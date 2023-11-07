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假日要帶小朋友去哪兒玩呢？隱身在山區的四方鮮乳牧場，是苗栗的老字號牛牛農場，雖然是在半山腰，但距離高速公路僅需5分鐘路程，非常適合作為行程安排的中繼站。

被網友譽為高ＣＰ值的農場，不僅可以拿著奶瓶餵小牛喝奶，對於喜歡追求刺激的孩子，這裡更有一條高達三層樓的噴水滑草道，讓你挑戰速度極限！最讓我意外的是，農場內的玻璃屋景觀餐廳，實在太漂亮，大啖鮮奶火鍋實在太過癮了！

#四方鮮乳牧場

■ 地址：350苗栗縣竹南鎮崎頂里崎頂里12鄰東崎頂9-6號

■ 官方連結：>官方粉絲團<

■ 營業時間：平日 ：9:00 - 17:00 ；週末 ：8:00 - 18:00

■ 門票資訊：全票100元，3歲以上60元，3歲以下則是免費入園

→ 門票可以到遊客中心兌換商品，鮮乳、奶酪、冰淇淋擇一

＃四方鮮乳牧場特色

作為老字號農場，招牌便是那個顯眼的紅色穀倉了，木質穀屋搭配可愛乳牛的組合，讓人彷彿來到紐西蘭的鄉村牧場。被林蔭的樹木所環繞的牧場，走在其中卻有著莫名的愜意，雖然園區不大，但應有竟有，所有孩子們喜歡的元素，都具備了，畢竟，能拿著奶瓶餵小牛，這個難得的餵牛體驗，孩子們光是想像就覺得充滿期待。

▍四方鮮乳牧場特色：

拿奶瓶餵小牛（25元/瓶）

牛媽媽擠乳

極速滑草場（租借滑板100元/30分鐘）

玻璃屋景觀餐廳：大推鮮奶火鍋

品嚐新鮮牛奶，及各式乳製品

大草坪及沙坑遊玩

＃拿著奶瓶餵小牛

自費活動：奶瓶25元/瓶 （需到遊客中心購買）

這實在是太療癒了，絕對是四方牧場必體驗項目！孩子們爭先恐後的搶著餵食，拿著小朋友的奶瓶餵小牛，如此近距離的互動，孩子們真的好喜歡，只是沒想到小牛的力氣這麼大，差一點奶瓶就這樣被吸走

＃競速滑草場 （限20歲以下乘坐）

自費活動：租借滑草板100元/30分鐘（需到遊客中心租借，並抵押證件）

3層樓高的噴水滑草場，你看過嗎？坐在制高點一躍而下，幾乎每個小孩來此都會不停來回遊玩。由於這個滑草道較高，所以大人沒有辦法乘坐，避免大人體重外加重力加速度，最後整個衝出跑道（笑）所以這個滑草道只能給孩童遊玩，且不能兩人共同乘坐，只要有小孩在遊玩，現場便會有園區人員在旁協助，所以，執行上非常嚴格喔！另外，雖然滑草道很長，外加有灑水減少滑草道的摩擦力，但以孩子的體重來說，速度不會快到失控，即便是當時僅有3歲的菲菲也可以獨自玩得很開心。

＃園區餐廳：玻璃屋鄉村餐廳

平日前往的我們，抵達時整個餐廳就只有我們一組客人，在陽光的照映下，穿過樹影，一個絕美的玻璃屋映入眼前，餐廳中間還有大樹穿過，搭配著山景，這個景色實在太迷人！

▍餐點

牛肉鮮奶鍋：380元

匈牙利牛肉飯：360元

都來到牧場了，絕對要品嚐鮮奶火鍋，小火鍋真的是不敗選擇，濃郁的牛奶湯底，喝起來十分香醇順口，拿來川燙肉品更能增添風味，看到小火鍋內滿滿的配料，份量十分充足，對於四方的鮮奶火鍋，推薦大家一定要試試看。而匈牙利牛肉飯的醬汁酸甜開胃，牛肋條的烹煮時間夠長，肉質軟嫩，一咬便化開。對於景觀餐廳來說，這裡的餐點還不錯，份量也很充足，而最後贈送的招牌乳清，喝起來就像是優酪乳，小孩都蠻喜歡的

//後記

本來僅打算停留1.5小時，但因為孩子太喜歡，什麼都要玩一下，默默也待了快3個小時，雖然整個園區不大，但是環境算是優美，而玻璃屋餐廳的表現出乎我意料之外的好，如果假日想要帶孩子去農場餵食，拿奶瓶餵小牛是個不錯的選擇，而且，重點是，四方鮮奶牧場離國道只需要5分鐘就能抵達，所以一日遊或多日遊的景點安排都很方便

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