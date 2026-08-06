旅行的美好，不僅在於沿途風景，更藏在一間值得停留的餐廳、一棟充滿故事的老建築，或一杯令人回味的好茶裡。
本篇精選全台特色美食與人氣名店，從榮獲紅點設計大獎的昭日堂燒肉、講究原味湯底的日式鍋物、韓國天團指定朝聖的韓式燒肉，到充滿歷史韻味的高雄新濱·駅前，以及職人咖哩、丼飯專賣店與嚴選台灣好茶，每一處都展現對品質與細節的堅持。無論想品嚐頂級料理、探索特色空間，或感受城市的人文風景，都能在這份精選名單中找到屬於自己的美味旅程，讓每一次用餐都成為值得珍藏的美好回憶。
紅點設計美學結合職人燒肉，打造儀式感饗宴
昭日堂燒肉榮獲德國紅點設計大獎，除了充滿設計美學的空間之外，並以日式職人精神結合現代燒肉文化，致力提供高品質且充滿儀式感的用餐體驗。嚴選最高等級日本和牛、美國Prime等級牛肉、台灣優質豬肉及新鮮海鮮，由專業團隊精心挑選與處理，透過直火燒烤完整展現食材原始風味與細緻油花。寬敞典雅的空間融合日式禪風設計，搭配貼心細緻的服務，是台中當地慶生、聚餐首選燒肉店。 無論情侶約會、家庭聚餐或節慶宴請，都能享受輕鬆愉悅的燒肉時光。昭日堂燒肉堅持品質、講究細節，從食材、料理到用餐氛圍皆追求卓越，讓每一次相聚都成為值得回味的美好饗宴。
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昭日堂燒肉 地址 : 台中市南屯區惠中里大墩十一街345號1樓 電話：04 2258 0588
一鍋匯聚自然鮮味與日式美學，品味五感鍋物饗宴
昭日堂鍋煮以「原味，從一碗熱湯開始」為品牌理念，堅持以當季天然時蔬菇類等新鮮食材提供自助式吃到飽餐檯，熬煮各式特色湯頭將自然、鮮、辛、甜等層次風味緩緩淬鍊，成就每一鍋最純粹的美味。店內以日式庭園美學打造兼具質感與舒適的用餐空間，讓火鍋不只是品嚐美食，更是一場融合視覺、嗅覺與味覺的五感饗宴。食材嚴選日本A5和牛、頂級牛肉、台灣優質豬肉，以及每日新鮮配送的海鮮與時令蔬菜，搭配精心熬製的特色湯底，完整襯托食材最真實的鮮甜風味。無論是家庭聚餐、朋友相聚或商務宴客，昭日堂鍋煮皆以對食材、湯頭與服務的堅持，提供兼具美味、健康與儀式感的高品質鍋物體驗，讓每一次圍爐，都成為值得細細品味的美好時光。
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昭日堂鍋煮 地址 : 台中市南屯區大墩十一街347號2樓 電話 : 04-2258-0269
多樣食材與特色湯底，讓每天都是吃鍋好日子
鍋好日個人火鍋吃到飽，讓「每天都是吃鍋好日子」做為品牌理念，打造兼具溫度與質感的日常鍋物體驗。店內嚴選新鮮食材，提供多樣化肉品、海鮮與時令蔬菜，搭配精心熬製的特色湯底，從經典原味到濃郁風味皆能滿足不同族群的喜好。整體空間採明亮舒適的設計，營造輕鬆自在的用餐氛圍，不論是一人獨享、朋友聚餐或家庭聚會，都能享受美味又愜意的火鍋時光。鍋好日秉持新鮮、安心與高品質的餐飲理念，透過穩定的食材品質、貼心的服務及高CP值的餐點內容，讓火鍋不只是日常餐食，更成為分享幸福與相聚的美好時刻。
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鍋好日 地址 : 台中市東區新庄里復興路四段186號11樓 電話 : 04-2224-0886
韓國天團指定朝聖美食，專人桌邊服務演繹宮廷級韓式饗宴
韓國天團來台開唱都指定用餐的『水刺床』，專人桌邊烤肉服務和精緻的韓式美味更是聲名遠播。堅持以韓國王室風格的專人桌邊服務為核心，讓每一位顧客在享受美味的同時，亦能感受到尊貴的用餐體驗。無論是經典韓式料理至多樣化的韓式小菜，每一口都凝聚了「水刺床」對於韓式料理的深厚理解和不懈追求。「水刺床」為您嚴選頂級肉品，無論是奢華頂級的A5和牛或者西班牙國寶肉品伊比利豬肉都讓饕客讚不絕口，韓式烤肉最經典的豬五花特別選用台灣逾40年口碑的信功肉品，有著豬肉界的台積電的美稱的信功肉品遠銷日本20逾年，可是讓韓國天團Super Junior一條接著一條的點，在演唱會上大讚美味的豬五花。除了卓越的肉品選擇，「水刺床」堅持使用韓國進口的優質原料，均遵循韓國傳統烹飪技藝，為顧客提供無可挑剔的用餐體驗，將韓國美食的奢華與精緻展現得淋漓盡致。
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水刺床韓式烤肉澄清店 地址 : 高雄市三民區澄清路542號 電話 : 07-767-0686
水刺床韓式烤肉青海店 地址 : 高雄市鼓山區青海路207號 電話 : 07-586-6222
水赤床韓式烤肉崇德店 地址 : 台中市北屯區崇德十路一段300號 電話 : 04-2422-9966
走進百年舊三和銀行，感受新濱·駅前的復古金融風華
位於舊打狗駅前、日治時期新濱町的歷史建築「舊三和銀行」，如今以「新濱·駅前」之名重新迎接旅人。這裡曾坐落於素有「高雄金融第一街」美譽的街區，承載著百年城市發展與金融文化記憶。建築內完整保留昔日銀行櫃台、厚重金庫等經典元素，搭配典雅的歷史空間，讓人彷彿穿越時光，重返繁華年代。踏入館內，地板上醒目的「1921」復古字樣，象徵建築的重要歷史印記，也成為旅人爭相拍照打卡的亮點。漫步其中，不僅能細細品味老建築的典雅韻味，更能感受高雄港都從昔日金融重鎮到現代文化場域的精彩蛻變，是結合歷史、人文與美學的特色景點，也是探索哈瑪星與鹽埕風華時不可錯過的一站。
讓時間熟成風味，讓每一口都值得回味
柴魚亭私廚咖哩秉持對料理的熱愛與職人精神，以主廚多年餐飲經驗為基礎，融合『日』、『歐』、『印』、『義』多國咖哩文化，堅持每日手工熬製咖哩醬，透過層層堆疊的香料與食材熟成，讓每一口都散發濃郁卻細緻、溫潤而富有層次的香氣。美味來自真材實料，更來自耐心與時間。從食材挑選、火候掌控，到每一道料理現點現做，每個細節都承載著對品質的堅持，只為呈現最純粹、最值得細細品味的一盤咖哩。不僅是一間咖哩專門店，更是一處讓人放慢步調、享受美食與生活的溫暖空間，無論是一個人的午餐時光、朋友相聚，或帶著毛孩一同前來，這裡都以寵物友善的貼心氛圍，歡迎每一位家人共享悠閒時刻，在香氣與陪伴中找到一份熟悉而安心的幸福滋味。一道好的咖哩，是在時間淬鍊中醞釀出深刻的風味
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柴魚亭私廚咖哩 地址 : 高雄市苓雅區青年一路四巷23號 電話 : 0916-203-078
一份對料理的初心，一碗對美味的堅持
美味不需要複雜，而是來自對食材、火候與份量的真誠堅持，以現點現做為原則，嚴選新鮮食材，透過恰到好處的調味與烹調，讓每一碗丼飯都保有最迷人的香氣與溫度。從經典的丼飯到定食料理，每一份餐點都講究肉香、醬香與米飯的完美平衡。粒粒分明的白飯吸附醬汁精華，搭配厚實飽滿的主食，不只滿足味蕾，更帶來真正的飽足感。「一燃」代表的不只是料理升起的火焰，更是一份對品質始終如一的堅持，以及每一次端上桌時那份令人怦然心動的溫度，更是那份從第一口開始被點燃的食慾與熱情。我們希望無論是忙碌的上班族、學生，還是想好好吃頓飯的人，都能在這裡找到一碗讓心情瞬間亮起來的丼飯。
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一燃丼飯專賣店 地址 : 高雄市鳳山區瑞興路208號 電話 : 07-719-8199
把一杯茶，泡成日常裡最美好的風景
高雄好事聯播網DJ阿超自立品牌，堅持一杯好茶，不只是解渴，更承載著一片土地的風味與一份對品質的堅持。吉林提。茶秉持「自然、純粹、分享」的品牌理念，嚴選台灣在地茶葉與優質茶產區原葉，依不同茶韻細緻調配，完整保留茶湯回甘層次。從茶葉的挑選、沖泡比例，到每一款水果原汁的搭配，我們始終堅持選用真材實料，讓每一口都能品味最真實的風味。我們相信茶香、果韻與每一種原料為彼此成就完美平衡。無論是百分之百原汁果飲、細膩芬芳的桂花系列，或是濃郁醇厚的鮮奶系列，每一款飲品都經過反覆調整，只為呈現最理想的黃金比例。吉林提。茶，希望將台灣土地孕育出的美好，透過一杯茶分享給每一位朋友，讓每一次相遇，都成為值得細細品味的日常。
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吉林提茶高雄成功店 地址 : 高雄區前金區成功一路296號 電話 : 07-221-1994
吉林提茶楠梓土庫店 地址 : 高雄市楠梓區土庫二路193號 電話 : 07-353-3906