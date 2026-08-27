台灣手搖太強！大茗聖水洞首店開幕排爆，招牌酪梨奶蓋、感光變色杯洗版韓國社群。

又有台灣手搖插旗韓國啦！編輯王瀅瀅表示，下一間就是50嵐了吧！

台灣珍珠奶茶與台式茶飲文化享譽國際，不僅是外國觀光客來台必喝清單，近年各大台灣手搖飲進軍韓國更掀起全新海外拓展熱潮！繼「得正」以極簡風格與質感烏龍茶在首爾引發話題後，如今又有一間深受台灣人喜愛的爆紅手搖品牌強勢插旗。主打特色茶飲與創意特調的「大茗本位製茶堂（DaMing）」於8月20日在首爾流行重鎮開幕，首家大茗聖水洞門市一落腳便吸引大批韓國在地奶茶狂熱粉排隊搶鮮，在Instagram等社群平台上引爆極高熱度，成為近期最受矚目的聖水洞手搖飲新地標。

▲台灣爆紅手搖「大茗」正式進軍韓國，聖水洞首店開幕當天隨即吸引大批排隊人潮。

從珍奶到烏龍茶，韓國人的手搖胃被台灣收服

回顧台灣手搖飲在韓國的發展歷程，早期的「黑糖珍珠鮮奶」浪潮功不可沒。像是在日韓遊客間擁有超高知名度的幸福堂、老虎堂，曾風靡首爾熱門商圈；而發展成熟的貢茶更是早已深入韓國人的日常生活。隨著韓國消費者對台式茶飲的認識加深，手搖品牌也逐漸從單一的珍珠奶茶，延伸至茶葉本身與特色特調。近年「得正」將招牌烏龍茶與台式簡約質感風格帶進韓國，如今「大茗」也接力進駐，讓韓國的手搖飲戰場變得熱鬧非凡。

▲順應韓國年輕族群注重健康與減糖低卡的風尚，現萃原茶逐漸成為咖啡以外的新寵。

不靠咖啡續命了？韓國掀「低卡現萃茶」熱潮

這股茶飲熱潮的背後，其實與韓國當地的消費趨勢變化息息相關。近年來韓國年輕族群越來越注重健康與生活品質，不少人開始減少高咖啡因的攝取，轉而尋找咖啡以外的替代品，帶動了整體茶飲市場的快速成長。大茗看準這股「減糖低卡」與「特色原茶」的商機，將品牌最引以為傲的優質現萃茶與經典商品原汁原味搬到聖水洞。

▲從早期的黑糖珍珠鮮奶到精緻烏龍茶，台灣手搖品牌持續刷新韓國消費者的味蕾體驗。

好喝又好拍！招牌感光變色杯席捲韓國社群

大茗聖水洞一號店除了主打鹹香濃郁的招牌「酪梨奶蓋系列」外，在台灣掀起話題的「感光變色紙杯」也同步登場！以「蘋果玉露青」為例，裝在特製紙杯中的飲品一旦照到陽光，隱藏在杯身上的蘋果圖樣就會悄悄顯現出來，兼具視覺與味覺的驚喜體驗，讓韓國網友直呼「超神奇」，紛紛在Instagram上打卡曬照。





身為享譽全球的手搖飲天堂，台灣的手搖品牌百花齊放，從經典純茶、濃郁奶蓋到充滿創意的果茶應有盡有。隨著大茗在聖水洞熱烈開幕，不僅讓在地韓國人與台灣留學生能零時差品嚐到最道地的台灣味，也讓人忍不住期待：下一間躍上韓國街頭的台灣手搖飲，又會是哪一間呢？

▲大茗將台灣最引以為傲的優質現萃茶與經典特調原汁原味搬到聖水洞，搶攻韓國茶飲市場。

大茗韓國聖水店｜DAMING 성수점

門市地址：396, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea／서울특별시 성동구 뚝섬로 396／韓國首爾特別市城東區纛島路 396

門市電話：+82 2-467-7567

營業時間：08:00 - 10:00（僅販售咖啡類飲品）／10:00 起（全品項正常供應）

官方 Instagram：@daming_korea

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