告別失眠焦慮！一手私藏嚴選花蓮玉里苦蕎麥，無咖啡因新品限時加價購39元。

手搖飲市場掀起健康風潮，一手私藏首推無咖啡因一期一麥系列，選用花蓮玉里苦蕎麥慢火釜炒。資深編輯李維唐表示，這類無咖啡因茶飲極具深夜與健康客群的搜尋爆發力。

午後溫暖的陽光透過窗戶灑在辦公桌上，或是深夜結束一整天忙碌工作後的獨處時刻，許多人總習慣點一杯手搖飲料來舒緩累積的疲累與壓力。然而隨著現代人健康生活意識的抬頭與對日常生活品質的追求，手搖飲料中常見的咖啡因成分，常常成為大家想喝卻又猶豫不決的顧慮與負擔。過去習慣帶領大家用味蕾巡迴世界各地茶園的一手私藏世界紅茶，這次選擇將風味旅程的船槳駛回台灣本土土地，首度開啟品牌全新的無咖啡因航線。一手私藏推出了全新一期一麥蕎麥系列茶飲，嚴選來自台灣花蓮玉里的優質黃金苦蕎麥為風味主角，為每一個想要慢下來，好好品味生活點滴的溫和時刻，準備了一份溫柔且完全沒有負擔的日常療癒飲品選擇。

▲一手私藏於8/18至8/28舉辦門市限定優惠，購買任一飲品即可以39元加購「穗蒔蕎」。圖／一手私藏世界紅茶提供；窩客島編輯李維唐整理



花蓮玉里黃金苦蕎麥與職人慢火釜炒工藝

這款一期一麥系列的靈感源頭，來自於台灣花蓮玉里土地上的黃金苦蕎麥。花蓮玉里擁有純淨的水質與優質土壤，孕育出顆粒飽滿且香氣濃郁的苦蕎麥穀粒。為了將穀物最原始的香氣發揮得淋漓盡致，一手私藏特別邀請職人以傳統釜鍋進行慢火翻炒，在漫長而專注的烘焙過程中精準掌控火候與時間，讓黃金苦蕎麥本身的溫潤堅果香氣與焙炒穀香慢慢釋放。由於黃金苦蕎麥原料天然不含咖啡因，這款茶飲成功打破了傳統手搖飲的時間限制，無論是陽光熾熱的午後，或是需要平靜入睡的深夜，消費者都能隨時隨地安心暢飲，細細品嚐來自花蓮玉里土地的溫暖底蘊與純淨無負擔的溫和滋味。

▲主打款「穗蒔蕎」嚴選花蓮玉里黃金苦蕎麥，職人慢火釜炒呈現清爽甘甜茶感。圖／一手私藏世界紅茶提供；窩客島編輯李維唐整理

穗蒔蕎與拿鐵奶茶的三重風味豐富探索

為了呈現最純粹的口感與香氣，全系列茶飲採冷飲限定方式呈現，提供無糖與微糖兩種甜度選項，完整保留黃金苦蕎麥自然焙炒的清香與清爽回甘。主打款「穗蒔蕎」單杯售價45元，純粹嚴選花蓮玉里黃金苦蕎麥湯底，入口瞬間湧現清爽甘甜的麥浪韻味，沁涼解渴且極具層次感，無糖飲用最能品嚐零負擔的極致口感。「穗蒔蕎拿鐵」單杯售價75元，將熟炒後的醇厚穀香融入純淨鮮乳，交織出如雲霧般絲滑順口的質地，乳香與穀香層次分明。「暮蕎奶茶」單杯售價65元，則將黃金苦蕎麥茶湯與奶粉精心沖泡，透過奶粉豐富的乳脂質地將焙炒香氣完美乳化，帶來無比順滑的滋味，滿足鍾愛濃厚奶香的廣大消費者。

▲一手私藏推出新品「暮蕎奶茶」，以黃金苦蕎麥茶湯搭配奶粉沖泡，融合濃郁乳脂與焙炒穀香。圖／一手私藏世界紅茶提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲「穗蒔蕎拿鐵」將熟炒穀香結合純淨鮮乳，呈現雲霧般絲滑的豐富口感。圖／一手私藏世界紅茶提供；窩客島編輯李維唐整理

一手私藏限時來店39元加購優惠活動內容

一手私藏世界紅茶一期一麥蕎麥系列於2,026年8月18日起在全台門市正式開賣。為了邀請更多喜愛生活手搖飲的消費者一起體驗無咖啡因的舒壓滋味，品牌特別於2,026年8月18日至2,026年8月28日舉辦來店限定優惠活動。消費者只要前往全台門市消費任意一杯飲品，即可以39원의超值加價購體驗「穗蒔蕎」新品一杯，加購活動採累進方式計算，購買2杯即可加購2杯。活動期間自備環保杯來店消費亦可重複享受折扣，但線上訂購自取與外送則不適用，喜愛無咖啡因手搖飲的茶迷們不妨把握這波限時優惠活動。

▲一手私藏於「你訂」線上平台推出9/1至9/13蕎麥系列飲品單杯折5元優惠專案。圖／一手私藏世界紅茶提供；窩客島編輯李維唐整理

品牌回歸台灣在地風土的溫暖初衷與承諾

一手私藏世界紅茶過往以嚴選世界各地知名紅茶聞名，不論是台灣魚池18號紅玉，斯里蘭卡錫蘭紅茶，俄羅斯夏卡爾紅茶，私藏仲夏夜紅茶，或是英式格雷伯爵紅茶，都深受廣大茶迷喜愛。品牌調茶師精心調配每一款琥珀色的茶湯，帶領消費者展開味覺的小旅行。這次一手私藏將視線由國外轉回台灣在地土地，從花蓮玉里出發，透過黃金苦蕎麥展現在地風土的純粹魅力，希望在忙碌繁雜的現代生活中，為大家遞上一杯充滿誠意與溫暖的無咖啡因手搖茶飲。

一期一麥蕎麥系列新品上市來店限定加價購

活動時間：2,026年8月18日（二）至 2,026年8月28日（五）

活動內容：來店消費任意一杯飲品，即可以39元超值加價購「穗蒔蕎」新品一杯（加購以累進計算，買幾杯即可加購幾杯）。冷飲杯裝限定，自備環保杯可重複享折抵，線上訂購自取與外送不適用。

販售通路：全台一手私藏世界紅茶門市

官方網站：https://www.itsotea.com/

品嚐完花蓮玉里苦蕎麥的溫潤香氣後，若想探索更多台灣在地的優質手搖特色，不妨繼續瀏覽下方的精彩延伸報導。

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