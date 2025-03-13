「初鹿牧場」是台東親子必遊景點，園區寬廣的草原令人心曠神怡，成群乳牛悠閒漫步的畫面療癒感十足；在牧場裡還可以體驗牧草餵食動物的樂趣，品嚐鮮乳冰淇淋的美味，是一處適合全家同遊的好地方。

一來到「初鹿牧場」，可以見到森林咖啡屋前的粉紅乳牛歡迎遊客的到訪。

眼前充滿綠意的氛圍，讓人有著美好的遊玩心情。

佐佑兩兄弟看到盪鞦韆很興奮，擺盪幾下才過癮！

「初鹿牧場」雖然是老景點，不過園區環境維護得很不錯，賣店建築經過彩繪後，有著童話小屋的感覺。

「初鹿牧場」最有名的就是鮮乳的各式產品，除了招牌鮮乳外，像是饅頭、餅乾、乳酪等，在這裡也都買得到，也可以當伴手禮。

我們品嚐了鮮乳霜淇淋的美味，濃醇香的滋味吃起來好滿足。

「初鹿牧場」一定要體驗的就是餵食動物了！園區餵食區有分成圈養區和放牧區。

我們先來到圈養區，這一區的動物大致上體型年齡較小。每個動物區都設有看板，明確說明各種動物的習性，還有能餵食的品項。

四角羊很溫馴，看到我們餵食會主動靠近吃，但動作很溫柔，不會爭先恐後的搶食。

驢子乖乖站著吃著牧草的模樣，也好可愛、好療癒！

乳牛是「初鹿牧場」的主角，所以是數量最多的動物。手拿著新鮮牧草餵著乳牛，真的很有趣。

參觀完圈養區後，我們來到放牧區。

放牧區有著寬廣的視野，草原上可以看見馬兒和驢子在悠閒漫步。

放牧區的乳牛體型都較大，在這裡近距離合照、感受被乳牛包圍的樂趣， 滿特別的體驗。

一望無際的草原搭配上白色圍欄，是整個「初鹿牧場」我最喜歡的景色。

藍天白雲的點綴，加上遠山環繞，漫步在草原上，呼吸著新鮮的空氣，整個人好舒心。

每個裝置藝術都是很好拍照的場景。

草原中央大樹有盪鞦韆，還有乳牛拉車的裝置藝術，好玩又好拍。

「初鹿牧場」還有一大片草地，可以玩滑草，不過是另外要自費的。和佐佑兩兄弟約定好，有乖乖拍照，就可以給他們玩。

如果有時間的話，也可以沿著滑草場旁的步道，前往落羽松生態池感受湖畔美景。

在「初鹿牧場」悠閒漫步真的讓人忘卻煩憂，也因為園區寬廣、人潮不多，所以拍照起來很輕鬆，完全沒有壓力。

園區裡有「沐牧義式廚房」可以享用午餐，我們因為要去吃「鹿野大骨麵」，所以就沒進去了。

這個可愛的茅草小屋是兔子的家。

小兔子是要餵食牧草的，不能餵紅蘿蔔喔！

當天是萬里晴空的好天氣，有著藍天白雲的襯托，拍照起來背景都好美。

離開園區前，我們也到紀念品店逛逛，買了一頂卡比巴拉的帽子。

在「初鹿牧場」裡欣賞綠草如茵的景色，體驗餵食的樂趣，可以度過悠閒的美好時光，真的是一處放鬆心情的好地方。

《景點資訊》

「初鹿牧場」

地址：台東縣卑南鄉牧場1號

電話：089-571002

開放時間：08:00-17:00()

票價：平日全票100元、假日及7.8月全票200元。其他票種詳見官網。

官網：https://www.chuluranch.com.tw/

FB：初鹿牧場