東京表參道烘焙咖啡品牌BREAD, ESPRESSO &登陸台北永康商圈，落腳百年老屋0km山物所。資深編輯李維唐表示，品牌將日本茶席文化與台灣風土完美融合，極具視覺與美味雙重魅力。

東京表參道上那陣誘人的現烤麵包香，如今在台北喧囂的街巷間溫柔蔓延。創立於2009年的東京人氣烘焙咖啡品牌BREAD, ESPRESSO &，在日本已擁有多達40家以上的門市，憑藉每天都想吃的麵包理念深植人心。品牌繼2025年插旗西門町後，2026年8月10日正式打造全台首間特色概念店永康森庭。這座落腳於台北市中心0km山物所的日式老屋，曾獲得全球卓越建設金獎肯定，建築本身承載著上百年的歷史痕跡，宛如一座隱身於水泥叢林裡的綠洲，為忙碌的都市人提供了一處隨時能駐足留白的靜謐角落。



▲保留傳統日式建築的木質拉門與暖簾設計，讓人在踏入店內前便能感受到療癒的空間節奏。圖／BREAD, ESPRESSO &提供；窩客島編輯李維唐整理

本事設計巧手雕琢讓老屋木構與現代工藝溫柔對話

為了讓空間說出屬於這片土地的故事，永康森庭再度由本事設計操刀，將把自然與工藝帶進日常的哲學深植於每個細節中。走進店內，舊時歲月留下的木構、梁柱與地板被完整珍藏，設計團隊巧妙帶入不鏽鋼與透明材質等現代語彙，讓不同世代的匠人工藝在同一座屋簷下和諧共處。最令人驚豔的是以山徑為靈感打造的麵包展示檯，動線流暢地串連起入口、麵包區、茶席與戶外庭園，到訪者沿著木檯挑選麵包，就像漫步於山林間進行採集，感受時間與光影交織的優雅節奏。



▲室內保留老屋木構梁柱與榻榻米座位，窗外即是盎然綠意，提供極致放鬆的用餐體驗。圖／BREAD, ESPRESSO &提供；窩客島編輯李維唐整理

茶席文化交融在地食材在餐盤上綻放台灣風土細節

秉持一地一風景的品牌靈魂，永康森庭在餐點研發上展現極高的風土交融度。招牌早午餐茶席之風以品牌最引以為傲的MOU抹茶法式吐司為主角，佐以台灣在地ÜMAMEAT煙燻胭脂鴨胸、蜂蜜味噌蘋果、柚子胡椒與芝麻葉，將日本茶席文化的細緻與台灣當季美味相互碰撞。甜點朝陽木漏則將森林裡微風吹拂、陽光穿透樹葉的意象化為實體，把抹茶、玄米茶慕斯、大崗山龍眼蜂蜜與愛文芒果層層堆疊成美麗芭菲；而石韻枯山則汲取日本枯山水庭園造景，以巴斯克乳酪蛋糕搭配濃郁抹茶香堤與戚風，將禪意濃縮於一盤甜品之中。



▲永康森庭限定推薦餐點組合：包含靈感來自枯山水的「石韻枯山」巴斯克乳酪蛋糕（380元）、「朝陽木漏」芒果芭菲（480元），以及嚴選在地食材的「茶席之風」抹茶燻胭鴨法式吐司（580元）。圖／BREAD, ESPRESSO &提供；窩客島編輯李維唐整理

▲「鳳梨火腿克林阿曼」（88元）與「香菜可頌」（118元）：將日本烘焙職人技術結合台灣在地特色食材，呈現層次豐富且貼近日常的香醇麵包。圖／BREAD, ESPRESSO &提供；窩客島編輯李維唐整理

一日蛋糕杯與職人山形吐司重新定義美好的日常生活

美味不該只留在特別的紀念日，永康森庭特別推出專為一人份設計的一日蛋糕杯，主張隨時都能為自己預約一份剛好的甜美時光，不必等待節慶也能盡情享用。烘焙區同步呈現全新研發的限定山形吐司與多款職人日常麵包，延續長時間發酵與細膩手作工藝，讓麵包不只是店裡的一餐，更能伴隨顧客回家成為餐桌上的溫暖日常。若想將這份愜意分享給親友，結合抹茶、焙茶、鐵觀音與伯爵茶香的常溫禮盒森庭茶點集，更是將茶席體驗延伸至家庭生活的完美載體。



▲永康森庭限定「山形吐司」（220元）：延續品牌職人精神，透過長時間發酵烘焙出質地柔軟、麥香濃郁的限定款山形吐司。圖／BREAD, ESPRESSO &提供；窩客島編輯李維唐整理

▲麵包展示檯以山徑為靈感設計，提供多款結合日式工藝與在地食材的限定烘焙品項。圖／BREAD, ESPRESSO &提供；窩客島編輯李維唐整理





BREAD, ESPRESSO & 永康森庭

店家地址：106臺北市大安區錦安里金山南路二段203巷17號

開幕日期：2026年8月10日

推薦餐點：Mou吐司、山形吐司、一日蛋糕杯、「茶席之風」抹茶燻胭鴨法式吐司、「石韻枯山」巴斯克乳酪蛋糕、「朝陽木漏」芭菲

官方網站：https://bread-espresso.tw

BREAD, ESPRESSO & 永康森庭開幕活動

活動時間：2026年8月10日起正式開幕

活動內容：推出限定早午餐「茶席之風」抹茶燻胭鴨法式吐司、限定甜點「朝陽木漏」芭菲與「石韻枯山」巴斯克乳酪蛋糕、常溫禮盒「森庭茶點集」，以及全新一人份「一日蛋糕杯」與限定山形吐司。

品嚐完台北最新的日式老屋烘焙饗宴後，不妨繼續探索更多隱藏在城市街巷間的質感咖啡空間

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