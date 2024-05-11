

最近某週日，一早送兒子去板橋練桌球後，問老婆想去那裡走走。她回我：「最近看到，有報導介紹桃園八德的〝大湳森林公園〞，說公園裡還有〝八塊厝民俗藝術村〞，想去看看...」

我：「〝八塊厝民俗藝術村〞，我知道啊！近兩年新的景點，最近有它的報導。森林公園內，還有一處〝兒童玩具圖書館〞，蠻特別的樣子，可以順道去看看。」

老婆：「我怎不知道，公園內還有〝兒童玩具圖書館〞，你怎會知道？」

我：「最近，有些報導〝八塊厝民俗藝術村〞時，會稍微帶到〝兒童玩具圖書館〞這名字，我覺得很好奇，就又上網查了一下。好像開3年了，之前我們都不知道，大概是我們女兒和兒子都這麼大了，它的一些報導，就沒太留意...」

說完，我滑手機查了一下網路地圖，然後接著說：「沒想到，從板橋開車去大湳森林公園，不到半小時！我們夠時間，去逛完整個森林公園，和裡面的兒童玩具圖書館，以及八塊厝民俗藝術村。下午來得及，趕回來板橋，接你兒子回家。那就去吧...」

之前已陸續介紹〝兒童玩具圖書館〞和〝八塊厝民俗藝術村〞，這回接著介紹，有媲美首都森林公園稱號，也是桃園市中，最大都市綠洲公園 的「大湳森林公園」囉～

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▲八德大湳森林公園，北側入口





▲八德大湳森林公園導覽地圖

其森林公園腹地廣大，

佔地16多公頃，

除了有媲美首都森林公園的美稱外，

公園內還有市立兒童玩具圖書館，

以及八塊厝民俗藝術村。

不過公園腹地為長型，

加上北側停車場車位不多

且為公務車專用，

西南側停車場則在公園尾端。

如果單純只是想前往〝兒童玩具圖書館〞，

或〝八塊厝民俗藝術村〞，

建議開車可停大忠國小地下停車場，

步行距離相對縮短非常多。





▲大忠國小地下停車場

離大湳森林公園北側入口，

約不到5分鐘的步行時間。





▲進入北側入口後，為筆直的林蔭大道

直走約200公尺，

右側為〝兒童玩具圖書館〞。

若接著再往前，

直走不到50公尺距離的左側，

則是〝八塊厝民俗藝術村〞。





▲兒童玩具圖書館，組圖

這是桃園市的市立圖書館，

結合了：知性、主題積木、感測機器人、互動體感遊戲...等，

竟還可借來玩！

相當特別、也相當有趣。

很適合帶，

2~14歲的子女來玩，

尤其是不想在室外曬太陽，

或雨天無處去，

絕佳的免費親子景點喔～

我之前遊記已介紹了，

本篇就不再多加說明，

有興趣了解更多的民眾們，

可見文末延伸閱讀，

會有其內文的連結。





▲八塊厝民俗藝術村，組圖

一踏入中央廣場，

就看到頭上，

高掛了四列大紅燈籠向後延伸，

加上兩旁仿古厝造型的紅瓦屋頂白牆矮房，

以及綠意盎然的高樹，

與藍天白雲相襯...。

一股悠閒舒適愜意感，

湧上心頭～

其四棟主題展館，

為舊有營區館舍修復再利用，

外觀帶有閩式古厝的氣息。

園區內則包含，

語言推廣、工藝文創、民俗節慶、表演藝術、市集等。

這是近年在桃園市，

免費參觀的文化民俗新景點，

更是市民們，

假日不必跑遠的散步休閒好去處。

這上回遊記已介紹了，

本篇就不再多加說明，

有興趣了解更多的民眾們，

可見文末延伸閱讀，

會有其內文的連結。





▲大湳森林公園，中央水池

我們的探訪動線，

決定以逆時鐘方向（丘頂平台方向），

繞公園一圈。





▲通往丘頂平台的步道

坡度還算平緩不會太陡斜，

石子步道也算是好走~





▲丘頂平台，觀察塔

生態觀察





▲丘頂平台上，視野

綠意盎然，

水波盪漾，

讓人心曠神怡的森林公園。





▲碉堡

「大湳森林公園」的前身，

為封閉半世紀的軍警營區，

因此公園內，

還見得到部分之前營區的身影。





▲開放河道區，架高的鐵網步道

公園內有著豐富的生態，

包含小河道生態。

架高的鐵網步道，

除了可觀賞河道生態，

也可避免蟲蛇。

可惜我們造訪當下，

或因季節關係，

小河道是乾枯的。





▲開放河道區，

不乏看到親子在森林公園內，

愜意的漫步。





▲蝴蝶園





▲森林小徑





▲弦竹亭

有如戶外歌劇舞台般的外觀





▲弦竹亭內，視野

都會中極少見的綠意盎然森林美景



佔地超過16公頃，

前身為對外封閉半世紀的軍警營區，

也因此造就保存了，

公園內豐富生態與美景，

除了超過三千棵的珍貴樹木，

更有黃鸝、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、領角鴞等保育類野鳥，

棲息在其中。

公園內，

除了有著綠意盎然，

如置身郊外的悠閒愜意美景，

另有，

沉浸於文化民俗的免費新景點〝八塊厝民俗藝術村〞，

以及知性、主題積木、感測機器人、互動體感遊戲...等結合的〝市立兒童玩具圖書館〞。

這媲美首都森林公園的稱號，

也是桃園市中，

最大都市綠洲公園 的「大湳森林公園」，

真是桃園市民們，

假日想到郊外走走，

卻不用跑遠的絕佳好去處~



【地 址】桃園市八德區重慶街36號

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【延伸閱讀】

◎ ﹝桃園市八德﹞八塊厝民俗藝術村 藏在森林公園內，近年免費參觀的文化民俗新景點

◎ ﹝桃園市八德﹞兒童玩具圖書館 藏在森林公園內，知性、主題積木、感測機器人、互動體感遊戲... 等結合的市立兒童玩具圖書館

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大湳森林公園、八塊厝民俗藝術村、桃園免費景點、八德必訪景點、兒童玩具圖書館、桃園溜小孩去處

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