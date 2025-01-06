台中新社必吃推薦《菇神》，這裡可是連續好幾年獲得米其林必比登肯定的新社餐廳！特別適合來新社花海旅遊的朋友，順便享用這裡的地道美食。想嚐嚐以新社香菇為主題的料理，別忘了這間台中新社的人氣餐廳，真心推薦提早來用餐，假日人潮可是不少唷！
菇神餐廳資訊
電話：+886425822585
時間：一~五、10:30–19:00；六日、10:30–19:30
地址：426台灣台中市新社區協中街287號 / 地圖
菇神在哪
菇神就位在台中新社區，是人氣很高的新社餐廳，連續獲的台中必比燈的推薦，讓本就生意很好的《菇神》，假日又更熱鬧了～
《菇神》位於台中新社區，整間餐廳充滿日式木造建築風格，晚上在燈光映襯下，氣氛靜謐又有深度，像是進入了山中秘境。
餐廳設有專屬停車場，空間寬敞，可停放超過20台車，非常方便。
除了餐廳區，這裡還有一區農產品販售專區，主要販賣新社在地特色的香菇製品。建議可以吃飽後再來逛，挑選幾樣伴手禮帶回家！
一進到《菇神》的用餐區，映入眼簾的是舒適的座位區，有四人座和六人座可選。假日來訪的話，窗邊座位非常搶手，建議早點到，或選擇平日來，基本上不用擔心沒位置坐。
原木冬菇鍋絕對是《菇神》的招牌必吃！這鍋的湯頭融合了菇類的天然木質香，喝上一口，暖心又暖胃。
鍋裡的菇類種類繁多，搭配滿滿的蔬菜、芋頭、南瓜等豐富食材，營養滿點。
我個人涮牛肉時甚至不需要醬料，原味就非常美味！
放山雞也是讓人驚豔的另一道菜品，雞肉非常嫩口，搭配特製醬料，滋味更上一層樓。
金沙杏鮑菇也讓人驚喜，鹹蛋金沙香氣淡雅，搭配杏鮑菇的脆甜口感，絕對值得一試！
別忘了點碗香菇肉燥飯，香濃的肉燥和嫩香菇超級搭配！
《菇神》傍晚的窗邊景色很棒，建議選擇在下午5點多來用餐，這樣既能享受美味，也能看到天色變化的景緻。如果是假日來訪，建議提早排隊，或選擇平日更能輕鬆享受這份幽靜。
最後，別忘了逛逛農產品區，這裡販售許多新社在地的香菇產品，品質保證，是送禮自用的好選擇！
無論是來新社旅遊還是專程品嚐米其林推薦美食，《菇神》都值得你一訪再訪！
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店家/景點資訊
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店家名稱：菇神-新社店
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所在地址：426臺灣台中市新社區協中街287號
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營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
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店家電話：+886425822585
交通資訊
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