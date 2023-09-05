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南港站人氣牛肉麵店,四款湯頭,精緻小菜,高CP值聚餐餐廳

2023-09-05 17:38:18 安魯魯與陽光姐 人氣：109
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窩客好文

安魯魯與陽光姐

發表篇數：568篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Neverland Noodle Bar
phone02-2653-3606
place台北市南港區南港路一段271號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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南港牛肉麵,南港美食

偶而去南港站逛逛書店，走在南港路經過Neverland Noodle Bar，看外觀會聯想這是不是間北歐家具店，素雅中帶點高級感，問過友人說：這是有名的南港牛肉麵店！

南港牛肉麵,南港美食

內用區的座位足夠公司部門聚餐聚會，也有一人座

南港牛肉麵,南港美食

大約有50個席次，一到用餐時間容易客滿，我們早有耳聞，於是挑一個平日晚間來吃，也已經快坐滿客人了

南港牛肉麵,南港美食

一就座服務員就詢問要白開水、還是熱茶，我們選了茶，熱茶像是香片，有濃郁茉莉花香，味道扎實，但不苦澀，免費供應的熱茶就相當有誠意，第一印象加分！上餐速度相當快，點完餐沒多久，主餐和小菜都到齊了

南港牛肉麵,南港美食

紅棕色湯頭，讓人猛吞口水，湯表面已浮現三條牛筋，不知道裡頭還有多少肉塊，撒上蔥花、一整株的青江菜，散發著濃郁的紅燒湯頭香氣

南港牛肉麵,南港美食

肉品選用美國 USDA CHOICE(特選級)牛肉，油花分布均勻、油脂豐富的美國牛腩，富有膠質彈牙的牛筋則是來自澳洲，牛腩牛筋皆燉煮入味，份量誠意十足，喜歡享受咀嚼樂趣的人不能錯過牛腩，喜歡輕鬆用餐不費力的人就首選牛筋。

南港牛肉麵,南港美食

「完全無添加物」生麵條，選用鼎泰豐指名的「嘉禾牌」麵粉，經老字號可信賴的製麵廠製作，一共有四種麵條可選擇：天使細麵、細麵、粗麵和家常寬麵，我選了家常寬麵，口感Ｑ， 麵條軟而不爛，外層吸附著精燉的紅燒湯汁，單吃就能感受到鹹香的滋味

南港牛肉麵,南港美食

點主餐加點Ａ套餐150元，就可任選三個小菜，雖說是小菜，但精緻程度讓150元加點，顯得CP值很高

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在今天上桌的小菜中，調味稍重的一道，讓人好想來碗白飯或是一杯畢魯，吃得到小魚乾爽脆口感，青龍辣椒吃起來不辣

南港牛肉麵,南港美食

店名 Neverland Noodle Bar
電話 02-26533606
地址 台北市南港區南港路一段 271 號
營業時間 週一到五 11:00–15:00、17:30–21:00

南港美食: Neverland Noodle Bar

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南港美食 南港牛肉麵 南港火車站 南港站 台北餐廳
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