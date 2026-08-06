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親子景點露營秘境推薦，收藏自然療癒與歡樂體驗之旅。

卡菲努努紙箱王森山谷逗點露營區
2026-08-06 15:26文字：Walker新發現 圖片提供:各家餐廳提供
Walker新發現

Walker新發現

想安排一趟適合全家大小的輕旅行，不妨走進充滿自然與創意的療癒秘境。
精選全台人氣親子景點與特色露營地，從擁有遼闊景觀的親子咖啡廳、充滿童趣的紙藝餐廳，到結合萌寵互動與和服體驗的花蓮秘境，以及免搭帳懶人露營、包區森林營地與沉浸式休閒農場，每一站都能讓大人放鬆、小孩盡情探索。無論品嚐美食、體驗自然生態、享受露營樂趣，或與毛孩共享戶外時光，都能感受遠離城市喧囂的自在節奏。趁著假期帶上家人，一起走進山林與綠意，收藏一段充滿歡笑、療癒與美好回憶的親子旅行。

卡菲努努親子景觀咖啡，自然景觀相伴享受悠閒親子時光


卡菲努努是一間自然清新的親子景觀咖啡廳，位於竹東明星一路上，以咖啡及異國料理為主，提供寬敞舒適的空間與寧靜的氛圍。Nature自然-打造自然的景觀，給予客人最美的景色。ultimate最好的-使用最好的食材給予客人享用。Natural自然的-以客為尊給予自然的用餐環境。unbend放鬆-擁有舒適及放鬆的用餐體驗，讓您就算帶著孩子及長輩都放心。悠閒舒適的用餐環境，遠離城市喧囂的一片幽靜。
info
卡菲努努親子寵物餐廳  地址 : 新竹縣竹東鎮二重里明星一路138號  電話 : 03 582 7709
▲自然清新的親子景觀咖啡廳，以咖啡及異國料理為主，有著寬敞舒適的空間與寧靜的氛圍。
▲自然清新的親子景觀咖啡廳，以咖啡及異國料理為主，有著寬敞舒適的空間與寧靜的氛圍。

走進紙藝童話世界，紙箱王紙火鍋打造創意美食新體驗


紙箱王紙箱餐廳將紙藝創意、環保理念與特色餐飲完美結合，打造充滿驚喜的用餐空間。從桌椅、裝飾到展示設計，大量運用紙材打造獨一無二的紙藝世界，讓每位旅人一踏入便彷彿走進童話場景，餐廳堅持地產地銷精神，精選在地新鮮食材入菜，呈現兼具健康與美味的特色料理，其中最受歡迎的招牌餐點，便是榮獲世界專利的「紙火鍋」，以特殊耐熱紙鍋烹煮食材，在安全設計下保留食材鮮甜與湯頭風味，帶來新奇又難忘的用餐體驗。此外，餐點還搭配可愛吸睛的列車造型餐具，不僅增添童趣，也成為大小朋友拍照打卡的亮點。無論親子出遊、朋友聚餐或情侶約會，都能在充滿創意與溫度的空間中，享受一場融合藝術、美食與環保理念的感官饗宴。
info
紙箱王創意園區-大坑店  地址：台中市北屯區東山路二段二巷2號  電話 : 04-2239-8868
紙箱王創意園區-博館店  地址：台中市北區館前路1號(B1)  電話 : 04-2325-3022
紙箱王創意園區-夢工廠旗艦店  地址：南投縣南投市工業南六路6號G樓  電話 : 049-226-0322
▲榮獲世界專利的紙火鍋，以特殊耐熱紙鍋烹煮食材，帶來新奇又難忘的用餐體驗。
▲榮獲世界專利的紙火鍋，以特殊耐熱紙鍋烹煮食材，帶來新奇又難忘的用餐體驗。

花蓮張家の樹園，和服體驗結合萌寵互動，打造療癒親子秘境

位於花蓮吉安鄉的張家の樹園，是一座結合日式庭園、萌寵互動與特色餐飲的療癒景點，適合親子同遊、情侶約會及好友出遊。園區綠意盎然，除了能近距離與可愛小動物互動外，還提供免費和服體驗，讓旅人換上日式服飾漫步庭園，留下充滿氛圍感的美照。若想打造更完整的造型，現場也提供專人髮型服務，每次只需100元，輕鬆化身日系主角。餐飲部分供應暖心火鍋、各式點心及飲品，讓旅人在悠閒賞景之餘，也能享受美味餐點。園區採低消入園方式，成人低消200元、100公分以下兒童100元，是來到花蓮不可錯過的療癒休憩景點。
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張家の樹園  地址 : 花蓮縣吉安鄉慶豐四街200之1號  電話 : 0988-628-139

▲提供免費和服體驗，讓旅人換上日式服飾漫步庭園，留下充滿氛圍感的美照。
▲提供免費和服體驗，讓旅人換上日式服飾漫步庭園，留下充滿氛圍感的美照。

走進山谷慢享時光，一泊三食懶人露營療癒身心與毛孩


隱身於南投縣中寮鄉山谷間的「森山谷」，以低密度營位規劃與自然景觀打造靜謐舒適的露營環境，是近年深受旅人喜愛的懶人露營目的地。園區主打免搭帳、一泊三食體驗，從入住開始便能輕鬆享受精心準備的餐點與完善設施，不必攜帶繁複露營裝備，也能感受山林生活的愜意與儀式感。每座帳篷皆配置舒適床鋪、冷暖空調及完善衛浴設備，在保有露營氛圍的同時，也兼顧住宿品質與舒適度。白天可欣賞群山環繞的遼闊景致，夜晚則伴隨星空與蟲鳴入眠，讓身心徹底放鬆。此外，森山谷也是寵物友善露營園區，歡迎旅人帶著毛孩一同入住，在寬敞草地自在奔跑，共享難得的戶外時光，無論是親子旅行、好友聚會、情侶度假，或想遠離城市喧囂，森山谷都是享受自然療癒與慢活節奏的理想選擇。
info
森山谷中寮森林營地  地址 : 南投縣中寮鄉福山巷   電話 : 0905-537-766
▲園區主打免搭帳、一泊三食體驗，從入住開始便能輕鬆享受精心準備的餐點與完善設施。
▲園區主打免搭帳、一泊三食體驗，從入住開始便能輕鬆享受精心準備的餐點與完善設施。

台北近郊輕鬆露營，逗點懶人露營享受自然慢活假期


想放鬆，不一定要翻山越嶺。位於自然綠意環繞中的「逗點懶人露營」，讓旅人用最輕鬆的方式享受露營樂趣，為忙碌生活增添一個自在的「逗點」。園區提供多元住宿選擇，包含網美風懶人帳、四人包棟小屋、特色露營車及雨棚自搭帳區，無論情侶約會、親子出遊或好友聚會都能找到適合的空間，特別友善露營新手，規劃少帳包區與五星級衛浴設備，讓初次露營也能安心入住。交通便利更是一大特色，從台北出發約1.5小時即可抵達，下交流道後僅需15分鐘車程，不必辛苦奔波山路，海拔約200公尺即可享受舒適山林氛圍。園區主打一泊二食方案，結合特色體驗活動，並設有餐廳、會議室、泳池與大片草皮空間，讓旅客從入住到離開都能徹底放鬆，享受兼具自然與舒適的質感露營時光。
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逗點露營區  地址 : 苗栗縣三灣鄉內灣村內灣村龍峎頂5-17號  電話 : 0905-326-118

▲逗點懶人露營以免搭帳、一泊二食的輕鬆露營體驗，讓旅人暫別城市喧囂。
▲逗點懶人露營以免搭帳、一泊二食的輕鬆露營體驗，讓旅人暫別城市喧囂。

自然圈休閒農場給您，住宿×展覽×戶外療癒的多重感官旅程

自然圈休閒農場是你沒看過的新世代沉浸式農場，仙人掌沙漠、澳式溫帶森林，多種美景一次滿足，青年打造的新世代休閒農場，打造的一處美學烏托邦，園區透過可食森林與多重景觀設計，呈現「場域即教材」的體驗，讓旅客在旅遊中自然理解土地的生命脈動，每圈只接待一組旅客，近100坪私人包廂，擁有「獨立」的衛浴、泉池、帳篷區、草地空間，不管2人、4人、16人，都讓妳獨享包廂保有隱私盡情耍廢、放鬆泡湯，無論親子、寵物或情侶，都能在此安心奔跑、自在探索、深度放鬆，你不是走進農場，而是走入一段與土地共好的生活旅程。
info
自然圈農場  地址 : 苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號  電話 : 04-2301-2668
▲你不是走進農場，而是走入一段與土地共好的生活旅程。
▲你不是走進農場，而是走入一段與土地共好的生活旅程。

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