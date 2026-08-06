想安排一趟適合全家大小的輕旅行，不妨走進充滿自然與創意的療癒秘境。精選全台人氣親子景點與特色露營地，從擁有遼闊景觀的親子咖啡廳、充滿童趣的紙藝餐廳，到結合萌寵互動與和服體驗的花蓮秘境，以及免搭帳懶人露營、包區森林營地與沉浸式休閒農場，每一站都能讓大人放鬆、小孩盡情探索。無論品嚐美食、體驗自然生態、享受露營樂趣，或與毛孩共享戶外時光，都能感受遠離城市喧囂的自在節奏。趁著假期帶上家人，一起走進山林與綠意，收藏一段充滿歡笑、療癒與美好回憶的親子旅行。
卡菲努努親子景觀咖啡，自然景觀相伴享受悠閒親子時光
卡菲努努是一間自然清新的親子景觀咖啡廳，位於竹東明星一路上，以咖啡及異國料理為主，提供寬敞舒適的空間與寧靜的氛圍。Nature自然-打造自然的景觀，給予客人最美的景色。ultimate最好的-使用最好的食材給予客人享用。Natural自然的-以客為尊給予自然的用餐環境。unbend放鬆-擁有舒適及放鬆的用餐體驗，讓您就算帶著孩子及長輩都放心。悠閒舒適的用餐環境，遠離城市喧囂的一片幽靜。
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卡菲努努親子寵物餐廳 地址 : 新竹縣竹東鎮二重里明星一路138號 電話 : 03 582 7709
卡菲努努親子寵物餐廳 地址 : 新竹縣竹東鎮二重里明星一路138號 電話 : 03 582 7709
走進紙藝童話世界，紙箱王紙火鍋打造創意美食新體驗
紙箱王紙箱餐廳將紙藝創意、環保理念與特色餐飲完美結合，打造充滿驚喜的用餐空間。從桌椅、裝飾到展示設計，大量運用紙材打造獨一無二的紙藝世界，讓每位旅人一踏入便彷彿走進童話場景，餐廳堅持地產地銷精神，精選在地新鮮食材入菜，呈現兼具健康與美味的特色料理，其中最受歡迎的招牌餐點，便是榮獲世界專利的「紙火鍋」，以特殊耐熱紙鍋烹煮食材，在安全設計下保留食材鮮甜與湯頭風味，帶來新奇又難忘的用餐體驗。此外，餐點還搭配可愛吸睛的列車造型餐具，不僅增添童趣，也成為大小朋友拍照打卡的亮點。無論親子出遊、朋友聚餐或情侶約會，都能在充滿創意與溫度的空間中，享受一場融合藝術、美食與環保理念的感官饗宴。
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紙箱王創意園區-大坑店 地址：台中市北屯區東山路二段二巷2號 電話 : 04-2239-8868
紙箱王創意園區-博館店 地址：台中市北區館前路1號(B1) 電話 : 04-2325-3022
紙箱王創意園區-夢工廠旗艦店 地址：南投縣南投市工業南六路6號G樓 電話 : 049-226-0322
▲榮獲世界專利的紙火鍋，以特殊耐熱紙鍋烹煮食材，帶來新奇又難忘的用餐體驗。
花蓮張家の樹園，和服體驗結合萌寵互動，打造療癒親子秘境
位於花蓮吉安鄉的張家の樹園，是一座結合日式庭園、萌寵互動與特色餐飲的療癒景點，適合親子同遊、情侶約會及好友出遊。園區綠意盎然，除了能近距離與可愛小動物互動外，還提供免費和服體驗，讓旅人換上日式服飾漫步庭園，留下充滿氛圍感的美照。若想打造更完整的造型，現場也提供專人髮型服務，每次只需100元，輕鬆化身日系主角。餐飲部分供應暖心火鍋、各式點心及飲品，讓旅人在悠閒賞景之餘，也能享受美味餐點。園區採低消入園方式，成人低消200元、100公分以下兒童100元，是來到花蓮不可錯過的療癒休憩景點。
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張家の樹園 地址 : 花蓮縣吉安鄉慶豐四街200之1號 電話 : 0988-628-139
走進山谷慢享時光，一泊三食懶人露營療癒身心與毛孩
隱身於南投縣中寮鄉山谷間的「森山谷」，以低密度營位規劃與自然景觀打造靜謐舒適的露營環境，是近年深受旅人喜愛的懶人露營目的地。園區主打免搭帳、一泊三食體驗，從入住開始便能輕鬆享受精心準備的餐點與完善設施，不必攜帶繁複露營裝備，也能感受山林生活的愜意與儀式感。每座帳篷皆配置舒適床鋪、冷暖空調及完善衛浴設備，在保有露營氛圍的同時，也兼顧住宿品質與舒適度。白天可欣賞群山環繞的遼闊景致，夜晚則伴隨星空與蟲鳴入眠，讓身心徹底放鬆。此外，森山谷也是寵物友善露營園區，歡迎旅人帶著毛孩一同入住，在寬敞草地自在奔跑，共享難得的戶外時光，無論是親子旅行、好友聚會、情侶度假，或想遠離城市喧囂，森山谷都是享受自然療癒與慢活節奏的理想選擇。
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森山谷中寮森林營地 地址 : 南投縣中寮鄉福山巷 電話 : 0905-537-766
台北近郊輕鬆露營，逗點懶人露營享受自然慢活假期
想放鬆，不一定要翻山越嶺。位於自然綠意環繞中的「逗點懶人露營」，讓旅人用最輕鬆的方式享受露營樂趣，為忙碌生活增添一個自在的「逗點」。園區提供多元住宿選擇，包含網美風懶人帳、四人包棟小屋、特色露營車及雨棚自搭帳區，無論情侶約會、親子出遊或好友聚會都能找到適合的空間，特別友善露營新手，規劃少帳包區與五星級衛浴設備，讓初次露營也能安心入住。交通便利更是一大特色，從台北出發約1.5小時即可抵達，下交流道後僅需15分鐘車程，不必辛苦奔波山路，海拔約200公尺即可享受舒適山林氛圍。園區主打一泊二食方案，結合特色體驗活動，並設有餐廳、會議室、泳池與大片草皮空間，讓旅客從入住到離開都能徹底放鬆，享受兼具自然與舒適的質感露營時光。
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逗點露營區 地址 : 苗栗縣三灣鄉內灣村內灣村龍峎頂5-17號 電話 : 0905-326-118
自然圈休閒農場給您，住宿×展覽×戶外療癒的多重感官旅程自然圈休閒農場是你沒看過的新世代沉浸式農場，仙人掌沙漠、澳式溫帶森林，多種美景一次滿足，青年打造的新世代休閒農場，打造的一處美學烏托邦，園區透過可食森林與多重景觀設計，呈現「場域即教材」的體驗，讓旅客在旅遊中自然理解土地的生命脈動，每圈只接待一組旅客，近100坪私人包廂，擁有「獨立」的衛浴、泉池、帳篷區、草地空間，不管2人、4人、16人，都讓妳獨享包廂保有隱私盡情耍廢、放鬆泡湯，無論親子、寵物或情侶，都能在此安心奔跑、自在探索、深度放鬆，你不是走進農場，而是走入一段與土地共好的生活旅程。
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自然圈農場 地址 : 苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號 電話 : 04-2301-2668