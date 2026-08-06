旅行的美好，不僅在於沿途風景，更藏在一間值得停留的餐廳、一棟充滿故事的老建築，或一杯令人回味的好茶裡。

本篇精選全台特色美食與人氣名店，從榮獲紅點設計大獎的昭日堂燒肉、講究原味湯底的日式鍋物、韓國天團指定朝聖的韓式燒肉，到充滿歷史韻味的高雄新濱·駅前，以及職人咖哩、丼飯專賣店與嚴選台灣好茶，每一處都展現對品質與細節的堅持。無論想品嚐頂級料理、探索特色空間，或感受城市的人文風景，都能在這份精選名單中找到屬於自己的美味旅程，讓每一次用餐都成為值得珍藏的美好回憶。 紅點設計美學結合職人燒肉，打造儀式感饗宴

昭日堂燒肉榮獲德國紅點設計大獎，除了充滿設計美學的空間之外，並以日式職人精神結合現代燒肉文化，致力提供高品質且充滿儀式感的用餐體驗。嚴選最高等級日本和牛、美國Prime等級牛肉、台灣優質豬肉及新鮮海鮮，由專業團隊精心挑選與處理，透過直火燒烤完整展現食材原始風味與細緻油花。寬敞典雅的空間融合日式禪風設計，搭配貼心細緻的服務，是台中當地慶生、聚餐首選燒肉店。 無論情侶約會、家庭聚餐或節慶宴請，都能享受輕鬆愉悅的燒肉時光。昭日堂燒肉堅持品質、講究細節，從食材、料理到用餐氛圍皆追求卓越，讓每一次相聚都成為值得回味的美好饗宴。

info

昭日堂燒肉 地址 : 台中市南屯區惠中里大墩十一街345號1樓 電話：04 2258 0588

▲嚴選日本和牛、美國Prime牛肉、台灣優質豬肉及海鮮，透過直火燒烤展現食材原始風味。



昭日堂燒肉榮獲德國紅點設計大獎，除了充滿設計美學的空間之外，並以日式職人精神結合現代燒肉文化，致力提供高品質且充滿儀式感的用餐體驗。嚴選最高等級日本和牛、美國Prime等級牛肉、台灣優質豬肉及新鮮海鮮，由專業團隊精心挑選與處理，透過直火燒烤完整展現食材原始風味與細緻油花。寬敞典雅的空間融合日式禪風設計，搭配貼心細緻的服務，是台中當地慶生、聚餐首選燒肉店。 無論情侶約會、家庭聚餐或節慶宴請，都能享受輕鬆愉悅的燒肉時光。昭日堂燒肉堅持品質、講究細節，從食材、料理到用餐氛圍皆追求卓越，讓每一次相聚都成為值得回味的美好饗宴。info昭日堂燒肉 地址 : 台中市南屯區惠中里大墩十一街345號1樓 電話：04 2258 0588

一鍋匯聚自然鮮味與日式美學，品味五感鍋物饗宴



昭日堂鍋煮以「原味，從一碗熱湯開始」為品牌理念，堅持以當季天然時蔬菇類等新鮮食材提供自助式吃到飽餐檯，熬煮各式特色湯頭將自然、鮮、辛、甜等層次風味緩緩淬鍊，成就每一鍋最純粹的美味。店內以日式庭園美學打造兼具質感與舒適的用餐空間，讓火鍋不只是品嚐美食，更是一場融合視覺、嗅覺與味覺的五感饗宴。食材嚴選日本A5和牛、頂級牛肉、台灣優質豬肉，以及每日新鮮配送的海鮮與時令蔬菜，搭配精心熬製的特色湯底，完整襯托食材最真實的鮮甜風味。無論是家庭聚餐、朋友相聚或商務宴客，昭日堂鍋煮皆以對食材、湯頭與服務的堅持，提供兼具美味、健康與儀式感的高品質鍋物體驗，讓每一次圍爐，都成為值得細細品味的美好時光。

info

昭日堂鍋煮 地址 : 台中市南屯區大墩十一街347號2樓 電話 : 04-2258-0269

▲以「原味，從一碗熱湯開始」為品牌理念，以當季新鮮食材提供自助式吃到飽餐檯。



昭日堂鍋煮以「原味，從一碗熱湯開始」為品牌理念，堅持以當季天然時蔬菇類等新鮮食材提供自助式吃到飽餐檯，熬煮各式特色湯頭將自然、鮮、辛、甜等層次風味緩緩淬鍊，成就每一鍋最純粹的美味。店內以日式庭園美學打造兼具質感與舒適的用餐空間，讓火鍋不只是品嚐美食，更是一場融合視覺、嗅覺與味覺的五感饗宴。食材嚴選日本A5和牛、頂級牛肉、台灣優質豬肉，以及每日新鮮配送的海鮮與時令蔬菜，搭配精心熬製的特色湯底，完整襯托食材最真實的鮮甜風味。無論是家庭聚餐、朋友相聚或商務宴客，昭日堂鍋煮皆以對食材、湯頭與服務的堅持，提供兼具美味、健康與儀式感的高品質鍋物體驗，讓每一次圍爐，都成為值得細細品味的美好時光。info昭日堂鍋煮 地址 : 台中市南屯區大墩十一街347號2樓 電話 : 04-2258-0269

多樣食材與特色湯底，讓每天都是吃鍋好日子



鍋好日個人火鍋吃到飽，讓「每天都是吃鍋好日子」做為品牌理念，打造兼具溫度與質感的日常鍋物體驗。店內嚴選新鮮食材，提供多樣化肉品、海鮮與時令蔬菜，搭配精心熬製的特色湯底，從經典原味到濃郁風味皆能滿足不同族群的喜好。整體空間採明亮舒適的設計，營造輕鬆自在的用餐氛圍，不論是一人獨享、朋友聚餐或家庭聚會，都能享受美味又愜意的火鍋時光。鍋好日秉持新鮮、安心與高品質的餐飲理念，透過穩定的食材品質、貼心的服務及高CP值的餐點內容，讓火鍋不只是日常餐食，更成為分享幸福與相聚的美好時刻。

info

鍋好日 地址 : 台中市東區新庄里復興路四段186號11樓 電話 : 04-2224-0886

▲明亮舒適空間搭配高CP值鍋物，輕鬆享受幸福聚餐時光。



韓國天團指定朝聖美食，專人桌邊服務演繹宮廷級韓式饗宴



韓國天團來台開唱都指定用餐的『水刺床』，專人桌邊烤肉服務和精緻的韓式美味更是聲名遠播。堅持以韓國王室風格的專人桌邊服務為核心，讓每一位顧客在享受美味的同時，亦能感受到尊貴的用餐體驗。無論是經典韓式料理至多樣化的韓式小菜，每一口都凝聚了「水刺床」對於韓式料理的深厚理解和不懈追求。「水刺床」為您嚴選頂級肉品，無論是奢華頂級的A5和牛或者西班牙國寶肉品伊比利豬肉都讓饕客讚不絕口，韓式烤肉最經典的豬五花特別選用台灣逾40年口碑的信功肉品，有著豬肉界的台積電的美稱的信功肉品遠銷日本20逾年，可是讓韓國天團Super Junior一條接著一條的點，在演唱會上大讚美味的豬五花。除了卓越的肉品選擇，「水刺床」堅持使用韓國進口的優質原料，均遵循韓國傳統烹飪技藝，為顧客提供無可挑剔的用餐體驗，將韓國美食的奢華與精緻展現得淋漓盡致。

info

水刺床韓式烤肉澄清店 地址 : 高雄市三民區澄清路542號 電話 : 07-767-0686

水刺床韓式烤肉青海店 地址 : 高雄市鼓山區青海路207號 電話 : 07-586-6222

水赤床韓式烤肉崇德店 地址 : 台中市北屯區崇德十路一段300號 電話 : 04-2422-9966