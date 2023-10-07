{桃園景點}埔心牧場最新萌萌村遊玩攻略，5米豚神、遊園小火車，賽金豬，一定要到萌萌村近距離餵食水豚呦！

來到桃園旅行，絕對不能錯過超好玩的「埔心牧場」。

全新規劃的可愛動物萌萌村，可以近距離跟水豚、羊駝、梅花鹿、山羊以及小兔子進行餵食互動，

還有超有趣的賽金豬比賽，絕對會讓大小朋友超瘋狂，

碩大的園區裡還有各種遊樂設施以及表演可以欣賞，肚子餓了也有各種美食，

非常適合全家大小一趟親子旅遊，絕對可以留下滿滿美好的親子時光。

埔心牧場

地址 ：桃園市楊梅區幼獅路一段439號

電話 ：03-4644132#123

營業時間 ：9:00~17:00（全年無休，新年除外）

官網 ：https://www.pushin-ranch.com/

粉專 ：埔心牧場

IG： pushin.ranch

埔心牧場的交通位置都還蠻方便的，

搭乘大眾交通工具到火車站，也可搭乘免費的楊梅區公車，真的超級方便（園方交通方式看這裡）

如果自行開車的話，不管從南或往北方向，都是從中山高速公路的「幼獅交流道閘道口」下來大約5分鐘左右就會抵達。

園方有提供停車場，汽車一次收費為100元，機車一次收費為50元。

入園前，記得先到售票處進行買票，

全票：300元（18歲以上成人）

學生票：250元（含6歲以上持有學生證者）

博幼票：150元（3~6歲、65歲以上、身心障礙及陪伴者、設籍楊梅區居民）

星光票：150元（下午2:00之後入場者）

免費票：未滿三歲或未達90公分之幼童

不過「埔心牧場」也會不時地推出優惠活動，這次我們搭上萌萌村和風祭的活動，門票超優惠又可以折抵，超划算。

這次我們是在假日的9點開園就入場，在入場前也規劃了一下行程，玩起來很順暢，提供給大家參考：

9:10遊園車➡️9:30榨乳解說＋體驗➡️10:00牛仔趕羊秀＋餵羊➡️10:40賽金豬活動➡️11:00萌萌村餵食體驗➡️12:00午餐休息➡️13:00天鵝湖划船＋園區漫遊 ➡️最終站：紀念品店

第一站：9:10環場列車（一人30元）

一開始很建議大家可以先來乘坐園區的環場列車，列車大概10~20分鐘就會有一班，開行的時間大約是15分鐘左右，

環場列車會載大家環繞整個埔心牧場，初步的認識一下牧場裡的各個景點，之後再遊玩的時候也比較方便。

埔心牧場的佔地其實也蠻大的，如果不想走路的話，園區也有提供各種協力車、電動車的租借，

這樣點到點的移動比較方面，很適合長輩、親子旅行，相信可以讓玩樂更加輕鬆，

不過因為沒有去租借，所以也不確定租借的金額，如果有需要的朋友，可以電話詢問，或者到現場詢價。

5米豚神

一進到園區，馬上就被超萌的豚神驚艷，看到豚神坐在水桶裡泡水的模樣，真得是呆萌到不行，

記得要一定要來打卡拍照呦！

第二站：9:30手工榨乳體驗（免費）

下車之後，沿著工作人員導引的路線走，就可以到達「榨乳體驗區」，

會先由工作人員介紹「乳牛」的一些特性與象徵，像是牛有四個胃、會進行反芻、舌頭會有倒鉤等等，

工作人員還會現場有獎徵答，答對的話，還可以獲得免費牧草，可以跟乳牛近距離的餵食喔！

介紹完乳牛的特性好，工作人員會請大家去洗手，也會教大家手工擠乳的方法，

就可以依序上前排隊準擠奶奶囉！

不過因為會有安全柵欄的關係，小朋友的手不夠長會無法碰觸到乳牛的乳頭，比較適合大一點的寶貝來體驗。

第三站：10:00牛仔趕羊秀＋餵羊（免費）

體驗完擠奶奶之後，一走到路上，工作人員馬上就請大家趕緊靠邊站，

因為趕羊秀要來啦，只聽到一聲令下，就超多羊咩咩在路上奔馳，最後會趕進羊圈裏面，

工作人員也會在現場發放免費的飼料，可以超近距離餵羊咩咩，羊兒們都蠻溫馴的，也都可以摸摸他們呦。

第四站：10:40賽金豬活動

如果手上有賽金豬押寶券的朋友，記得要來投下神聖的一票，

投到喜歡的豬豬號碼箱裡面，小豬們在努力跑完賽道之後，工作人員會從第一名的投票箱中再抽出10位幸運者，

我們雖然有壓中，可惜幸運之神沒有抽到我們呀！

不過看到可愛的小豬跑來跑去也超級療癒。

第五站：11:00萌萌村餵食體驗

接著就可以到旁邊的萌萌村跟可愛動物們近距離餵食囉！

一姐爸小提醒：

牧場外頭就可以進行餵食，不過都會隔著柵欄，如果小動物們沒走過來就沒有辦法進行互動，

而進到萌萌村裡面，就可以直接走進小動物們的家，超近距離跟水豚、梅花鹿、羊駝們互動，真心推薦一定要叫來萌萌村喔！

萌萌村的入口，正好也是爬爬觀察室，

進到萌萌村之前，也可以先來觀察一下各種爬蟲類。

萌萌村入村體驗一人100元，同時也包含了牧草跟紅蘿蔔，

而且埔心牧場也會不時的搭配活動，像是在萌萌村和風祭的時候，平日就可以免費入園，也太佛心了！

一進到萌萌村，看到水豚慵懶又呆萌的樣子真的超級療癒，個性也非常溫馴，

可以讓孩子跟動物們近距離餵食互動，還有親密的接觸，真的是超級值得，小孩兒都開心到不行 ！

萌寵草原裡面有好多可愛的羊駝們，還不小心拍到羊駝在噓噓～～哈哈

還可以到梅花鹿的家。梅花鹿的斑點真的好美，個性椰非常溫馴。

後方還有迷你馬、袋鼠、四角羊、孔雀、兔子園區等等，

根本就是小孩子的天堂，看著孩子們跟各種動物近距離的接觸與互動，孩子們都開心的手舞足蹈。

第五站：12:00午餐休息

埔心牧場裡有蠻多家不同種類的餐廳，有火鍋類、套餐類等不同的選擇，

我們去的時候園區內正好有活動，有許多餐車也可以購買食物，像是披薩、熱狗、雞蛋糕、咖啡、茶類飲品等等，

當天我們也有看到好多人帶著烤肉工具要來烤肉，原來埔心牧場也會不定時舉辦活動，真的是超好又吃滿。

第六站：天鵝湖划船＋園區漫遊

吃飽飯就可以到園區裡走走，有許多自行付費的行程可以遊玩，

其中小孩最愛的就是「踩天鵝船」，全家人一起悠閒的在湖畔上，有趣又好玩，

園區裡也有碩大的草坪，很適合帶毛小孩一起來奔馳，綠意盎然的榕樹步道也很壯觀。

悠遊園區的時候也有發現，原來埔心牧場裡面也可以露營，環境也都相當不錯。

如果沒有帳篷的朋友也沒有關係，因為埔心牧場裡面也有露營車屋，感覺非常特別。

最終站：紀念品店

最後離園的時候，一定要來紀念品店走走，裡面有許多埔心牧場的紀念商品、飲料餅乾之外，

當然就是有超萌的各種娃娃寶寶，尤其是水豚君娃娃，真的是可愛到爆表，馬上帶一隻回家做紀念。

這次來埔心牧場遊玩，搭上萌萌村的活動，真的是讓大人小孩都玩得非常開心，

五米大臀神呆萌可愛非常吸睛，一定要進入萌萌村跟各種可愛動物們近距離的互動接觸，

有水豚、羊駝、梅花鹿等等，每一種動物都非常親民溫馴，尤其是水豚們真的是可愛到爆表。

園區還有許多有趣的活動，像是趕羊秀、榨乳體驗、賽金豬等等，還有很多設施可以體驗遊玩，

非常適合安排親子全家大家一起來喔！

埔心牧場官網：https://www.pushin-ranch.com/