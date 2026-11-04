生麵控衝了！BEPPIN PASTA插旗南港環球，鑽石級杜泊羊、廣島牡蠣季同步登場，前三天半價吃

喜愛義大利麵的上班族有福了，義大利生麵品牌BEPPIN PASTA將插旗南港環球購物中心，開幕前三天還有驚喜優惠。為慶祝新開幕，更推出台灣頂級羊料理和廣島牡蠣大餐。

喜愛手工義式生麵的老饕們又有全新聚餐好去處，主打在地新鮮現做義大利生麵的超人氣品牌BEPPIN PASTA將於11月6日進駐南港車站Global Mall環球購物中心B1；新店以活力繽紛的設計顛覆過往沉穩風格，現場保留開放式現製生麵坊，用餐同時也能近距離欣賞職人製麵過程。慶祝開幕重磅推出採用台灣頂級杜泊羊的鑽石級新菜和廣島牡蠣季料理，開幕前三天還祭出生麵半價與滿額贈披薩優惠。

台灣頂級杜泊羊入菜

慶祝南港店盛大登場，BEPPIN PASTA貫徹尋找台灣好食材的精神，嚴選來自亞大牧場精緻培育的台灣頂級杜泊羊，獻上限紅酒燉羊肉義大利麵原價680元，開幕優惠520元，杜泊羊以肉質細緻且羊羶味輕聞名，飼育過程特別添加亞麻仁籽與大麥等多種穀物。主廚以番茄、茄子與紅酒小火慢燉入味，使果香酸甜與鮮嫩羊肉完美交融，入口層次極為豐富。

▲紅酒燉羊肉義大利麵嚴選來自亞大牧場精緻培育的台灣頂級杜泊羊，肉質細緻且羊羶味輕。





肥美廣島牡蠣鮮甜開吃

搭配廣島牡蠣的盛產季節，推出三款當季牡蠣料理，對於喜愛海鮮的饕客千萬不要錯過。

蒜香油封廣島牡蠣420元

以低溫油封手法將肥美廣島牡蠣浸潤於橄欖油與蒜香中，鎖住純粹甘美海味。 ▲鮮甜肥美的牡蠣浸潤在算相與橄欖油之中，一上桌就香氣逼人。



酥炸牡蠣野菇青醬義大利麵450元

金黃外酥、內裡爆汁的酥炸牡蠣，搭配濃郁羅勒青醬與彈牙生麵，香氣四溢。

▲蘿勒青醬口味吃起來濃郁美味，牡蠣炸到外酥內軟嫩鮮甜。



牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵490元

結合鹹香培根、清甜菠菜與蒜香提味，勾勒出清爽又濃醇的義式海陸饗宴。

▲鮮甜肥美的牡蠣搭配培根、菠菜，品嚐起來清爽鮮美。





開幕前三日優惠狂歡

鎖定南港車站龐大的通勤族與商務聚餐人潮，BEPPIN PASTA於11月6日～11月8日連續三天，推出誠意滿滿的午晚餐雙重優惠。

午餐限定生麵半價

每日限量30 名，活動期間每天11：00在現場發放號碼牌，憑券可享「內用義大利生麵半價」優惠（每人限領乙張，須於當日17：00前完成內用消費。

晚餐限定滿額送瑪格麗特披薩

每日傍晚17：00後入座用餐，單筆消費發票滿1500元，即免費招待現烤經典「瑪格麗特披薩」乙份（每桌限贈乙份，不累贈）





BEPPIN PASTA南港環球店資訊

想搶先品嚐限定版紅酒燉杜泊羊義大利麵，或是搶拿每日限量30名的半價好康，記得提早安排行程出發。

開幕日期： 11月6日

門市地址：Global Mall 環球購物中心南港車站店（台北市南港區忠孝東路七段371號 B1）

開幕亮點：11/6～11/8 午餐生麵半價（每日限量 30 名）、晚餐滿1500元送披薩、秋冬廣島牡蠣季同步開跑





人氣新開店

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