖的硬實力。

專業滷味堆成山，燻醬入味超解饞

比起水餃，門口那座如小山般的滷味櫃更是許多人的目標。這裡的滷味利用燻、醬、滷多種手法處理，品項多達 20 幾種，從平價食材到厚實肉品應有盡有。點餐時可直接挑選食材交由老闆切盤，無論是滷到入味且噴汁的香菇、口感 Ｑ 彈的牛肚，還是吸飽醬汁的蘿蔔，表現都極具水準。每盤滷味都會附上大量切得大塊、鹹酸適中的酸菜，搭配在一起享用不僅解膩且更有層次感，讓這間店在愛吃滷味的老饕心中，評價甚至高過水餃本體。

蛋花湯料多實在，南港日常飽足選

湯品部分的表現同樣誠意滿滿，售價 60 元的中碗蛋花湯，內容物並非只有簡單蛋花，而是豪邁地放入了大量厚實的大片豬肉片，湯頭清甜且充滿層次。這份兼具份量與口味的組合，讓北大荒成為南港人日常餐飲的首選。雖然環境與作業流程保留了老派的粗獷，但這種不拘小節的痛快感，正是台式小吃的精髓所在。下次來到南港，不妨走進這間傳奇老店，點上幾顆巨無霸水餃配上一大盤專業滷味，感受最道地的萬人排隊滋味。

北大荒水餃店

地址：台北市南港區南港路一段201號

電話：02 2788 0455

營業時間：11:00-21:30

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