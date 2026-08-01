炸雞控只有3天！頂呱呱一斤雞PLUS現省188元，加6元升級辣味炸雞。

頂呱呱一斤雞份量升級！編輯 鄭雅之 表示，炸雞控趁優惠來吃一波。

許多人在下班或是週末最喜歡嗑炸雞紓壓，這次台灣在地連鎖速食「頂呱呱」特別在8月初推出為期三天的快閃優惠，祭出份量誇張的「一斤雞PLUS」，整桶拿在手上沉甸甸很有感，直接打64折現省188元，更同步搭配香辣唰嘴的熱門單點折扣，絕對是解饞的最佳首選，喜愛台式薄皮炸雞的要抓緊時間衝一波了。



▲頂呱呱一斤雞PLUS包含原味雞腿與原味炸雞，限時下殺64折。

▲頂呱呱熱門單點辣味雞翅限時特價88元，外皮酥香辣而不嗆。





重量級一斤雞PLUS下殺64折超划算

這次最受矚目的重頭戲絕對是升級版的一斤雞PLUS，整桶直接塞滿4隻金黃雞腿與4塊部位隨機的原味炸雞，總重量甚至突破800公克，堅持採用單層薄粉工法裹揚，完全不靠厚重麵衣撐場，一口咬下滿是鮮嫩多汁的紮實雞肉，限時特價只需328元，算下來直接打64折現省188元，還能加價切換成辣味款式，真的超欠吃。



▲頂呱呱一斤雞PLUS限時三天登場，同場加碼辣味雞翅2入優惠。





涮嘴辣味雞翅越吃越過癮

除了份量驚人的一斤雞PLUS之外，頂呱呱也貼心照顧到喜歡啃骨頭與享受香辣滋味的炸雞控，特別安排熱門商品辣味雞翅加入這波折扣行列，2入裝特價只要88元，外皮金黃酥脆且微辣不嗆口，散發著獨門醃製的濃厚香氣，無論是買來自己獨享當作宵夜點心，或是搭配一斤雞PLUS跟親朋好友分享都非常合適，錯過可惜。



▲頂呱呱推出一斤雞PLUS，重量超越一斤雞，每份達800g以上。

頂呱呱一斤雞PLUS 優惠

活動時間：2026年8月3日（一）至 2026年8月5日（三），限時三天

活動門市：全台頂呱呱門市（桃園機場門市、松山機場門市除外），「勇敢點」線上點餐系統同步販售

優惠內容：

一斤雞PLUS：特價 328 元（原價 516 元，現打 64 折、省 188 元）。內含原味雞腿 4 隻、原味炸雞 4 塊（部位隨機供應）。

辣味升級：活動期間購買「一斤雞PLUS」，原味炸雞每塊加價 6 元即可升級為辣味炸雞。

辣味雞翅優惠：辣味雞翅 2 入特價 88 元（原價 118 元，現打 75 折）。

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