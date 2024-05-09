八塊厝民俗藝術村坐落在大湳森林公園裡，是個讓人感受到濃濃鄉村氛圍的地方

這裡不僅是傳統民俗藝術的擂台，也是展現藝術魅力的繽紛舞台

把傳統文化和現代科技、社區參與融合在一起，打造了一個讓人驚艷的文化聖地

八塊厝民俗藝術村園區內既有4棟廳舍及週邊草皮景觀，發展成為北部地區具特色的閩南及民俗文化基地

館舍外觀以閩式入口作為意象，建築外觀搭配閩式白牆紅瓦，並設計閩式窗花，以營造傳統閩式建築之氛圍

入口處則設置迎賓裝置藝術，以歌仔戲的武生、文生、花旦、淨角(花臉)、丑角創作

各角色的一顰一笑象徵戲台上的人生百態，把熱鬧的節慶戲劇演出搬到園區

地址：桃園市八德區重慶街36-1號 (大湳森林公園內)

開放時間：09:00~17:00(週一公休)

園區規劃方向，包括傳統民間信仰、民俗技藝、視覺藝術、表演藝術

臺語資源的保存、展示、收集、推廣的功能，致力朝傳承、創新、年輕等願景前進

在建築空間上藝術村盡量保留原有建築結構，將原有建築修復再利用，重新賦予新的任務

每份建築材質與角落都有過去曾經參與這塊土地的記憶與回憶，並與在地生活的人們記憶串連，將故事傳承至下一代

這些老舊的門板，經過巧手的加工，竟然變身成了藝術畫

或許從前曾承載著數不盡的生活故事，如今透過藝術的魔法，為這些老物件賦予了嶄新的生命

這個聚寶盆我超需要的XD

這裡還有個超特別的體驗！你可以親身體驗老一輩在溪邊洗衣服的情景

來體驗八塊學校的日常讀書氛圍吧

傳統戲院再現舞台！這裡仿佛是時光隧道，帶你回到戲院黃金歲月

走廊上掛著的舊式海報，門口的售票窗口，都勾勒出了一幅幅懷舊的畫面

還可以來補一下八德馬祖知識

劍神俠女的看板是一個絕佳的拍照點

無論是單人照還是合影，都能在這個看板前捕捉到獨特的畫面，留下難忘照片

布袋戲！這可是一項充滿台灣傳統風情的表演藝術，能在這裡看到布袋戲，真是一大幸事

這種戲劇形式結合了說唱、音樂、戲偶和表演，能夠帶給觀眾極具戲劇性的視覺和聽覺享受

從小到大看到布袋戲，真是一段難忘的回憶

布袋戲素還真這是一個傳統戲劇中的經典角色，也是布袋戲中的一個著名人物

這裡有個超級有趣的布袋戲互動區，你可以親身體驗怎麼樣演布袋戲喔

皮影戲互動區

這裡展示的都是眾神明的文物，每件都有其獨特的故事和意義呢

神將戰甲

這錢母我好需要XD

這個抽籤匣真是古老啊，想必蘊藏了不少歷史故事吧！可以想像它見證了許多人們的心事和祈禱

七爺八爺的頭飾華麗極了，那些精緻的設計和華麗的色彩讓人難以忽視，真是展現了中國傳統文化中的精湛工藝和豐富色彩

這裡展示的都是得獎的燈籠，都是些難得一見的作品哦

再往前走，就是商品伴手禮區，這裡不止可以買到各種好東西

還能點杯飲料，找個地方坐下來休息一下，再繼續逛逛哦

我點了一杯冰淇淋咖啡，天氣熱到不行，一杯冰涼的飲料是必需的

至於甜點，我選了草莓和藍莓的可頌，完美搭配

大湳森林公園是個16.6公頃的大型綠洲，特別適合來散步放鬆

戶外小黑蚊很多，記得要噴防蚊液

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