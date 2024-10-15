台北火車模型咖啡廳！有收藏超多精緻的火車，還有超擬真的火車模型場景，需自行帶特定的火車來玩，也有桌遊可以帶回座位玩，兒子看火車跑超級開心💕媽媽難得可以好好吃飯🥹義大利麵、披薩和鬆餅也不錯吃，非常推薦給火車迷小朋友們～

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陞暉恰咖啡廳｜在哪裡？怎麼去？

陞暉恰咖啡廳就在捷運南港站和CITYLINK南港店附近，外觀是火車車廂造型，不會太難找。

搭乘捷運：捷運南港站出站，步行約10分鐘即可抵達。

搭乘公車：可搭乘551到興華路下車，步行約3分鐘即可抵達。

開車來的話，建議跟我們一樣停在附近的「興中立體停車場」，走到店裡幾分鐘而已。



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陞暉恰咖啡廳/火車模型

地址：台北市南港區興中路68巷14號

電話：02-27888278

營業時間：週一～週五12:00-20:00、週六日11:00-20:00

陞暉恰咖啡廳｜店內環境

用餐區空間不算太大，以兩人桌為主，人多時候再併桌。我們兩大一小坐在沙發區的兩人桌覺得好擠😂

沙發座位放的靠枕竟然是火車圖案，非常可愛～

鐵道模型運轉區，需事先約好時間，帶自己的模型來跑車，場景做得非常精緻，能感覺到店家很用心維護。

雖然我們沒有自備跑車，但在旁邊看別人火車在軌道上奔馳的畫面，我們也看得很滿足。

跑車注意事項：自帶模型來跑車，可事先預約場次及番線，需額外付費。

另一櫃也有火車跑車能欣賞唷～兒子已經自己搬好椅子坐著看🤣這邊高度對小孩來說更適合，大人不用辛苦抱著他看。

精緻的火車牆，有多種限量車款，特定時間會自動開喔！

各式火車書籍、玩具和火車周邊，有興趣購買者請洽櫃台。

多虧有這些玩具，讓兒子來這不無聊，選自己喜歡的桌遊帶回座位玩，真的很棒👍

陞暉恰咖啡廳｜菜單價位

店內用餐每人低消$125（需點飲料或餐點），假日用餐2小時，採半自助式，用餐完畢，餐具需自行放置回收區。

陞暉恰餐點提供義大利麵、披薩、鬆餅、咖啡和冰沙等等，菜單還特別設計成火車路線圖，真的太用心了～

點義大利麵、披薩、優格，+$80元即可升級套餐，享美式咖啡、紅茶二擇一。

陞暉恰咖啡廳｜餐點表現

義大利麵三碗式 $280

義大利麵這樣一個set，有兩種口味的義大利麵和玉米濃湯。

白醬松露奶油義大利麵蠻好吃的，麵條順口，搭配奶油松露醬汁很不錯～

另一個是嫩雞紅醬義大利麵，有些許肉塊和菇類，口味清淡適合小朋友，可惜份量偏少，吃完還有點空虛😅

松露野菇披薩 $290

這道披薩可以點！！光看到牽絲畫面就受不了啦～薄片披薩好入口，配料也給滿滿的，熱熱吃真的很讚！

蜂蜜鬆餅 $185

鬆餅總共有4大塊，旁邊附蜂蜜醬自己淋上去，吃起來很厚實，建議趁熱品嚐。

飲品部分點了熱帶水果冰沙及熱紅茶拿鐵。

熱帶水果冰沙上面還放了一個小豬冰磚，超級可愛😍

另外店員還給我們兩塊火車造型餅乾，小孩很喜歡。

陞暉恰咖啡廳｜實際心得

火車主題咖啡廳～真的太有趣了😆除了能看到火車模型場景，也能自備N規火車來這玩！豐富的火車軌道運行，小朋友絕對不會喊無聊，爸媽也能好好吃飯🤣

如果你也喜歡欣賞火車模型，不妨來陞暉恰咖啡廳吧！

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＊本篇為自費文