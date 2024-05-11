最近某週日，一早送兒子去板橋練桌球後，問老婆想去那裡走走。她回我：「最近看到，有報導介紹桃園八德的〝大湳森林公園〞，說公園裡還有〝八塊厝民俗藝術村〞，想去看看...」
我：「〝八塊厝民俗藝術村〞，我知道啊！近兩年新的景點，最近有它的報導。森林公園內，還有一處〝兒童玩具圖書館〞，蠻特別的樣子，可以順道去看看。」
老婆：「我怎不知道，公園內還有〝兒童玩具圖書館〞，你怎會知道？」
我：「最近，有些報導〝八塊厝民俗藝術村〞時，會稍微帶到〝兒童玩具圖書館〞這名字，我覺得很好奇，就又上網查了一下。好像開3年了，之前我們都不知道，大概是我們女兒和兒子都這麼大了，它的一些報導，就沒太留意...」
說完，我滑手機查了一下網路地圖，然後接著說：「沒想到，從板橋開車去大湳森林公園，不到半小時！我們夠時間，去逛完整個森林公園，和裡面的兒童玩具圖書館，以及八塊厝民俗藝術村。下午來得及，趕回來板橋，接你兒子回家。那就去吧...」
之前已陸續介紹〝兒童玩具圖書館〞和〝八塊厝民俗藝術村〞，這回接著介紹，有媲美首都森林公園稱號，也是桃園市中，最大都市綠洲公園 的「大湳森林公園」囉～
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▲八德大湳森林公園導覽地圖
其森林公園腹地廣大，
佔地16多公頃，
除了有媲美首都森林公園的美稱外，
公園內還有市立兒童玩具圖書館，
以及八塊厝民俗藝術村。
不過公園腹地為長型，
加上北側停車場車位不多
且為公務車專用，
西南側停車場則在公園尾端。
如果單純只是想前往〝兒童玩具圖書館〞，
或〝八塊厝民俗藝術村〞，
建議開車可停大忠國小地下停車場，
步行距離相對縮短非常多。
▲大忠國小地下停車場
離大湳森林公園北側入口，
約不到5分鐘的步行時間。
▲進入北側入口後，為筆直的林蔭大道
直走約200公尺，
右側為〝兒童玩具圖書館〞。
若接著再往前，
直走不到50公尺距離的左側，
則是〝八塊厝民俗藝術村〞。
▲兒童玩具圖書館，組圖
這是桃園市的市立圖書館，
結合了：知性、主題積木、感測機器人、互動體感遊戲...等，
竟還可借來玩！
相當特別、也相當有趣。
很適合帶，
2~14歲的子女來玩，
尤其是不想在室外曬太陽，
或雨天無處去，
絕佳的免費親子景點喔～
我之前遊記已介紹了，
本篇就不再多加說明，
有興趣了解更多的民眾們，
可見文末延伸閱讀，
會有其內文的連結。
▲八塊厝民俗藝術村，組圖
一踏入中央廣場，
就看到頭上，
高掛了四列大紅燈籠向後延伸，
加上兩旁仿古厝造型的紅瓦屋頂白牆矮房，
以及綠意盎然的高樹，
與藍天白雲相襯...。
一股悠閒舒適愜意感，
湧上心頭～
其四棟主題展館，
為舊有營區館舍修復再利用，
外觀帶有閩式古厝的氣息。
園區內則包含，
語言推廣、工藝文創、民俗節慶、表演藝術、市集等。
這是近年在桃園市，
免費參觀的文化民俗新景點，
更是市民們，
假日不必跑遠的散步休閒好去處。
這上回遊記已介紹了，
本篇就不再多加說明，
有興趣了解更多的民眾們，
可見文末延伸閱讀，
會有其內文的連結。
▲大湳森林公園，中央水池
我們的探訪動線，
決定以逆時鐘方向（丘頂平台方向），
繞公園一圈。
▲通往丘頂平台的步道
坡度還算平緩不會太陡斜，
石子步道也算是好走~
▲丘頂平台上，視野
綠意盎然，
水波盪漾，
讓人心曠神怡的森林公園。
▲碉堡
「大湳森林公園」的前身，
為封閉半世紀的軍警營區，
因此公園內，
還見得到部分之前營區的身影。
▲開放河道區，架高的鐵網步道
公園內有著豐富的生態，
包含小河道生態。
架高的鐵網步道，
除了可觀賞河道生態，
也可避免蟲蛇。
可惜我們造訪當下，
或因季節關係，
小河道是乾枯的。
▲弦竹亭內，視野
都會中極少見的綠意盎然森林美景
佔地超過16公頃，
前身為對外封閉半世紀的軍警營區，
也因此造就保存了，
公園內豐富生態與美景，
除了超過三千棵的珍貴樹木，
更有黃鸝、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、領角鴞等保育類野鳥，
棲息在其中。
公園內，
除了有著綠意盎然，
如置身郊外的悠閒愜意美景，
另有，
沉浸於文化民俗的免費新景點〝八塊厝民俗藝術村〞，
以及知性、主題積木、感測機器人、互動體感遊戲...等結合的〝市立兒童玩具圖書館〞。
這媲美首都森林公園的稱號，
也是桃園市中，
最大都市綠洲公園 的「大湳森林公園」，
真是桃園市民們，
假日想到郊外走走，
卻不用跑遠的絕佳好去處~
【地 址】桃園市八德區重慶街36號
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【延伸閱讀】
◎﹝桃園市八德﹞八塊厝民俗藝術村 藏在森林公園內，近年免費參觀的文化民俗新景點
◎﹝桃園市八德﹞兒童玩具圖書館 藏在森林公園內，知性、主題積木、感測機器人、互動體感遊戲...等結合的市立兒童玩具圖書館
◎﹝桃園市八德﹞力行街無名早點 在地人才知，不起眼又沒店名的數十多年傳統早點店，藏著超厚Q、超好吃，且有著濃厚古早味的粉漿蛋餅
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