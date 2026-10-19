這一鍋不賣火鍋改賣99元砂鍋！台中一次開2間新品牌，韓式蛤蜊麵180元還能喝冰美式

這一鍋餐飲集團跨足日常餐飲，台中推出99元起砂鍋與180元韓式蛤蜊麵。資深編輯李維唐從生活消費報導角度觀察，雙品牌將正餐與茶飲、咖啡結合，提供個人用餐及朋友聚會更多選擇。

這一鍋餐飲集團一次推出2個全新餐飲品牌，台中美食又有新選擇！這次不吃火鍋、不揪團吃燒肉，而是把熱騰騰的中式砂鍋、台灣特色茶飲，以及韓式手工刀削麵通通帶進日常生活。全新「探燒砂鍋小茶館」主打99元起就能吃到砂鍋料理，還能搭配特色茶飲；另一間「釜山製麵所」則把韓國街頭麵食與咖啡館文化結合，180元就能品嚐韓式蛤蜊麵，吃完熱麵還能接著喝冰美式。2個品牌首店同步落腳台中，無論一個人想好好吃飯、下班找朋友聊天，或是週末安排輕鬆約會，都多了不同的用餐選擇。



▲這一鍋餐飲集團一次帶來2種不同的美食新選擇！想吃中式砂鍋就到探燒砂鍋小茶館，想來碗韓式刀削麵、喝杯冰美式，就選釜山製麵所，2間新品牌各有特色，台中美食清單又能更新了。圖／這一鍋餐飲集團提供；窩客島整理

這一鍋餐飲集團推2大新品牌！探燒砂鍋小茶館、釜山製麵所首店進駐台中

提到這一鍋餐飲集團，許多人最熟悉的就是火鍋、燒肉等適合多人聚餐的餐飲品牌，這次集團卻把目光轉向更貼近上班族、小家庭與個人外食需求的日常餐飲市場。全新推出的「探燒砂鍋小茶館TEN SHOW」與「釜山製麵所」，分別從台灣熟悉的中式砂鍋料理，以及韓國街頭飲食文化出發，將正餐、飲品與休憩空間結合，讓吃飯不再只是填飽肚子，也能成為生活中值得期待的小小享受。

這次雙品牌最吸引人的地方，就是不需要為了聚餐特別揪人，也不用安排一整個下午才能好好享受餐廳氛圍。想吃熱食可以直接走進店裡，想找地方聊天也有飲品可以搭配，從一個人的午餐、雙人約會，到朋友聚會與商務交流，都能依照當天的需求選擇。集團希望透過價格親切、料理有特色的經營方式，讓餐廳成為日常生活中更容易走進去的地方。



▲走進探燒，連料理區都很有設計感！木質格柵搭配暖色磁磚，開放式料理檯讓整體空間多了幾分現代餐館的俐落感，從點餐到享用熱騰騰的砂鍋料理，都能感受不同於傳統中式餐廳的氛圍。圖／這一鍋餐飲集團提供；窩客島整理

▲不用飛韓國，台中也能感受韓國街角餐廳的氛圍！釜山製麵所把韓屋屋瓦、木質門面與韓文招牌融入店面設計，簡約又有辨識度，經過門口就能感受到濃濃韓系生活感。圖／這一鍋餐飲集團提供；窩客島整理

探燒砂鍋小茶館99元起！一個人也能吃中式砂鍋料理

喜歡熱騰騰中式料理的人，可以先把「探燒砂鍋小茶館TEN SHOW」收進台中美食清單。過去提到砂鍋料理，經常會聯想到需要多人分食的大份量合菜，現在探燒把這種熟悉的中式料理重新調整成適合個人享用的日常餐點，讓一個人也能輕鬆點上一鍋熱菜，不必為了吃砂鍋特別找人一起分食。

價格也是這次新品牌的一大亮點，探燒餐點99元起，入門選擇就是麻婆豆腐，想要吃得更有飽足感，還能加價15元起搭配白飯。對於平常希望減少澱粉攝取，或是想讓餐點組合更有變化的人，店內也提供生菜作為副食選擇。從想簡單吃一餐，到想搭配飯菜慢慢享用，都能依照自己的飲食習慣安排，不必被固定套餐限制。



探燒5大砂鍋風味！蒜香、川渝麻香、金酸、黃燜醬香與茄香一次認識

探燒在料理設計上提出「五味入鍋、五飲成韻」的概念，主廚團隊規劃蒜香、川渝麻香、金酸、黃燜醬香與茄香5大砂鍋風味，讓喜歡不同口味的消費者，都能找到適合自己的料理方向。偏好香氣鮮明的人，可以留意蒜香系列；喜歡麻香風味的族群，則能把目光放在川渝麻香料理。金酸、黃燜醬香與茄香也讓砂鍋料理跳脫單一調味印象，呈現更多中式料理的風味變化。

砂鍋料理另一個特色，就是利用鍋具本身的蓄熱與保溫效果，讓餐點離火端上桌後依然保有熱度。對於喜歡熱食的人來說，這樣的用餐形式特別適合慢慢搭配白飯享用，也讓原本常見於多人聚餐的大菜，變成平日午餐或晚餐就能輕鬆安排的選擇。探燒希望保留傳統中式料理的熟悉感，同時透過個人化份量與多元風味，讓砂鍋料理更貼近現代人的生活節奏。

探燒砂鍋配5款特色茶飲！荔枝、白桃、百香果打造台式現代茶館

吃砂鍋還能順便喝好茶，也是探燒與一般中式餐館不同的地方。品牌把砂鍋料理與現代茶館結合，以紅茶、烏龍茶及綠茶為基底，融入荔枝、白桃、百香果、水梨與梅汁等風味元素，規劃5款特色飲品，讓原本常見的台灣茶飲文化，成為正餐體驗的一部分。

這樣的餐茶搭配，也讓用餐多了一點選擇上的趣味。喜歡水果香氣的人，可以留意荔枝、白桃與百香果等風味，偏好茶韻的人則能從不同茶葉基底認識品牌的調飲特色。店內空間採用明亮、自然與留白的現代茶館設計，讓用餐環境不再只是傳統中式餐廳的印象。中午可以來吃一鍋砂鍋料理，下午也能與朋友坐下來喝茶聊天，把正餐與休憩自然串連在一起。



▲砂鍋料理也能吃得繽紛又有儀式感！探燒把番茄、彩椒、菇類與蔬菜搭配不同食材盛進砂鍋，鮮豔配色讓人食慾大開，還能看到麵包片與酥脆配料的豐富組合，讓傳統中式砂鍋多了新鮮感。圖／這一鍋餐飲集團提供；窩客島整理

釜山製麵所台中登場！韓式蛤蜊麵180元，手工刀削麵成為新亮點

喜歡韓國美食的人，這次也多了一間值得留意的新餐廳。「釜山製麵所」以韓國日常飲食為靈感，把韓式特色湯麵與韓式手工刀削麵帶進台中，跳脫一般韓式餐廳常見的聚餐形式，讓想吃一碗熱麵的人，也能輕鬆享受韓國街頭的飲食文化。

其中主打的韓式蛤蜊麵售價180元，成為這次新品牌相當具有辨識度的餐點。品牌以韓式特色湯麵與手工刀削麵為核心，將麵食作為整間餐廳的主角，讓平常喜歡韓國料理，卻不一定想吃烤肉或韓式鍋物的人，有了不同選擇。從一碗熱騰騰的韓式湯麵開始，就能感受品牌想呈現的韓國日常餐桌風格。

釜山製麵所還有豆花煲！韓國布帳馬車街頭小吃搬進餐廳

除了韓式麵食，釜山製麵所也把韓國街頭常見的飲食元素融入菜單。品牌規劃以新鮮豆漿當日製作的豆花煲，並結合韓國布帳馬車文化中的街頭小吃，讓整體餐飲選擇不只是單純吃麵，而是能透過不同料理認識韓國日常飲食。

對於喜歡韓國旅遊的人來說，布帳馬車是相當具有代表性的街頭飲食文化。釜山製麵所把這樣的概念帶進店內，讓消費者不用特別安排韓國旅行，也能在台中接觸到韓式麵食與街頭小吃的組合。想吃一碗熱麵，或是與朋友一起探索不同韓式料理，都能在同一間餐廳找到更多用餐樂趣。

韓式熱麵配冰美式！釜山製麵所吃完正餐直接變咖啡館

釜山製麵所另一個讓人印象深刻的特色，就是把韓國咖啡館文化直接放進餐廳裡。平常出門吃飯，常常吃完正餐還要另外找咖啡館，想喝杯咖啡、繼續聊天，就得再換一個地方。這次釜山製麵所把2種需求整合，讓消費者吃完韓式熱麵後，不需要離開座位，就能接著享用韓國標誌性的冰美式。

除了冰美式，店內也規劃韓國傳統甜米露，讓喜歡韓式飲品的人多了一種選擇。一邊是熱騰騰的韓式麵食，一邊是冰涼飲品，從午餐、晚餐到餐後聊天，都能在同一個空間完成。這種把正餐與咖啡館結合的形式，也呼應韓國城市生活中，吃飯與喝咖啡經常緊密相連的日常習慣。



▲韓式料理控看到這一盤真的會想開吃！大碗韓式麵食搭配肉類、蛋絲與洋蔥絲，旁邊還有韓式小菜、炸物與冰美式，從熱食到冰涼飲品一次擺滿餐桌，完全就是韓系日常用餐的豐富組合。圖／這一鍋餐飲集團提供；窩客島整理

釜山製麵所韓屋風格空間！台中也能感受韓系咖啡館氛圍

除了菜單，釜山製麵所在空間設計上也加入韓國生活風格。店面融合韓屋元素與現代韓國咖啡館的設計語彙，以簡約、開放的氛圍呈現韓系生活感，讓用餐環境不只是吃飯的場所，也成為能夠停留、休息與聊天的空間。

對於喜歡韓系生活風格的人來說，這樣的設計讓一頓飯有了更多情境。想吃韓式麵食時可以直接走進店裡，餐後還能繼續喝咖啡，不需要另外尋找下一個目的地。從韓式料理、傳統飲品到咖啡館氛圍，釜山製麵所希望讓台中消費者在日常生活中，也能感受韓國街角餐飲文化的魅力。

這一鍋雙品牌瞄準日常外食！99元砂鍋與180元韓式麵食提供不同選擇

這次這一鍋餐飲集團同步推出探燒砂鍋小茶館與釜山製麵所，最大的改變，就是把過去以多人聚餐為主的餐飲經營模式，延伸到一個人也能輕鬆享用的日常外食市場。探燒用99元起的砂鍋料理與特色茶飲，打造中式餐茶館的生活感；釜山製麵所則以180元蛤蜊麵、韓式手工刀削麵與冰美式，帶來結合韓國街頭美食與咖啡館文化的用餐形式。

2個品牌首店都選在台中登場，未來也將透過首店營運觀察市場需求與消費者的用餐習慣，評估後續發展方向。對於平常喜歡探索台中新餐廳的人來說，無論想吃一鍋熱騰騰的中式砂鍋，還是想來碗韓式麵食、餐後繼續喝咖啡，這次都有值得放進美食清單的新選擇。



▲這碗韓式海鮮麵光看就讓人想動筷！麵條從滿滿海鮮配料中夾起，碗裡還有蛤蜊、貝類與蔬菜，搭配韓式湯麵的熱騰騰氛圍，讓喜歡海鮮與麵食的人一次滿足，也展現釜山製麵所主打的韓式麵食特色。圖／這一鍋餐飲集團提供；窩客島整理

▲喜歡重口味砂鍋料理的人有口福了！探燒把辣椒、蒜香與豐富食材結合，砂鍋裡能看到鮮蚵、肉類、豆腐與蔬菜等不同搭配，紅辣椒點綴更讓整鍋料理看起來香氣十足，想吃熱騰騰的中式料理不用特別揪團。圖／這一鍋餐飲集團提供；窩客島整理

探燒 砂鍋小茶館 TEN SHOW

品牌定位：以「砂鍋料理 × 現代茶館」重新詮釋中式飲食，將多人共享的大菜轉化為適合個人享用的日常料理。

餐茶概念：提出「五味入鍋、五飲成韻」概念。

五大砂鍋風味：主廚團隊打造蒜香、川渝麻香、金酸、黃燜醬香及茄香，運用砂鍋保溫蓄熱特性保持餐點熱度。 |五款特色茶飲：以紅茶、烏龍茶及綠茶為基底，融入荔枝、白桃、百香果、水梨、梅汁等果香與季節風味。

價格與搭配：

餐點最低 99 元起（以麻婆豆腐為入門選擇）。

可加價 15 元起搭配白飯。

因應少澱粉與多元飲食需求，提供生菜作為副食選擇。

店面空間風格：採用明亮、自然、留白的現代茶館設計，營造適合個人用餐與朋友聚會的舒適氛圍。

釜山製麵所

品牌定位：從韓國日常飲食出發，以韓式特色湯麵與韓式手工刀削麵為核心，打造「可以吃飯的韓系生活店」。

特色餐點：

主打蛤蜊麵 180 元等特色麵食。

採用新鮮豆漿當日現做豆花煲。

結合布帳馬車街頭小吃。

跨界體驗亮點：主打「正餐無縫接軌咖啡館」，享用完熱燙麵點後不需轉場，即可在原位享用韓國標誌性的阿美利卡諾（冰美式）與傳統甜米露。

店面空間風格：結合韓屋元素與現代韓國咖啡館語彙，以簡約、開放的氛圍呈現韓系生活感與風格打卡聚落。

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